Qu’est-ce que 1 million de dollars ? Les gagnants du loto du Nouveau-Brunswick disent que ne pas avoir à travailler est toujours un joli prix

Peu de temps après que Bruce Rupert et Shelly Brewer aient remporté 1 million de dollars au Lotto 6/49 en février, leur gros lot a été éclipsé par des gains bien plus importants au Nouveau-Brunswick, y compris un billet époustouflant de 64 millions de dollars vendu dans la région de Bathurst, qui jusqu’à présent n’a pas été réclamé. .

Mais cela n’a pas diminué le frisson de leur bonne fortune, ni le grand soulagement de ne plus avoir à travailler.

« Ce n’est pas de l’argent pour nous », a déclaré Rupert, 57 ans, qui a servi dans les forces armées avant de travailler une décennie comme pompier et 23 ans comme ambulancier. « C’est un chèque de paie sans avoir à me casser le corps. »

« Je ne suis pas une grosse dépensière », a déclaré Brewer, 63 ans, qui a quitté son emploi de préposée aux soins à domicile. « Je n’ai jamais été le genre de personne à sortir et à acheter des bijoux et beaucoup de vêtements et de maquillage et des choses comme ça. Je n’ai jamais été ce genre de femme. »

Le couple, qui vit à Lower Norton, à environ 44 kilomètres au nord-est de Saint John, a déclaré avoir investi presque tous ses gains pour générer ce qu’il a décrit comme un revenu stable mais modeste qu’il espère durer le reste de sa vie.

REGARDER | Le couple Lower Norton sur leur manne de 1 million de dollars : Que feriez-vous avec 1 million de dollars ? Couple de Lower Norton sur leur récente aubaine Gagner un million au Lotto 6/49 n’est peut-être pas suffisant pour acheter une vie de luxe, mais pour Bruce Rupert et Shelly Brewer, tout est une question de tranquillité d’esprit.

Cela signifie qu’il ne faut pas emménager dans une maison plus chic ou apporter des changements majeurs à son mode de vie. À l’épicerie, a déclaré Brewer, elle cherche toujours des ventes et Rupert se fait toujours couper les cheveux à la maison.

Jusqu’à présent, personne ne les traite différemment lorsqu’ils font des courses, comme faire l’épicerie chez Kredl à Hampton.

Quelques folies

« On nous a dit que nous serions bombardés d’appels téléphoniques d’étrangers et de membres de notre famille et que nous nous attendrions à des appels négatifs, et nous n’avons rien eu de tout cela », a déclaré Brewer. vous, les gars.' »

Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas eu de folies. Rupert a commandé un nouveau camion GMC Sierra. Brewer a acheté une Buick Encore 2021 en rose nacré et a ensuite gagné, soit dit en passant, 200 $ lors d’un concours chez le concessionnaire le jour où elle a récupéré la voiture.

Brewer a déclaré que cela lui avait apporté une grande joie de donner sa Kia Forte à sa fille de 32 ans, Chantal Drost. (Soumis par Shelly Brewer)

Cependant, dit-elle, rien de tout cela ne se compare au plaisir de pouvoir transmettre sa Kia Forte à sa fille.

« Je me sentais juste comme Oprah », a déclaré Brewer. « Comme, vous obtenez une voiture, et vous obtenez une voiture. »

Mythe difficile à ébranler

L’un des mythes les plus tenaces sur les gagnants de la loterie est que la recherche a montré qu’ils finissent malheureux et sans rien.

En 2018, le National Endowment for Financial Education, basé dans le Colorado, a dû publier un communiqué de presse pour démystifier une citation erronée largement rapportée dans les médias.

Le nouveau HMC Sierra de Bruce, qui était l’une de ses rares folies après avoir remporté gros à la loterie. (Soumis par Shelly Brewer)

« Au cours des deux dernières années, plusieurs agences de presse ont attribué une statistique à la National Endowment for Financial Education (NEFE) indiquant que 70% des gagnants de la loterie finissent en faillite en quelques années seulement après avoir reçu une importante manne financière », a déclaré le libérer.

« Cette statistique n’est pas étayée par des recherches de NEFE, et elle ne peut pas non plus être confirmée par l’organisation. »

Une étude suédoise de 2020 a suggéré exactement le contraire – que les gains de loterie ont un impact positif sur la qualité de vie.

Le document de travail, rédigé par Erik Lindqvist de la Stockholm School of Economics, Robert Ostling, de l’Université de Stockholm et David Cesarini de l’Université de New York, a interrogé des milliers de gagnants de loterie suédois sur leur bien-être psychologique de cinq à 22 ans après leurs gains.

Ils ont constaté que les grands gagnants (gains de 100 000 $ US ou plus) ont déclaré une plus grande satisfaction à l’égard de la vie. L’étude a également révélé que les avantages ne diminuaient pas avec le temps.

Tranquillité d’esprit

Rupert a déclaré qu’il lui avait fallu un certain temps pour reconnaître qu’il était libéré d’un tapis roulant professionnel.

« À un moment donné, j’ai pensé que j’avais dormi trop longtemps, que je me suis lavée, que j’ai pris une douche, que j’ai enfilé mon uniforme et que j’ai atteint la porte, et je me suis dit : « Attendez une minute. Je suis à la retraite. Qu’est-ce que je fais ? » »

« Ouais, dit Brewer. Tu as fait ça deux ou trois fois.

Maintenant, l’uniforme est rangé.

Il a dit que la perspective d’une dépense surprise ne lui causait pas autant d’anxiété qu’auparavant.

Rupert et Brewer dans un bureau de Loto Atlantique après avoir gagné 1 million de dollars. (Soumis par Shelly Brewer)

« Savoir absolument sans aucun doute que si une urgence se produit, nous avons un peu de côté … c’est un énorme soulagement », a déclaré Brewer.

C’est aussi amusant, ont-ils dit, de partager de l’argent avec des frères et sœurs et de se débarrasser de certaines pressions.

« Si cela devait se reproduire, ce serait le même scénario mais plus encore. Nous pourrions donner plus », a déclaré Rupert. « Ce serait génial. »

Rupert a déclaré qu’il continuait d’acheter des billets de loterie environ deux fois par semaine et qu’il n’était peut-être pas hors de question de gagner à nouveau un prix majeur.

« Bruce gagne beaucoup », a déclaré Brewer. « Je veux dire 10 dollars, 20 dollars. Il dira : ‘Je viens d’en gagner 50. Je viens d’en gagner 20. Il gagne presque à chaque fois. Alors frottez-le pour avoir de la chance. »