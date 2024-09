Qu’est-ce qu’Apple Intelligence ? Voici ce que l’IA de l’iPhone 16 peut faire

Apple Intelligence est une nouvelle suite de fonctionnalités d’intelligence artificielle qui arrive sur iOS 18.1, iPadOS 18.1 et macOS Sequoia 15.1 sur les appareils compatibles, notamment les nouveaux iPhone 16 et iPhone 16 Pro. Voici tout ce que vous devez savoir sur Apple Intelligence, notamment sur les fonctionnalités d’intelligence artificielle. fonctionnalités qu’il apportera sur votre iPhone, Mac et iPad dès son lancement.

Qu’est-ce qu’Apple Intelligence ?

Apple Intelligence est la marque unique d’Apple pour sa suite de fonctionnalités d’IA qui sera lancée plus tard cette année, à commencer par iOS 18.1, iPadOS 18.1 et macOS Sequoia 15.1.

Ces premières versions d’IA ne sera pas lancé avant octobreet des fonctionnalités supplémentaires arriveront plus tard dans l’année et en 2025.

Craig Federighi a résumé Apple Intelligence de cette façon lors du discours d’ouverture de la WWDC :

Apple Intelligence est le système d’intelligence personnelle qui place de puissants modèles génératifs au cœur de votre iPhone, iPad et Mac.

Apple Intelligence repose sur cinq piliers clés qui, combinés, le distinguent des autres outils d’IA (intelligence artificielle) déjà existants.

Puissant :Capable d’offrir une aide vraiment utile

:Capable d’offrir une aide vraiment utile Intuitif :Facile à utiliser et accessible

:Facile à utiliser et accessible Intégré :Intégré au cœur de vos appareils

:Intégré au cœur de vos appareils Personnel : Comprend votre contexte personnel

: Comprend votre contexte personnel Privé:Conçu dès le départ pour la confidentialité

Apple estime que personne d’autre ne dispose d’une offre d’IA capable de cocher toutes ces cases, une affirmation qui semble certainement vraie.

L’objectif d’Apple Intelligence ? Tim Cook l’a bien exprimé dans son introduction : « rendre vos produits les plus personnels encore plus utiles et agréables ».

Que peut faire Apple Intelligence ?

Voici ce qu’Apple Intelligence permettra à votre iPhone, Mac et iPad de faire une fois arrivé.

Outils d’écriture : L’IA pourra réécrire et relire votre texte partout où vous l’écrivez, même via des applications tierces. Cela sera particulièrement utile lors de l’envoi d’un e-mail ou de la rédaction d’un article ou d’une publication sur les réseaux sociaux.

: L’IA pourra réécrire et relire votre texte partout où vous l’écrivez, même via des applications tierces. Cela sera particulièrement utile lors de l’envoi d’un e-mail ou de la rédaction d’un article ou d’une publication sur les réseaux sociaux. Notifications prioritaires :L’IA comprendra à partir du contexte quelles notifications sont les plus importantes et les affichera en haut pour vous.

:L’IA comprendra à partir du contexte quelles notifications sont les plus importantes et les affichera en haut pour vous. Messages prioritaires dans Mail :De même, l’IA donnera la priorité aux messages électroniques qui méritent le plus votre attention.

:De même, l’IA donnera la priorité aux messages électroniques qui méritent le plus votre attention. Réponse intelligente :L’IA générera des réponses par e-mail pour vous, les soumettant à votre approbation avant d’être envoyées.

:L’IA générera des réponses par e-mail pour vous, les soumettant à votre approbation avant d’être envoyées. Réduire les interruptions :Ce nouveau mode Focus fonctionne comme Ne pas déranger, mais permet intelligemment aux notifications importantes de passer.

:Ce nouveau mode Focus fonctionne comme Ne pas déranger, mais permet intelligemment aux notifications importantes de passer. Résumés du contenu:Que ce soit dans la transcription d’une réunion ou lors de la consultation d’un e-mail, l’IA résumera le contenu pour vous.

Création d’images :Créez des images totalement originales avec une simple demande dactylographiée, même celles qui mettent en scène un être cher.

:Créez des images totalement originales avec une simple demande dactylographiée, même celles qui mettent en scène un être cher. Genmoji :Créez des emoji totalement originaux à la demande pour toutes les occasions.

:Créez des emoji totalement originaux à la demande pour toutes les occasions. Nettoyer :Supprimez facilement les objets indésirables d’une photo.

:Supprimez facilement les objets indésirables d’une photo. Recherche puissante :Trouvez exactement les photos que vous recherchez dans l’application Photos.

:Trouvez exactement les photos que vous recherchez dans l’application Photos. Baguette d’image :Utilisez l’Apple Pencil pour dessiner un cercle dans une note et l’IA créera automatiquement une nouvelle image en tenant compte du contenu des autres notes.

:Utilisez l’Apple Pencil pour dessiner un cercle dans une note et l’IA créera automatiquement une nouvelle image en tenant compte du contenu des autres notes. Créer des films de mémoire: Tapez une demande dans l’application Photos pour qu’une nouvelle vidéo souvenir soit créée à l’aide des images les mieux correspondantes de votre bibliothèque.

Siri nouveau et amélioré

Compréhension linguistique plus riche : Siri avec Apple Intelligence est beaucoup plus indulgent envers les demandes maladroites. Par exemple, vous pouvez dire : « Siri, règle une alarme pour… oh, attends non, règle un minuteur sur 10 minutes. En fait, 5 minutes. »

: Siri avec Apple Intelligence est beaucoup plus indulgent envers les demandes maladroites. Par exemple, vous pouvez dire : « Siri, règle une alarme pour… oh, attends non, règle un minuteur sur 10 minutes. En fait, 5 minutes. » Assistance personnalisée : Siri peut effectuer de nouvelles actions en tenant compte de votre contexte personnel. Par exemple, vous pouvez dire : « Mets-moi cette chanson que ma femme m’a envoyée l’autre jour. »

: Siri peut effectuer de nouvelles actions en tenant compte de votre contexte personnel. Par exemple, vous pouvez dire : « Mets-moi cette chanson que ma femme m’a envoyée l’autre jour. » Sensibilisation à l’écran :Siri saura désormais ce qui s’affiche sur votre écran et pourra vous aider en conséquence. Par exemple, vous pouvez dire : « Ajoutez cette adresse à sa fiche de contact ».

:Siri saura désormais ce qui s’affiche sur votre écran et pourra vous aider en conséquence. Par exemple, vous pouvez dire : « Ajoutez cette adresse à sa fiche de contact ». Agissez sur toutes les applications : Siri peut désormais effectuer des actions entre applications qui vous font gagner du temps. Par exemple, vous pouvez demander : « Siri, ajoute cet endroit à ma note Road Trip. »

: Siri peut désormais effectuer des actions entre applications qui vous font gagner du temps. Par exemple, vous pouvez demander : « Siri, ajoute cet endroit à ma note Road Trip. » Un nouveau look :Activez Siri et plutôt que d’apparaître à un seul endroit, l’assistant s’animera tout autour des bordures de votre appareil avec une belle lumière éclatante.

:Activez Siri et plutôt que d’apparaître à un seul endroit, l’assistant s’animera tout autour des bordures de votre appareil avec une belle lumière éclatante. Demandes saisies rapidement :Avec un double appui rapide en bas de l’écran de votre iPhone ou iPad, un clavier apparaîtra pour vous permettre de taper une demande à Siri plutôt que de la prononcer.

:Avec un double appui rapide en bas de l’écran de votre iPhone ou iPad, un clavier apparaîtra pour vous permettre de taper une demande à Siri plutôt que de la prononcer. Connaissance approfondie des produits Apple:Vous pouvez désormais poser des questions à Siri sur n’importe lequel de vos appareils Apple et fonctionnalités du système d’exploitation et il peut vous fournir les informations dont vous avez besoin.

Intégration de ChatGPT

Apple s’est officiellement associé à OpenAI pour intégrer ChatGPT en profondeur dans les systèmes iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia.

Voici comment Apple détaille la fonctionnalité ChatGPT:

Avec ChatGPT d’OpenAI intégré à Siri et aux outils d’écriture, vous bénéficiez d’une expertise encore plus poussée lorsque cela peut vous être utile, sans avoir à jongler entre les outils. Siri peut exploiter ChatGPT pour certaines demandes, notamment des questions sur des photos ou des documents. Et avec Compose dans les outils d’écriture, vous pouvez créer et illustrer du contenu original à partir de zéro.

ChatGPT ne nécessitera pas de compte OpenAI, et aucune des informations qu’il traite ne sera enregistrée ou partagée avec d’autres. Apple maintient ses normes de confidentialité avec cette intégration plutôt que de dépendre d’OpenAI pour le faire.

Pour plus d’informations sur l’intégration de ChatGPT :

Quels appareils prendront en charge Apple Intelligence ?

En raison des ressources informatiques avancées nécessaires pour alimenter correctement ces fonctionnalités, Apple Intelligence est limité à un nombre restreint d’appareils modernes :

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max et iPhone 15 Pro et Pro Max

iPad avec puce M1, M2 ou M4

Mac avec puce M1, M2 ou M3

Si vous achetez l’un des nouveaux modèles d’iPhone 16, vous bénéficierez de l’intelligence artificielle d’Apple. Sinon, les seuls iPhone qui prendront en charge ces nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle sont les modèles 15 Pro de l’année dernière.

Conclure

Si votre appareil prend en charge Apple Intelligence, toutes les fonctionnalités décrites ci-dessus offriront une toute nouvelle expérience informatique à partir de la fin de cette année.

Apple semble prêt à véritablement généraliser l’IA, et ce à sa manière.

Quelles fonctionnalités d’IA attendez-vous avec le plus d’impatience ? Si votre appareil ne prend pas en charge Apple Intelligence, envisagez-vous de le mettre à niveau prochainement ? Faites-le nous savoir dans les commentaires.