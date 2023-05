Qu’est-ce que ça fait d’avoir 19 000 $ de dette de prêt étudiant annulée

« Nous voulons savoir et expérimenter ce que c’est que de ne rien devoir à personne », dit-elle. « Nous souhaitons être libérés du fardeau que la plupart des dettes entraînent. Nous voulons montrer et encourager nos enfants qu’il existe une autre façon de vivre. »

Avec ce fardeau désormais plus léger de 19 000 $, Francis et son mari attendent avec impatience le jour où il sera complètement parti.

« Bien sûr, le retour m’a permis d’avoir un diplôme universitaire et de pouvoir occuper le poste dans lequel je suis maintenant », dit-elle. « Mais quand vous donnez de l’argent à quelqu’un d’autre et que des intérêts s’accumulent, cela ne fait pas de bien. »

« Quand j’ai d’abord essayé et obtenu le [rejection] cela m’a découragé, je n’ai pas perdu espoir « , a déclaré Francis à CNBC Make It d’avoir été refusé pour PSLF en 2019. » J’ai perdu espoir que cela se passerait pour moi de cette façon, mais je n’ai pas perdu espoir que j’allais que cette dette soit payée. »

Le programme permet aux emprunteurs qui travaillent pour le gouvernement ou des organisations à but non lucratif d’obtenir le solde de leur prêt étudiant fédéral après 120 paiements mensuels éligibles. Il a pour habitude de retarder ou de rejeter catégoriquement l’aide pour la plupart des candidats, mais les récentes améliorations apportées au programme, y compris l’élargissement de l’admissibilité, ont aidé un nombre croissant d’emprunteurs à voir leurs années de service enfin récompensées.

Fin 2021, Taryn Francis et son mari devaient environ 45 400 $ entre des prêts étudiants, un prêt automobile, un prêt de régime d’épargne-épargne (TSP) et une dette de carte de crédit.

En 2019, elle travaillait pour le gouvernement fédéral depuis 14 ans et effectuait des remboursements réguliers de prêts étudiants. Mais sa demande de pardon initiale a été refusée en raison du type de paiements qu’elle effectuait. Les emprunteurs doivent être sur un plan de remboursement basé sur le revenu pour que les paiements soient pris en compte dans les 120 requis, et Francis avait été sur le plan de remboursement prolongé, qui maintient les paiements mensuels bas et fixes jusqu’à 25 ans.

Bien que vous puissiez changer de rôle et monter de niveau au sein de votre organisation comme Francis l’a fait, ou passer à une autre organisation qualifiée, 10 ans peuvent être longs pour rester à un emploi ou même dans un certain domaine. Pour Francis, qui est actuellement chef de projet informatique, cela signifiait parfois surmonter des moments de doute en se concentrant sur ses priorités sans dette.

Un allégement est disponible pour les emprunteurs qui ont été escroqués par leurs écoles et les étudiants handicapés. Pour gagner du PSLF, les emprunteurs doivent effectuer des paiements mensuels – et continuer à travailler pour un employeur éligible – pendant 10 ans.

Être sans dette a toujours été le plan, dit Francis, et la remise de prêt étudiant a contribué à accélérer ce voyage. Elle et son mari sont actuellement à 13 650 $ entre leur dette de carte de crédit, leur prêt automobile et leurs prêts TSP.

« Je peux voir la lumière au bout du tunnel, surtout depuis que nous avons eu les 19 000 $ [student debt balance] supprimé », dit-elle. « Si nous avions cela aussi, cela prendrait un peu plus de temps, mais nous sommes vraiment en train de démarrer parce que cela semble tellement possible maintenant.

Francis et son mari utilisent une version modifiée méthode boule de neige de la dette « adaptée à notre situation financière » pour rembourser leurs cartes de crédit, leur prêt auto et leur hypothèque, dont elle vise à avoir remboursé le dernier d’ici la mi-2029.

« Au lieu d’attendre de rembourser notre dette avant d’investir, nous continuons d’investir », dit Francis. Elle suit également les finances de la famille avec une feuille Excel et des budgets jusqu’à un an à l’avance.

Le voyage n’a pas toujours été facile, mais le couple est devenu plus discipliné et a fait beaucoup de progrès vers son objectif, dit Francis. Elle s’attend à ce qu’ils n’aient plus qu’une dette hypothécaire d’ici la fin de cette année.

En ce qui concerne la dette étudiante, Francis vise à faire tout ce qu’elle peut pour éviter de voir ses enfants contracter des prêts pour aller à l’université à l’avenir. Ils n’ont actuellement que 7 et 5 ans, elle a donc le temps de se préparer.

« Je crois que [student debt] est un outil, c’est une ressource qui est disponible. J’ai dû obtenir un prêt, sinon je n’aurais pas été à l’université », dit-elle. « Mais maintenant que nous savons mieux, nous voulons faire mieux avec nos enfants et continuer à travailler maintenant pour les préparer afin ils n’auront pas à emprunter cette voie. »

À NE PAS MANQUER : Vous voulez être plus intelligent et avoir plus de succès avec votre argent, votre travail et votre vie ? Inscrivez-vous à notre nouvelle newsletter !

Obtenez le rapport gratuit de CNBC, 11 façons de savoir si nous sommes en récession, où Kelly Evans passe en revue les principaux indicateurs indiquant qu’une récession approche ou a déjà commencé.

Vérifier: La remise de prêt étudiant passera-t-elle devant la Cour suprême? Voici ce que nous savons jusqu’à présent