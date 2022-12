Qu’est-ce que Biden offrira aux dirigeants africains lors du sommet États-Unis-Afrique ?

Ce qui est moins clair, c’est si le sommet de cette semaine correspondra à cette rhétorique en plein essor.

Dans une série de briefings, des responsables américains ont déclaré que le sommet comporterait une série d’accords commerciaux entre des entreprises africaines et américaines, et une initiative visant à stimuler “l’économie numérique” du continent. Le président Biden annoncera le soutien américain à un siège de l’Union africaine au G20, ainsi qu’à une plus grande représentation africaine dans les institutions mondiales comme le Fonds monétaire international.

Il y aura des initiatives pour exploiter la diaspora africaine pour de nouvelles idées dans l’enseignement supérieur, les industries créatives et l’environnement et pour des collaborations avec la NASA sur des programmes spatiaux. Un guide pour les délégués au sommet, obtenu par le New York Times, prédit que “l’économie spatiale” de l’Afrique augmentera de 30% d’ici 2024 – une opportunité pour les États-Unis d’aider avec des technologies pour résoudre les problèmes liés au changement climatique, à l’agriculture, à la sécurité et à la pêche illégale et l’exploitation minière.

Mais rien n’indique que M. Biden ait l’intention de lancer une initiative politique de signature comme les précédentes administrations américaines.

Un vaste projet de lutte contre le VIH et le sida, lancé par le président George W. Bush en 2003 et connu sous le nom de PEPFAR, a coûté 100 milliards de dollars et sauvé 25 millions de vies, selon le gouvernement. La plus grande initiative du président Obama a été Power Africa, qui a apporté l’électricité à 60 millions de foyers africains, soit environ la moitié de son objectif initial.