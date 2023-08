Pour beaucoup, Lionel Messi est le plus grand footballeur de tous les temps – les sept Ballons d’Or qu’il a remportés au cours de sa carrière illustrent pourquoi l’Argentin est si vénéré.

Ivan Rakitic a eu la chance et le plaisir de jouer avec Messi pendant six saisons à Barcelone entre 2014 et 2020, remportant ensemble la Ligue des champions, la Coupe du monde des clubs, quatre titres de Liga et quatre trophées de la Copa del Rey.

Quand QuatreQuatreDeux demande à Rakitic quel a été son moment préféré aux côtés de Messi à Barcelone, le Croate a du mal à identifier un exemple exact.

Rakitic a apprécié ses six années aux côtés de Messi (Crédit image : Getty Images)

« Oh wow… choisir un moment est impossible », dit Rakitic FFT » restons avec les six années entières !

« Nous avons vécu tellement de matchs incroyables ensemble. Quand on joue avec Messi, il suffit de lui donner le ballon, mais c’est un peu comme apprendre le football d’une nouvelle manière.

« Il n’y a pas beaucoup de gars dans le monde du football, ou dans le sport en général, qui peuvent prendre les décisions pour toute l’équipe pendant un match. Il fait partie de ces gars-là. »

Bien sûr, Messi n’est pas le seul joueur de classe mondiale avec lequel Rakitic a partagé un vestiaire. En ce qui concerne les partenaires du milieu de terrain, c’est en fait un peu effrayant.

Rakitic et Modric ont joué un rôle essentiel dans le succès de la Croatie à la Coupe du Monde 2018 (Crédit image : Getty Images)

Le joueur de 35 ans a joué aux côtés de Xavi et Andres Iniesta à Barcelone, ainsi que de Luka Modric pour l’équipe nationale croate. En discutant de la façon dont il a vécu ces expériences, Rakitic souligne à quel point il s’est senti privilégié.

« Il s’agissait simplement d’en profiter, parce que c’était tellement incroyable », explique Rakitic à FFT.

« Il fallait se sentir fier d’être avec ces gars-là – non seulement de leur qualité sur le terrain, mais aussi de la façon dont ils se comportaient en dehors du terrain. Je suis vraiment reconnaissant pour ce temps passé avec eux et de pouvoir le dire aujourd’hui. que ces joueurs sont mes amis.

« Il s’agissait simplement d’apprendre 24 heures sur 24 avec Xavi – à l’entraînement, dans le vestiaire, lorsque vous voyagez avec lui, pendant les matchs… ce n’était qu’une saison, mais c’était une année d’apprentissage tout le temps. «

VIDÉO : Quel est votre pronostic le plus fou cette saison ?

Plus d’histoires de Lionel Messi

Barcelone a découvert le prochain Lionel Messi – tout ce qu’il faut savoir sur Lamine Yamal.

Le journaliste et animateur Jules Breach décrit comment Messi Mania fait sa marque à Miamil’Argentin étant sur le point de battre des records dans son nouveau club.

Le président du Barça, Joan Laporta, a déclaré que Messi était sur le point de revenir au club.avant de finalement se décider pour l’Inter Miami.