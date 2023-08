Qu’est-ce que #BoycottBollywood ? Gadar 2, OMG 2, Rocky Aur Rani montrent que l’affirmation « Bollywood est mort » était prématurée et stupide

Le succès au box-office de Gadar 2, OMG 2 et Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani a démantelé de nombreuses notions sur Bollywood après la pandémie.

Il n’a fallu que deux mauvaises années après une pandémie mondiale où les films hindi n’ont pas fonctionné comme ils le faisaient auparavant pour que les opposants commencent à écrire les éloges de l’industrie cinématographique. Inutile de dire que les deux dernières années ont été une phase basse pour Bollywood en termes de performances au box-office et de qualité du contenu. Bien sûr, c’est en grande partie parce que les deux sont liés, ce que les fabricants ont compris un peu tard. Mais la série de flops, ainsi que beaucoup de rage contre le népotisme et le succès prolongé des films du sud, ont conduit beaucoup à croire que Bollywood était « mort ». Eh bien, il a fallu trois films en seulement trois week-ends pour dissiper ce mythe, et assez glorieusement aussi.

Chaque année dans les années 2010, les 10 films indiens les plus rentables chaque année comptaient au moins sept films en hindi, parfois même neuf, laissant la place à l’étrange blockbuster tamoul ou télougou. Mais tout a changé après la pandémie. En 2021, le film indien le plus rentable était Pushpa et le top 10 ne comptait que deux films en hindi. L’année suivante, les quatre meilleurs films indiens étaient tous du sud. Bollywood devait se contenter de seulement quatre places dans le top 10. RRR et KGF 2 ont surpassé la plupart des films hindis avec seulement les versions doublées et même un petit film Kannada comme Kantara a fait plus d’affaires que la plupart des biggies.

Pour Bollywood, 2023 a commencé avec Pathaan, le film hindi le plus rentable jamais réalisé en Inde. Il a rapporté plus de Rs 1000 crore dans le monde et a réécrit des records partout. Mais son succès a été largement attribué au retour de Shah Rukh Khan. Les initiés et les analystes commerciaux ont été prudents en annonçant le succès du film comme une sorte de renouveau pour les films hindis. Cela a cependant prouvé qu’aucune tendance au boycott et aucune réaction des médias sociaux ne peuvent empêcher un film de réussir si le public veut le regarder.

Heureusement, le cinéma hindi a vu ces commentaires et les a appliqués, même si cela leur a pris six mois. Le vent a tourné au cours de la seconde moitié de l’année. Les trois dernières semaines ont montré que si vous offrez au public le film qu’il souhaite, rien ne l’empêchera d’aller en salle. Avec Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani, il y a eu des discussions sur « moins de buzz » et quelques appels au boycott en sourdine (c’est le film de Karan Johar après tout). Mais il a franchi Rs 300 crore dans le monde. OMG 2 a vu des controverses, des affaires judiciaires, des problèmes de censure, et cela s’est produit pendant l’une des phases les plus maigres de la carrière d’Akshay Kumar. Pourtant, il a facilement dépassé la barre des 100 crores.

Avec Gadar 2, il n’y avait aucune menace de boycott. Pourquoi un film patriotique mettant en vedette l’emblématique Tara Singh ferait-il face à un contrecoup, après tout? Mais il y avait aussi des obstacles. Aucun expert du commerce ne lui a donné la moindre chance, certains doutant de l’attrait de Sunny Deol et d’autres se demandant si Gadar plairait au public de la génération Z. Eh bien, s’ils n’étaient pas convaincus par les chiffres des réservations à l’avance, alors les dizaines de vidéos de fans arrivant dans les cinémas en tracteurs auraient dû les convaincre. Gadar 2 a été un phénomène, dépassant les collections à vie de films comme Brahmastra et Adipurush en seulement une semaine et demie. L’essentiel, encore une fois, est que le public voulait le voir.

La leçon à tirer du succès de ces films est qu’aucune quantité de gadgets marketing ou de retouches cosmétiques du contenu ne peut aider. Donnez au public ce qu’il veut et il affluera vers les théâtres. Mais il y a aussi un message au soi-disant « gang de boycott ». Ils doivent apprendre que Twitter (anciennement, maintenant X) n’est pas représentatif de l’humeur du public. Les tendances des médias sociaux, qu’elles soient organiques ou fabriquées, peuvent difficilement faire ou défaire un film. En espérant que les deux groupes de « parties prenantes » pourront emporter ces commentaires et que les quatre mois restants de l’année nous offrent du bon cinéma et du bon vieux divertissement.