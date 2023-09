Qu’est-ce que ça fait de négocier un échange de maillot de Lionel Messi

L’aura entourant l’arrivée de Lionel Messi en MLS est telle que même les joueurs adverses sont émerveillés en sa présence. Son transfert à l’Inter Miami leur offre une chance unique de partager le même terrain avec une légende qui a passé la majeure partie des 20 dernières années en Europe. Cependant, les avantages ne s’arrêtent pas là pour quelques rivaux sélectionnés qui ont obtenu le souvenir ultime.

Car même à une époque où un accès facile aux caméras et aux appareils peut servir à marquer le moment, le maillot de l’Inter Miami porté par Messi lors du match reste le souvenir de choix, généralement gagné, sinon grâce à une connexion préalable, du moins grâce à un peu d’ambition dans la mêlée d’après-match. Messi lui-même est conscient de la puissance de la transaction, son musée à Barcelone étant déjà décoré du sol au plafond il y a six ans.

« J’ai été un peu surpris qu’il porte encore son maillot, pour être honnête avec vous », a déclaré John McCarthy du LAFC, récipiendaire du maillot de Messi après la victoire 3-1 de l’Inter Miami lors d’un match entre les équipes le 3 septembre.

Au cours des neuf séances d’après-match au cours desquelles il a échangé son maillot de l’Inter Miami depuis son arrivée il y a trois mois, Messi a sélectionné huit Argentins parmi les 12 récipiendaires. McCarthy est l’un des deux Américains sur la liste, avec Dax McCarty de Nashville. Rafael Santos (Brésil) d’Orlando City et Harrison Afful (Ghana) du Charlotte FC complètent la liste.

Le maillot n’est qu’un petit morceau de Messi, pourtant inaccessible à quiconque, laissé derrière lui pour que des adversaires et des admirateurs exclusifs le rapportent à la maison pour toujours. ESPN s’est entretenu avec certains des lauréats qui ont décrit ce que signifie posséder le dernier Saint Graal du sport.

¿Camiseta, por favor?

McCarthy, le seul gardien à avoir échangé son maillot avec Messi depuis son arrivée, n’a même pas été en mesure d’offrir son propre maillot en retour – il l’avait auparavant donné à son homologue de l’Inter Miami, Drake Callender. Ce qui a probablement impressionné Messi, l’ancienne star de Barcelone, a été l’arrêt de McCarthy sur son tir en première mi-temps.

Après le match, McCarthy a utilisé ce qu’il a décrit comme ses compétences limitées en espagnol pour faire la demande de maillot alors que Messi dérivait vers les vestiaires.

« Tout ce que j’ai vraiment dit, c’est : ‘Ah, Messi. ¿Camiseta, por favor?‘ Je me sentais mal parce qu’il me regardait en quelque sorte : ‘Où est le tien ?’ dans un sens », a déclaré McCarthy. « Je suppose que j’ai de la chance que nous n’ayons pas beaucoup d’Argentins dans l’équipe. »

Ça sent la légende

Thiago Almada d’Atlanta United, qui faisait partie de l’équipe argentine championne du monde 2022 avec Lionel Messi, s’est arrangé pour échanger des maillots MLS avec son coéquipier national alors que la star de l’Inter Miami était remplacée lors d’un match de Coupe des Ligues. Jasen Vinlove-USA TODAY Sports

Thiago Almada, qui aux côtés de Messi était membre de l’équipe argentine championne de la Coupe du monde 2022, avait déjà obtenu le maillot de son coéquipier national au moment où l’Inter Miami a battu Atlanta United 4-0 lors de la Coupe des Ligues cet été. Almada avait approché Messi en seconde période alors qu’il était remplacé et avait pris les dispositions nécessaires.

« Quand je l’ai attrapé, ça sentait le parfum », a déclaré Almada en espagnol. « En équipe nationale, je n’ai jamais voulu lui demander son maillot ni le déranger, donc je suis très heureux d’avoir son maillot. »

Date Adversaire Concours Joueur Pays 21 juillet Cruz Azul (LigaMX) Coupe des Ligues Carlos Rotondi Argentine Augusto Lotti 25 juillet Atlanta United Coupe des Ligues Thiago Almada Argentine Santiago Sosa 2 août Ville d’Orlando Coupe des Ligues Martin Ojeda Argentine Rafael Santos Brésil 6 août FC Dallas Coupe des Ligues Alan Velasco Argentine 11 août Charlotte FC Coupe des Ligues Harrison Afful Ghana 15 août Union de Philadelphie Coupe des Ligues Julien Carranza Argentine 19 août Nashville SC Coupe des Ligues Dax McCarty NOUS 23 août FC Cincinnati Coupe des États-Unis Luciano Acosta Argentine 3 septembre LAFC MLS John McCarthy NOUS

Plan B en vigueur

Quelque temps après ce même match de Coupe des Ligues entre Miami et Atlanta, un clip du milieu de terrain Santiago Sosa – le coéquipier d’Almada à United – demandant en vain à un Messi déjà torse nu d’échanger a fait le tour, mais il avait déjà échangé avec Almada. Le contexte de ce qui est finalement devenu un clip viral capturant l’instant était clair : la déception de perdre un maillot est tout aussi puissante que la joie d’en recevoir un.

Inébranlable, Sosa a trouvé un autre moyen d’obtenir le sien.

« [Players] « Je porte habituellement deux maillots pendant un match, un en première mi-temps et un autre en seconde », a déclaré Sosa. « Alors je lui ai donné le mien, et il m’en a envoyé un qu’il avait utilisé. [in the first half] ».

La livraison a été effectuée au vestiaire d’Atlanta, où un agent de sécurité qui avait été envoyé pour terminer l’échange s’est tenu tranquillement devant Sosa et a ouvert un sac indéfinissable contenant le maillot rose à l’intérieur. Sosa a rapidement confirmé l’authenticité, déduisant que c’était la vraie affaire parce que « c’était en sueur ».

Gardez-le hors de la lessive et du public

Almada et Sosa ont renvoyé leurs souvenirs en Argentine pour les stocker dans les maisons de leurs familles respectives. Chacun a donné une série de consignes précises : Ne pas laver le maillot, jamais, et conservez-le à l’abri des regards indiscrets. Cependant, à l’ère des médias sociaux, il est presque impossible d’empêcher qu’une telle chose ne devienne une nouvelle.

Avec la bénédiction de son fils, le père de Sosa a organisé une soirée de présentation du maillot au cours de laquelle il a présenté la relique à quelques précieux invités. Après une séance de grillades dans la cour, les visiteurs ont été escortés jusqu’au maillot de Messi et ont rapidement pris des photos. Proximité par procuration avec l’homme qui est vénéré comme plus qu’un héros national en Argentine.

« Beaucoup de gens sont heureux pour moi, d’avoir effectué cet échange », a déclaré le milieu de terrain de l’Union de Philadelphie et Argentin Julián Carranza, récipiendaire du maillot de Messi après que l’Inter Miami ait battu son équipe 4-0 en demi-finale de la Coupe des Ligues. « Ils m’ont demandé des photos du maillot, et heureusement, j’ai pu les envoyer. »

Héritage générationnel

Il est logique de garder le maillot de Messi aussi bien rangé que possible. Même si la valeur émotionnelle de chaque maillot est incalculable, quelques-uns ont néanmoins trouvé leur place sur le marché, moyennant de lourdes sommes en cours de route. En janvier, un enchérisseur a payé 43 623 € – environ 46 500 $ – pour un maillot porté lors du match de Messi au Paris Saint-Germain. En 2022, le maillot de Barcelone que Messi portait lors du Clásico 2017 contre le rival de la Liga, le Real Madrid, s’est vendu pour 450 000 euros, soit près d’un demi-million de dollars.

Les maillots Inter Miami de Messi de son époque actuelle en MLS ne connaîtront probablement pas un sort similaire. Au lieu de cela, les quelques heureux propriétaires de maillots prévoient de conserver leurs prix en tant qu’héritage, transmis de génération en génération en souvenir de leurs contacts avec la grandeur.

« L’avoir affronté est un grand souvenir qui restera toujours avec moi », a déclaré Sosa. « Avoir ce maillot est quelque chose de bien, pas seulement pour moi, mais aussi pour ma famille. C’est un trophée, en quelque sorte. »