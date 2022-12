Qu’est-ce que 2 experts de l’usage légal de l’herbe auraient à se dire ?

Il y a peu d’endroits dans le monde où vous pouvez entrer dans un magasin agréé et acheter de la marijuana à des fins récréatives. L’Uruguay en est un. Le Canada en est une autre. Ils sont rejoints par 21 États américains, représentant 48 % de la population américaine, contre zéro État en 2013.

Cela signifie qu’en Idaho, les personnes prises en train de cultiver ou de vendre de l’herbe risquent des peines de prison obligatoires et des dizaines de milliers de dollars d’amendes, tandis que leurs homologues voisins à Washington peuvent s’inscrire à un programme de mentorat financé par l’État pour la planification et le développement d’entreprises de cannabis. Et des États comme Washington violent à la fois la loi fédérale américaine, qui interdit toute utilisation de la marijuana, et le droit international, qui interdit les utilisations non médicales.

C’est désordonné. Mais cela reflète que bien que de grandes majorités conviennent que la criminalisation de la consommation de cannabis était une erreur, il y a moins de consensus sur la manière exacte d’aller de l’avant.

Will Jones III, directeur de l’engagement communautaire et de la sensibilisation chez Smart Approaches to Marijuana (SAM), soutient que la commercialisation de l’herbe ferait plus de mal que de bien. Il préfère la dépénalisation, qui supprime les sanctions pénales, traitant la possession de marijuana plus comme une contravention. (Six États américains ont dépénalisé le cannabis récréatif sans le légaliser.) Cependant, SAM donne la priorité à la lutte contre la légalisation et à la réduction de la consommation de drogue plutôt qu’à la promotion de la décriminalisation.

SAM a co-rédigé la loi sur l’expansion de la recherche sur la marijuana médicale et le cannabidiol, qui facilite l’étude de la marijuana et le développement de drogues dérivées de la marijuana, mais sans désinscrire la marijuana comme substance illicite de l’annexe I. Le président Biden l’a promulguée en décembre.

Paul Armentano, directeur adjoint de NORML (l’Organisation nationale pour la réforme des lois sur la marijuana), a passé des décennies à plaider pour la légalisation de la marijuana et affirme que la dépénalisation ne va pas assez loin. NORML représente les intérêts des consommateurs de cannabis et plaide pour la suppression des sanctions pénales pour la marijuana récréative depuis 1970.

Nous pensions que leurs deux points de vue valaient la peine d’être entendus, mais nous ne voulions pas organiser un débat traditionnel où les téléspectateurs repartaient si souvent confus quant à ce qu’il fallait croire. Nous avons donc créé un format qui aiderait à établir une base commune de faits tout en communiquant ce que chacun de ces défenseurs considère comme l’information la plus importante à connaître.

Dans cette nouvelle approche d’un débat, nous avons demandé aux deux participants d’identifier des faits que leur adversaire devrait admettre comme étant vrais. Ils ont eu l’occasion d’examiner les faits de leur adversaire à l’avance et lors d’un appel vidéo convenu sur une série de six. Dans la vidéo, vous verrez ces faits présentés, chaque participant ayant la possibilité d’ajouter une “note de bas de page” aux faits de son adversaire.

Vous pouvez trouver cette vidéo et tout Les vidéos de Vox sur YouTube.