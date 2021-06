Le fondateur d’AMAZON, Jeff Bezos, a annoncé qu’il partait dans l’espace avec son frère le 20 juillet 2021.

Le milliardaire se lancera avec le constructeur aéronautique Blue Origin.

Blue Origin a été fondée par Jeff Bezos en 2000 Crédit : Blue Origin

Qu’est-ce que Blue Origin ?

Blue Origin est un constructeur aérospatial américain à financement privé et des services de vols spatiaux suborbitaux fondés par Jeff Bezos.

L’homme d’affaires a fondé l’entreprise en 2000, avec Bob Smith en tant que PDG.

La société a son siège à Kent, Washington et emploie plus de 3 500 personnes.

Blue Origin vise à rendre l’accès à l’espace moins cher et plus fiable grâce à des lanceurs réutilisables Crédit : Getty

Le nom de l’entreprise fait référence à la planète bleue, la Terre, comme point d’origine.

À quoi ressemblera le vaisseau spatial Blue Origin ?

Bezos et son frère Mark voyageront à bord du New Shephard, une fusée réutilisable avec une capsule attachée.

Il est suffisamment haut pour vivre quelques minutes d’apesanteur et voir la courbure de la planète avant que la capsule pressurisée ne revienne sur terre sous des parachutes.

Bezos voyagera dans l’espace avec son frère Mark le 20 juillet Crédit : Getty

La capsule comprend six fenêtres d’observation, selon Blue Origin, près de trois fois plus grandes que celles d’un Boeing 747 et la plus grande jamais utilisée dans l’espace.

« La vue sera spectaculaire », a déclaré la directrice des ventes d’astronautes de Blue Origin, Ariane Cornell, lors d’une conférence de presse.

Le booster réutilisable New Shepard sera lancé et atterrira dans l’ouest du Texas.

Qu’a dit Jeff Bezos à propos d’aller dans l’espace ?

Bezos et Mark ont ​​posté une vidéo sur son Instagram expliquant la raison du voyage, en disant : « Je veux prendre ce vol parce que c’est la chose que j’ai voulu faire toute ma vie. »

Mark a sonné en disant: «Je ne m’attendais même pas à ce qu’il dise qu’il allait être sur le premier vol.

« Quelle opportunité remarquable, non seulement d’avoir cette aventure mais de la faire avec mon meilleur ami. »

Bezos mettra aux enchères l’un des sièges de New Shephard à un enchérisseur chanceux.

Jusqu’à présent, l’enchère la plus élevée s’élève à 2,8 millions de dollars lundi matin, la vente aux enchères se clôturant dans cinq jours.