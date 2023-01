Qu’est-ce que ça fait d’atterrir sur la piste commerciale la plus courte du monde

CNN

Voler vers Saba n’est pas pour les timides. Les pentes vertigineuses et les falaises de cette île de cinq milles carrés dans les Caraïbes ne laissent pas beaucoup d’espace pour atterrir un avion. Mais l’aéroport Juancho E. Yrausquin, accroché au seul bout de terrain plat de Saba, est la preuve que cela peut être fait.

Avec une bande d’asphalte de seulement 1 300 pieds de long (environ 400 mètres), dont seulement 900 pieds sont “utilisables”, la piste n’est pas beaucoup plus longue qu’un porte-avions.

Les chutes abruptes dans la mer à chaque extrémité ajoutent une couche supplémentaire d’excitation à l’arrivée sur ce qui est reconnu comme étant la piste commerciale la plus courte au monde.

L’aéroport Juancho E. Yrausquin est en quelque sorte un Saint Graal pour les avgeeks, mais c’est aussi une bouée de sauvetage pour Saba, attirant des touristes et éliminant les habitants ayant besoin de soins médicaux.

La piste apparaît sur l’un des timbres-poste de Saba, et la boutique de souvenirs du village de Windwardside vend des T-shirts arborant le slogan « J’ai survécu au débarquement de Saba !

Vous pouvez prendre le ferry pour vous rendre ici, mais le vol apparaît souvent dans les listes des «atterrissages les plus effrayants du monde», et cela semble une raison suffisante pour l’essayer.

Mais est-ce vraiment aussi ébouriffant qu’on le prétend ?

Les vols de 15 minutes au départ de Sint Maarten sont assurés par des avions utilitaires de 19 places de Havilland Canada DHC-6 Twin Otters, STOL (décollage et atterrissage courts) conçus pour desservir les aéroports difficiles et s’arrêter rapidement, un avantage qui devient évident une fois que les roues se sont posées. sur Saba.

Il faut un groupe d’élite de pilotes spécialement formés pour se rendre sur l’île, Winair, basée à Sint Maarten, étant la seule compagnie aérienne à opérer des vols réguliers à l’aller et au retour.

L’aviateur vétéran, le capitaine Roger Hodge, est l’instructeur de la flotte Twin Otter de Winair et a formé chacun d’entre eux. “Une fois qu’un gars a été entièrement formé et que nous sommes satisfaits, nous signalons par radio aux opérations qu’un autre Top Gun est né. C’est comme ça qu’on les appelle », dit-il.

Avant d’embarquer, je lui demande à quoi s’attendre sur le vol de 15 minutes. « Que le Seigneur soit avec toi », dit-il solennellement, avant de rire et de me dire que je vais en profiter, et m’asseoir à droite pour voir les ailes effleurer le flanc de la montagne en approche finale. Je sens déjà mon cœur battre plus vite.

“Voler vers Saba devient parfois un peu poilu, mais en sachant quoi faire, nous le rendons simple et calme”, ​​déclare Hodge.

Ces situations épineuses impliquent les scénarios d’urgence habituels de l’aviation tels que la panne de moteur en approche, mais il y a d’autres considérations en raison de la brièveté de la piste et de sa pente descendante. Il existe également des limitations de poids et de vitesse du vent. Il en va de même pour la pluie. Si la piste d’atterrissage est mouillée, personne ne vole. Sur une piste aussi courte, il n’y a pas de place pour l’erreur.

« En tant que pilote, j’adore aller à Saba parce que c’est là que vous mettez votre expérience à profit », dit-il. “Il y a toujours de l’adrénaline qui monte parce que vous êtes surveillé par des passagers et des personnes au sol, mais vous n’avez qu’à piloter cette machine.”

Malgré l’excitation imminente, l’embarquement à l’aéroport international Princess Juliana de Sint Maarten est une affaire assez détendue.

Il n’y a pas de siège assigné, donc les fans d’aviation à la recherche d’une vue d’ensemble du pilote devraient se presser en premier pour attraper le hot seat – 1B – juste à l’avant au milieu. Sans porte séparant le cockpit de la cabine, c’est comme s’asseoir entre le capitaine et le copilote.

Les montagnes verdoyantes, les plages dorées et les eaux turquoise de Sint Maarten constituent un départ pittoresque, mais vous n’avez pas beaucoup de temps pour vous asseoir et profiter de la vue. Après le décollage, le vol WM441 vole en ligne droite vers Saba, la silhouette de l’île visible à l’horizon à seulement 24 milles. Il y a une activité constante dans le cockpit, effleurement des interrupteurs et torsion des boutons et des cadrans, les deux pilotes travaillant en parfaite coordination.

Au fur et à mesure que les kilomètres s’éloignent, l’île se rapproche de plus en plus. Et plus proche. C’est incroyablement beau, mais aussi des choses qui vous serrent la gorge, et il y a un moment où on a l’impression de se diriger droit vers les pentes volcaniques.

Mais à la toute dernière minute, l’avion effectue une forte inclinaison vers la gauche en direction de la piste qui, jusqu’à présent, était invisible. Les passagers du côté droit ont une vue rapprochée des falaises. Les passagers à gauche regardent droit dans l’eau.

Alors que l’avion se stabilise pour l’approche finale, l’aile effleure pratiquement la colline, mais l’avion arrive bas et en douceur et atterrit avec un grincement de caoutchouc, une énorme explosion de poussée inverse et un court roulage jusqu’au bout de la piste où ceux qui ont encore les yeux ouverts peuvent regarder dans l’eau en contrebas.

Angoissant? Oui. Cela en vaut la peine? Absolument.

Le premier pilote à atterrir sur Saba a dû vivre une expérience encore plus excitante.

L’aviateur ambitieux Rémy de Haenen de l’île voisine de St Barthélemy a effectué le premier débarquement de l’île en 1959. De nombreuses îles voisines avaient déjà des pistes d’atterrissage construites pendant la Seconde Guerre mondiale, mais les flancs escarpés de Saba et le manque de terrain plat étaient considérés comme inadaptés.

Mais de Haenen a contesté l’idée, arpentant la topographie et identifiant finalement le bien nommé Flat Point comme le site le plus prometteur pour sa tentative de piloter le premier vol vers Saba.

Le père de l’historien saban Will Johnson avait l’habitude de cultiver Flat Point sur un terrain appartenant à son grand-père. « Mon père a donné la permission de défricher le terrain, et il a dû penser que si la tentative ne réussissait pas, au moins tous les rochers auraient disparu », dit-il.

Ancien commissaire de l’île, sénateur et éditeur du journal Saba Herald pendant 25 ans, Johnson a une connaissance encyclopédique de l’île. Il dit que lorsque la décision a été prise d’essayer, en quelques semaines et avec peu d’équipement autre qu'”une ou deux brouettes”, le terrain avait été défriché et aplani, prêt pour la tentative d’atterrissage.

Beaucoup de gens sur l’île se souviennent encore que de Haenen a fait atterrir son Dornier Do-27 sur le terrain nouvellement défriché le 9 février 1959. « Tout le monde est sorti, des foules et des foules de gens. C’était incroyable », raconte James Franklin Johnson, un guide de montagne pour la Saba Conservation Foundation, qui avait huit ans à l’époque. “Saba est sorti de l’isolement lorsque l’avion a atterri sur l’île.”

Mais l’atterrissage de de Haenen n’a pas déclenché une vague immédiate d’activité aérienne. Il a été interdit de répéter son atterrissage en raison de problèmes de sécurité, et ce n’est qu’en 1963 que Saba a eu son propre aéroport entièrement fonctionnel.

Explorez l’île néerlandaise de Saba dans les Caraïbes



La plupart du battage médiatique de l’aviation de Saba tourne autour de l’atterrissage, mais l’île réserve une dernière poussée d’adrénaline à ceux qui partent par avion. La route principale au nom imaginatif, The Road, offre le point de vue idéal pour admirer la vue sur l’aéroport, et les plus courageux voudront peut-être regarder un vol décoller avant leur propre départ. L’avion utilise toute la longueur de la piste, décollant au tout dernier moment alors qu’il n’y a pratiquement plus de terrain.

Partant de la toute fin, l’avion dévale la piste à toute allure, se rapprochant de plus en plus de la fin, et pendant un instant il semble tomber vers l’eau, avant qu’un whoosh ne propulse l’avion – et ses passagers très soulagés – vers le ciel.

C’est peut-être un honneur de dire que vous avez survécu à l’atterrissage de Saba, mais le frisson du décollage de l’aéroport Juancho E. Yrausquin mérite sa propre place dans les classements les plus effrayants du monde.