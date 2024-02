Qu’est-ce que ça fait de dîner au Train Bleu à Paris ?

Dernière mise à jour le 14 février 2024 par Sophie Nadeau

Illustre, richement orné et en quelque sorte une institution dans le paysage gastronomique parisien, Le Train Bleu est niché dans la Gare de Lyon à Paris et accueille les convives depuis le début du 20e siècle. Aujourd’hui, ce restaurant grandiose est l’un des meilleurs endroits pour dîner en ville si vous recherchez une expérience historique avec une cuisine délicieuse et beaucoup de charme. Voici ce que c’est vraiment J’aime dîner au Train Bleu.

Cela faisait très longtemps que je voulais dîner au Train Bleu et, après l’avoir vu présenté dans d’innombrables magazines et sur les réseaux sociaux, j’étais très heureux d’avoir enfin l’occasion d’y dîner. Voici mes pensées honnêtes !

Où se trouve Le Train Bleu ?

Le Train Bleu est situé dans le 12ème arrondissement de Paris à la gare de Lyon. Le restaurant se trouve physiquement au sein de la gare et vous devrez donc entrer dans la gare pour accéder au restaurant. Cependant, sachez qu’il n’est pas nécessaire de prendre le train pour dîner au restaurant !

La salle à manger est en fait située au premier étage de la gare. Un côté du restaurant a donc des fenêtres donnant sur les quais principaux de la gare, tandis que l’autre côté donne sur la rue en contrebas. Le moyen le plus simple de rejoindre le restaurant est le métro puisque la Gare de Lyon est desservie par les lignes de métro 1 et 14 ainsi que par le RER A.

Une histoire brève

Le restaurant est situé dans la gare de Lyon à Paris et date de 1901. La salle à manger du restaurant est richement décorée de fresques néo-baroques et Belle Époque, de lambris et de hauts plafonds.

Conçues par l’architecte français Marius Toudoire, la plupart des peintures murales représentent la Côte d’Azur, car c’est là que se dirigeaient la plupart des convives après avoir terminé leur repas. A son ouverture, il était connu sous le nom de buffet de la Gare de Lyon, mais il fut transformé en Le Train Bleu en 1963.

Le nom Le Train Bleu vient d’un train emblématique de l’ancienne ligne « Paris-Vintimille ». Le restaurant a été présenté dans Mr Bean ainsi que dans le film français Nikita. Aujourd’hui, le restaurant est devenu un incontournable de la scène gastronomique française et est parfait pour un déjeuner long et paresseux (même si vous ne prenez pas de train après !)

Le menu comprend des plats français classiques. Vous pouvez vous attendre à trouver des entrées, des plats principaux et des desserts au menu. Les plats salés comprennent principalement des plats de viande et de poisson, tandis que les desserts sucrés sont le genre de desserts français que l’on s’attend à trouver dans un établissement aussi traditionnel. Voici quelques points marquants :

Steak tartare (préparé sur une table spécialement roulante devant vous)

Crêpes Suzette (je vous conseille particulièrement de les commander car elles sont cuites devant vous à la poêle sur le feu)

Qu’est-ce que ça fait de dîner au Train Bleu ?

Dès que vous vous asseyez, un menu papier vous sera présenté (il n’y a pas de menus QR code). Nous avons ensuite commandé une bouteille de vin pour la table et reçu un amuse-bouche gratuit, une sorte de mini-collation. Il y a des menus mais nous avons tous commandé à la carte car il n’y a pas de menu végétarien !

Ensuite, nous avons commandé chacun un dessert et quelqu’un à table a reçu des crêpes suzette, qu’il prépare devant vous dans une poêle en feu. Dans l’ensemble, j’ai vraiment apprécié notre expérience et j’y retournerais volontiers pour une occasion spéciale !

Y a-t-il une option végétarienne au Train Bleu ?

Oui, il y a une seule option végétarienne au menu, à savoir des gnocchis à la truffe. Malheureusement, vous ne pourrez pas bénéficier d’un des menus fixes car ceux-ci ne s’adressent pas aux végétariens. J’avais des attentes assez faibles en ce qui concerne la nourriture compte tenu du caractère touristique de cet endroit. Et même si c’était assez cher, c’était aussi très savoureux !

Est-ce que Le Train Bleu est cher?

Les prix étaient assez chers mais pas trop exorbitants. Par exemple, mon plat de gnocchis aux truffes coûtait 36 ​​€, tandis que la bouteille de vin coûtait 55 € (ce qui était bien moins que ce à quoi je m’attendais pour un restaurant aussi raffiné). Les entrées vont de 29 à 39 €, les plats principaux de 36 à 58 €. Les desserts sont tous à 18 € pièce.

Au total, nous avons payé environ 80 € par personne pour un plat principal chacun, ainsi que des desserts partagés, une bouteille de vin et quelques boissons supplémentaires. C’est certes une folie, mais comme vous n’y dînerez pas tous les jours, je dirais que ça vaut vraiment le coup !

Y a-t-il un code vestimentaire pour Le Train Bleu ?

Non, il n’y a pas de code vestimentaire spécifique au Train Bleu car c’est un café de voyageurs situé dans une gare. Personnellement, j’ai choisi de m’habiller de manière chic et décontractée, mais il y avait beaucoup de gens assis en t-shirts et en baskets, donc je ne pense pas qu’ils soient trop difficiles en matière de tenue vestimentaire (tant que vous ne vous habillez pas de manière offensante et que vous ne vous habillez pas de manière offensive). je ne vais pas topless !)

Alors que de nombreuses personnes montent dans le train après leur repas, de nombreuses personnes sont vêtues de vêtements confortables et viennent avec leurs bagages. Sur ce point, ne vous inquiétez pas de devoir emporter vos bagages car le restaurant est très grand et chaque salle à manger dispose de suffisamment d’espace autour pour ranger vos sacs !

Comment visiter Le Train Bleu

Je recommande de réserver au moins quelques semaines à l’avance, surtout si vous souhaitez venir un week-end (je pense que nous avons réservé un mois à l’avance !). Vous pouvez aussi aller au Train Bleu juste pour prendre un verre, mais vous asseyez-vous dans un couloir moderne, donc si vous souhaitez découvrir le glamour doré des deux salles à manger principales, vous devrez opter pour un repas complet.

Vous êtes également libre de prendre autant de photos et de vidéos que vous le souhaitez avant, pendant et après votre repas. Soyez simplement conscient du fait que si vous vous tenez dans l’allée du milieu pour prendre vos photos, il y a beaucoup de serveurs portant diverses assiettes et plateaux, alors ne les heurtez pas et ne vous gênez pas trop !

Sophie Nadeau aime les chiens, les livres, les voyages, la pizza et l’histoire. Francophile dans l’âme, elle dirige solosophie.com lorsqu’elle n’est pas en train de courir après le prochain coucher de soleil ou de consommer quelque chose de sucré. Elle partage son temps entre Paris et Londres et voyage autant qu’elle le peut ! Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Sophie.