1 200 heures plus tard, je ne regrette rien.

Le plan était toujours que mon copain et moi allions emménager ensemble. Nous sortons ensemble depuis quatre ans. Je vis seul dans un charmant petit studio depuis sept ans; il a eu sa propre chambre en août dernier, avec l’intention qu’une fois mon bail en avril prochain, je ferais mes valises et le rejoindrais là-bas à plein temps.

Ce plan a été accéléré par deux choses: la pandémie de coronavirus et Persona 5 Royal.

Vous avez probablement entendu parler de la pandémie. Ce n’est pas génial! Ce que vous êtes un peu moins susceptible de savoir, si vous n’êtes pas amateur de jeux vidéo, c’est le P5R. C’est un jeu complexe avec une intrigue si bizarre et légèrement excitante qu’elle est presque impossible à expliquer à un auditeur occasionnel. (Il suffit de savoir que vous êtes un lycéen mystérieux qui peut infiltrer les palais des esprits des gens et que vous avez un chat qui parle.)

Je connais son impénétrabilité parce que j’ai joué plus de 100 heures de jeu au cours du mois dernier et j’ai réussi à l’expliquer suffisamment à exactement zéro de mes proches. Mon petit ami a quitté la ville pendant une semaine à la fin du mois de septembre – notre première vraie séparation depuis que les commandes de rester à la maison ont été réduites en mars – et je suis restée dans son / bientôt-notre appartement pour m’occuper de notre chat, Mardi. Face à une longue semaine de peu de choses à faire et de moins de gens à qui parler (mardi, pour autant qu’elle soit un animal de compagnie exemplaire, ce n’est pas beaucoup de conversation), j’ai décidé de télécharger ce jeu que j’avais vaguement entendu environ sur sa PlayStation 4.

Je joue aux jeux vidéo depuis que je suis enfant; J’ai acheté mon Switch la semaine de sa sortie et j’ai ma propre PS4, en plus d’une collection de consoles portables. J’ai tendance à devenir obsédé par deux ou trois jeux par an, en passant des dizaines d’heures en un sur une courte période, puis en l’abandonnant pour d’autres activités: voyager, voir des amis, tricoter, lire.

Maintenant, bien sûr, ces activités sociales ne sont pas disponibles pour moi, et même les activités intérieures tranquilles ne sont pas faciles pour moi d’accéder mentalement. La façon dont je consomme les jeux est devenue vorace, englobante, une évasion bienvenue dans un moment qui en offre très peu.

En tant que tel, au moment où mon petit ami est revenu de son voyage, j’étais accro à Persona. Il est devenu clair que je ne passerais plus beaucoup de temps dans un appartement (par exemple: le mien) qui ne contiendrait pas d’accès au fichier de sauvegarde du jeu sur sa console. J’ai décidé de renoncer au bail de ma maison quelques semaines plus tard.





Cent heures c’est à peine le plus de temps J’ai passé sur un jeu vidéo cette année, surtout depuis que la pandémie est descendue. J’ai dépensé à peu près le même montant pour Hadès, dans lequel vous incarnez le fils du personnage titulaire, avec l’intention de fuir les enfers. J’ai donné un peu plus de temps (environ 150 heures) à The Legend of Zelda: Breath of the Wild, explorant un monde pastoral mais post-apocalyptique et essayant de le racheter. Les 350 heures et plus que j’ai consacrées à la décoration de mon île dans Animal Crossing sont loin d’être proches des 400 et du changement que j’ai consacrés à Fire Emblem: Three Houses, encore un autre jeu de stratégie complexe, bizarre et légèrement excitant dont l’intrigue est absolument inutile à expliquer.

Au total, y compris les périodes où j’ai joué avec des jeux plus petits et plus courts, j’ai passé environ 1200 heures de cette façon au cours de 2020 (un peu plus que les 800 heures et plus de Jeremy Gordon l’année dernière, dont il a écrit pour The Les grandes lignes et qui, je ne peux qu’imaginer, ont gonflé au cours des 12 mois qui ont suivi.) C’est l’équivalent de 50 jours. C’est, abstraitement, embarrassant, étant donné que les jeux vidéo sont même maintenant souvent rejetés d’emblée comme une perte de temps, du ressort des adolescents qui grouillent de Mountain Dew accroupis dans des sous-sols croustillants. C’est particulièrement le cas si vous considérez cela comme une période où vous devriez vraiment écrire Le Roi Lear ou peu importe.

Je ne fais pas partie de ces personnes et je ne connais personne qui utilise cette heure de cette façon, mais j’ai encore des flashs de…. quoi? Pas tout à fait de la culpabilité, certainement pas de la honte, mais peut-être le sentiment que si j’étais une meilleure version de moi-même à deux ou trois tours, je voudrais au moins consacrer mon temps ailleurs en ce moment. Je tricotais depuis avant que je sache lire et jusqu’à présent j’aimais les deux activités sans réserve; cette année, j’ai eu du mal à sortir les manches d’un seul pull et j’ai vu les cales de ma bibliothèque numérique s’évaporer une à une dans l’éther comme si elles n’avaient rien à voir avec moi. Ecrire pour quelque raison que ce soit en dehors de mon travail est hors de question, et une fois que les pratiques chorales auxquelles j’ai assisté chaque semaine pendant huit ans sont passées à Zoom, j’en ai fait deux ou trois répétitions avant de laisser tomber complètement.

Je décris, évidemment, la dépression, pour laquelle je suis médicamenté et traité et avec laquelle je suis beaucoup plus facile que probablement la majeure partie de la population mondiale en ce moment. Pourtant, il a été alarmant de regarder mes propres statistiques – ma pile de fils non tricotés, ma pile de livres non lus – et de voir les tombants uniformes et précipités.

Les jeux vidéo me donnent une feuille de route, un ensemble de lignes directrices, une série de tâches que je sais que je peux accomplir même lorsque la vaisselle dans l’évier réel est empilée à une hauteur précaire. Katie Heaney a écrit un excellent article sur ce phénomène pour The Cut, appelé, à juste titre, «Les jeux vidéo sont une liste de choses à faire. Elle s’est entretenue avec un conférencier en informatique à l’Université de Glasgow, Matthew Barr, écrivant: «Parce que ces tâches sont de faibles enjeux (c’est-à-dire imaginaires), elles fournissent un succès sans le même niveau d’anxiété ou de stress que la vraie vie. les tâches peuvent induire. «Les enjeux sont réduits, mais cela continue de puiser dans cette partie du cerveau où l’on a l’impression de faire des choses», explique Barr. «Vous vous sentez en contrôle.» »

Je suis quelqu’un qui a toujours aimé la structure. Je trace chaque aspect de ma journée, des réunions de travail aux discussions de rattrapage avec des amis, sur mon calendrier Google. Je le fais, je pense, à cause de ce que j’appelle parfois en privé le principe du distributeur automatique: l’idée que si vous faites X chose, si vous mettez Y quantité de temps et d’efforts, vous obtiendrez des résultats Z, dans un certain cosmiquement juste et manière impartiale. Ce n’est manifestement pas ainsi que le monde, avec ses inégalités, son caractère aléatoire et ses arêtes vives, fonctionne réellement. Ce désir, ce principe d’organisation, est bien plus embarrassant que mes mois passés à jouer à des jeux vidéo, et je pense que c’est en partie pour cela que je me tourne vers eux dans des moments où je me sens irrévocablement détaché de la cause et de l’effet.

Je ne suis pas la seule personne à me consacrer aux jeux vidéo pendant la pandémie, ou avant elle – plus de 164 millions d’Américains en ont joué un en 2018, selon un rapport de 2019 de l’Entertainment Software Association, et les ventes totales aux États-Unis ont dépassé 43,4 milliards de dollars. Cela regroupe les jeux de téléphone, d’ordinateur et de console, et englobe les joueurs occasionnels et sérieux, quel que soit le sexe et la démographie. Les données ne sont pas encore entièrement disponibles pour le moment, mais la hausse du nombre de nouveaux joueurs depuis mars a été, du moins de manière anecdotique, marquée. Comme l’a dit un nouveau joueur à Luke Winkie dans un article pour Polygon, «Le jeu est une utilisation du temps beaucoup plus satisfaisante qu’auparavant.

Parce que c’est même le temps maintenant? Comment sommes-nous censés l’utiliser? Chaque heure, jour, semaine et mois passe par d’horribles cuillerées, à la fois trop rapidement pour faire beaucoup de choses et trop lentement pour arriver à un sentiment d’achèvement. Les jeux vers lesquels je me suis tourné cette année, en revanche, considèrent tous le temps différemment: à Hadès, par exemple, vous êtes littéralement piégé dans un cycle éternel, à parts égales urgentes et insouciantes, sans aucune idée de la fin ou du début d’une journée. . Animal Crossing fonctionne en temps réel, sur un véritable calendrier saisonnier, avec des actions et un gameplay particuliers disponibles en fonction du moment où vous vous connectez.





Persona 5 Royal considère le temps d’une manière qui n’est pas si éloignée de notre réalité actuelle, dans laquelle chaque jour semble trop court pour tout faire. Le jeu fonctionne sur un calendrier mensuel; parce que tu es un lycéen et justicier métaphysique, vous devez toujours aller à l’école en semaine, et le jeu vous permet de décider comment passer votre temps après l’école et pendant les jours de congé. Vous pouvez choisir des amis et des connaissances avec qui approfondir vos liens et quelles activités entreprendre. Il est apparemment impossible, sans l’aide d’un guide de stratégie extrêmement détaillé, d’optimiser toutes ces relations dans le temps imparti, et donc chaque «journée» (qui peut prendre de quelques minutes à quelques heures pour se terminer en réalité temps) est un exercice de choix, de ce qu’il faut prioriser et de ce qu’il faut négliger.

Vous pourriez penser que cela couperait beaucoup trop près de l’os, mais il y a quelque chose de cathartique sur le fait de jouer est l’un des aspects de ma vie qui me donne tant de problèmes existentiels. Cela ressemble presque à une thérapie d’exposition. Cela me permet de vivre le temps d’une manière que je suis incapable de faire dans ce bourbier actuel, comme quelque chose de stable et de lisible. À son meilleur, ce genre de gameplay lubrifie les parties de mon cerveau qui sont actuellement si rouillées, ce qui rend beaucoup plus facile d’accomplir mes tâches IRL ou d’envoyer un SMS à un ami en temps opportun au lieu de ragoût dans le ne-faire- ness de tout cela. Au pire (ou plutôt au pire), je peux toujours éteindre la PlayStation.

Aussi important que Persona et ses semblables sont pour moi, je suis, bien sûr, un peu facétieux à propos de l’ensemble des jeux vidéo sont la raison pour laquelle je déménage avec mon petit ami. Je le voulais depuis très longtemps avant même la pandémie. Après son apparition, les jours et les nuits que j’ai passé à travailler et à dormir dans mon appartement solo – du temps qui m’était si précieux auparavant, au point où c’était l’une des principales raisons pour lesquelles nous avons retardé la cohabitation – se sont durcis en quelque chose de teinté de la peur, se mêlant à ma dépression des variétés de jardin et à ma peur de l’avenir d’une manière qui est rapidement devenue insoutenable. Je suis resté éveillé de nombreuses nuits jusqu’à 3 ou 4, jouant à Fire Emblem ou à Animal Crossing jusqu’à ce que cela me paraisse maladif, comme lorsque vous regardez en bas et que vous réalisez que vous avez mangé une boîte entière d’Oreos sans les goûter vraiment après la première bouchée.

Maintenant, nous avons notre petite vie. Nous gardons un horaire léger, coordonnant les appels Zoom et le ramassage de la litière et qui peut utiliser la PlayStation quand. Parfois, mon petit ami prend le contrôle de la télévision pendant des heures, jouant à un jeu de bataille royale avec ses amis; ils ne sont certes pas très bons et utilisent principalement le temps pour rattraper leur retard sur le chat vocal, ne sachant pas quand ils pourront ensuite se voir dans un endroit qui n’est pas un champ de bataille virtuel influencé par le steampunk. Et parfois c’est à mon tour de me pelotonner sur le canapé avec le chat et la personne qui a choisi de sortir de ce cauchemar téléologique d’un temps avec moi, et de me frayer un chemin à travers un autre palais de l’esprit.

Ce n’est pas un gros problème, m’a assuré mon petit ami, d’accélérer le calendrier de nos projets; c’est un concept auquel je m’habitue encore.

Alanna Okun est rédactrice adjointe à Les biens ainsi que l’auteur de La malédiction du pull Boyfriend (2018) et Tricoter un chapeau (2020).