Qu’est-ce que Bigfoot et combien y a-t-il eu d’observations de sasquatch ? Tout ce que vous devez savoir

BEAUCOUP ont remis en question l’existence de Bigfoot au fil des ans.

Des observations présumées ont eu lieu, ainsi que des empreintes de pas qui, selon certains, sont la preuve de son existence. C’est ce que nous savons.

Il y a eu de nombreuses “observations” de Bigfoot d’autres années, dont certaines ont été filmées Crédit : Alamy

Qu’est-ce que le Big Foot ?

Le mystère de Bigfoot fait sensation depuis des centaines d’années.

On pense que la bête mythique mesure de sept à 10 pieds de haut et pèse plus de 35 pierres, avec des empreintes de pas de 17 pouces de long.

L’une des premières découvertes de Bigfoot remonte à 1811 lorsque l’explorateur britannique David Thompson a trouvé de grandes empreintes de pas qui ont été attribuées à la créature.

Qu’est-ce que le FBI a dit?

De nouveaux documents du FBI ont révélé que des scientifiques de l’organisation avaient effectué des tests scientifiques sur “les cheveux ou la fourrure” qui proviendraient de l’homme-singe mythique.

Le FBI a rendu publics 22 documents de ses archives le mercredi 5 juin, y compris son dossier Bigfoot de 22 pages.

Peter Byrne, alors directeur du Bigfoot Information Center, a écrit une lettre en 1976 demandant que le FBI « remette les pendules à l’heure, une fois pour toutes ».

Son appel est venu après qu’il a été signalé que le bureau avait analysé des cheveux ou une fourrure qui n’étaient pas identifiables comme “ceux d’une créature connue sur ce continent”.

Cependant, il est apparu plus tard que les cheveux étaient d’origine cerf.

Y a-t-il eu de nouvelles observations de Bigfoot ?

En octobre 2017, un agriculteur a affirmé avoir vu toute une FAMILLE de Bigfeet, portant un cochon en courant dans son ranch californien.

L’expert en paranormal Jeffrey Gonzalez a déclaré avoir repéré cinq ou six des bêtes passant devant les phares de sa camionnette.

Jeffrey a ajouté: “L’un d’eux, qui était extrêmement grand, avait un cochon sur son épaule.”

L’enquêteur prétend avoir vécu TROIS observations au même endroit, au cours des cinq dernières années.

Pendant ce temps, en juin, une mystérieuse vidéo est apparue montrant une créature de type Bigfoot se balançant à travers des arbres près d’un sentier de randonnée en Californie.

Le moment mystérieux a été capturé par Jake Gardiner, qui travaille près du site de La Crescenta dans le comté de Los Angeles, qui a déclaré qu’il sentait que quelque chose le regardait dans la zone boisée.

Au début, il ne pouvait rien voir d’inhabituel, quand il a regardé la vidéo, il a remarqué la bête ressemblant à un singe sautant à travers les branches.

Et dans un autre cas, à partir d’avril, des images bizarres montraient une grande créature ressemblant à un homme regardant les touristes derrière un arbre.

Une étrange vidéo filmée par deux jeunes nommés Lucas et Jeroen a été tournée dans un parc national néerlandais, certains spéculant qu’ils ont entrevu Bigfoot.

Les garçons erraient dans le parc national de Veluwezoom lorsqu’ils ont remarqué la silhouette humanoïde qui les regardait derrière un arbre au loin.

En juin 2018, une femme en Floride a signalé une créature qui ressemblait à “un gros tas d’herbe détrempée”.

Rob Lowe a-t-il vraiment vu Bigfoot ?

La star hollywoodienne Rob Lowe a affirmé avoir eu une rencontre poilue avec la créature mythique lors du tournage de sa nouvelle émission.

La star de West Wing a déclaré qu’il “pensait que j’allais être tué” alors que le “singe des bois” massif se dressait dans l’obscurité vers lui dans les monts Ozark dans le Missouri, aux États-Unis.

Il a filmé la nouvelle émission paranormale The Lowe Files avec ses fils Matthew et John Owen.

Pour le dernier épisode, ils étaient sur la piste du légendaire sasquatch, dont on dit qu’il traque les forêts dans de nombreux États.

Quelles sont les observations les plus célèbres de sasquatch ?

Certains pensent que Bigfoot, également connu sous le nom de sasquatch, est un descendant d’un singe géant éteint, mais certains prétendent qu’il pourrait même s’agir d’un être extraterrestre.

Au fil des ans, il y a eu de nombreuses observations de bêtes que les gens prétendent être Bigfoot.

Voici quelques-uns des plus célèbres…

2016: Le clip, tourné dans le Michigan, aux États-Unis, en septembre, a été capté sur un flux en direct mis en place pour filmer un nid de bébés aigles.

Mais pendant le tournage, une grande silhouette noire et humaine peut être vue en train de piétiner la forêt – avant de disparaître dans les sous-bois.

La caméra aigle, installée par OutdoorHub, se trouve dans le nord du Michigan – et ses dernières images ont déclenché un débat féroce pour savoir si Bigfoot a vraiment été repéré sur film.

2016 : Des images étonnantes prétendaient avoir capturé la créature légendaire l’année dernière – après qu’une caméra installée pour piéger les gangs de la drogue ait pris des images d’une bête mystérieuse par accident.

La séquence filme de manière inattendue un grand être poilu ressemblant à un singe que l’on peut clairement voir en train de fouiller devant l’objectif – ce qui laisse entendre que cela pourrait en fait être Sasquatch.

Selon les informations fournies avec la vidéo YouTube, une tâche fédérale travaillant dans des régions reculées du nord de la Californie a installé des caméras pour attraper les gangs de drogue qui cultivent de la marijuana.

2015 : Une promeneuse de chiens a raconté comment elle s’était retrouvée face à face avec un homme-singe poilu dans les Sussex Downs.

Caroline Toms a pris une photo granuleuse d’un énorme Bigfoot qui, selon elle, l’a dépassée dans les bois.

Elle a été confrontée à la bête terrifiante – couverte de la tête aux pieds d’une épaisse fourrure noire et accroupie comme un homme – alors qu’elle promenait son border collie Ash.

2011: Images de Ketchikan. Des images ont été filmées à Ketchikan, en Alaska, lorsqu’un être mystérieux a été repéré à environ 40 mètres de la route.

2011 : Des images d’un Ukrainien terrifié se recroquevillant derrière un arbre alors qu’un personnage qu’il croit être un Yeti passe devant lui ont refait surface en ligne récemment après avoir été publiées pour la première fois en 2011.

Le randonneur pétrifié a braqué sa caméra sur la silhouette ressemblant à un singe alors qu’elle bondit à travers la forêt.

2009 : Kenny et Margaret Mahoney ont installé une caméra de mouvement dans leur jardin à Fairdale, dans le Kentucky, après que leurs légumes du potager ont commencé à disparaître mystérieusement.

Convaincus que le coupable effronté était un raton laveur, ils ont été surpris lorsque les images ont révélé une créature ténébreuse de type Sasquatch au fond de leur terre.

2009: Lors d’une randonnée dans la chaîne des Tatras en Pologne, l’alpiniste Piotr Kowalski est tombé sur une énorme forme ressemblant à un singe qui se cachait derrière les rochers.

2005 : L’étudiant Nathan Wiley a repéré une bête ressemblant à un grand singe courant à environ 25 à 30 mph lors du tournage d’un projet de film scolaire. L’observation a eu lieu à l’Île-du-Prince-Édouard, au Canada.

2000 : Un groupe de randonneurs a rencontré le Bigfoot dans les forêts de Marble Mountain, près de Fort Jones, en Californie. Beaucoup pensent que leurs images sont l’une des meilleures preuves à ce jour.

1996 : Lori Pate a capturé des images à Washington, aux États-Unis, qui sont devenues l’une des plus analysées. Au cours d’une randonnée, Lori et son mari ont commencé à entendre des bruits forts provenant de la forêt et ont essayé de filmer quoi que ce soit.

Le couple a alors repéré une grande créature poilue courant vers la forêt du côté opposé.

Certains prétendent également que la bête porte un bébé sur son dos.

1994: L’observation de Paul Freeman. Paul a capturé des images d’une bête inconnue, malheureusement la caméra vidéo de mauvaise qualité, signifiait que les images étaient assez floues.

1967 : Le film de Patterson-Gimlin. Ce court métrage célèbre a capturé un sujet non identifié qui, selon les cinéastes, était un Bigfoot.

Les images ont été filmées près de Bluff Creek, au nord-ouest d’Orléans, en Californie, et beaucoup ont tenté de démystifier son authenticité depuis.

Octobre 1955 : William Roe a rapporté qu’il était en reconnaissance dans une zone de chasse près d’une petite ville appelée Tete Jaune Cache, en Colombie-Britannique, lorsqu’il a rencontré une grande créature poilue qui se tenait sur deux pattes.

Il l’a décrit comme “environ six pieds de haut, près de trois pieds de large et pesant probablement près de trois cents livres”.