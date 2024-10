Qu’est-ce qu’Apple Intelligence et quand l’iPhone 16 l’obtiendra-t-il ? Tout savoir

Maintenant que le iPhone16 et 16 Pro sont sortis, la poussée d’Apple en faveur de l’IA générative, sous le nom pas trop subtil de Apple Intelligenceest presque officiellement réel. À l’heure actuelle, la série iPhone 16 est livrée sans Apple Intelligence, mais les rumeurs de Mark Gurman de Bloomberg indiquent que Apple publie certaines fonctionnalités d’Apple Intelligence le 28 octobre.

Apple Intelligence ne se limitera pas à l’iPhone et sera ajoutée aux multiples systèmes d’exploitation d’Apple. Le battage médiatique autour de l’IA d’Apple est en hausse depuis qu’Apple Intelligence a volé la vedette lors du discours d’ouverture de la WWDC en juin et a fait un pas en avant lors de l’événement It’s Glowtime plus tôt en septembre qui a présenté la gamme iPhone 16.

Lors de la présentation d’ouverture de Glowtime, Craig Federighi, responsable de l’ingénierie logicielle d’Apple, a déclaré qu’Apple Intelligence est « au cœur de l’expérience iPhone 16 ».

La société avait ouvert Apple Intelligence à des tests publics quelques jours avant l’arrivée de l’iPhone 16 dans les magasins, qui incluaient certains des outils d’écriture basés sur l’IA promis par Apple, des améliorations Siri et des demandes connectées à une photothèque. Mais il ne sera publié dans son intégralité que plus tard cet automne pour un sous-ensemble d’iPhones, d’iPad et de Mac équipés des chipsets nécessaires – et même dans ce cas, il fera ses débuts en tant que fonctionnalité bêta à laquelle vous pourrez souscrire.

Apple Intelligence est donc en réalité une version bêta dans la version bêta : elle fait partie de la version bêta publique d’iOS 18.1, iPadOS 18.1 et MacOS Sequoia 15.1.

Apple n’introduit pas en même temps toutes les mises à niveau promises basées sur l’IA. La version bêta publique d’Apple Intelligence propose des outils d’écriture suggérés par l’IA qui apparaissent dans les documents ou les e-mails, des outils photo, notamment Clean Up, pour supprimer les parties indésirables d’une image et un certain nombre de modifications Siri, notamment une nouvelle voix conçue pour paraître plus naturelle, des conversations plus contextuelles, une nouvelle bordure lumineuse autour de l’écran lorsque Siri est en cours d’exécution et un geste de double-clic en bas de l’écran pour taper sur Siri.

Il existe également une demande de mémoire de film instantanée dans les photos et des résumés IA dans les messages, le courrier, les notifications et les notes. Mais les plug-ins ChatGPT, ceux d’Apple GenMoji et Image Playground les fonctionnalités et autres fonctionnalités Siri ne sont pas encore intégrées.

La version bêta publique propose une option dans l’application Paramètres qui vous permet d’opter pour les fonctionnalités Apple Intelligence à des fins de test, un processus qui, selon Apple, pourrait prendre des heures pour être approuvé. On ne sait toujours pas si la sortie publique par Apple de la version bêta d’Apple Intelligence, qui arrivera plus tard cette année, comportera un processus d’adhésion similaire.

Bien que certaines fonctionnalités d’IA d’Apple semblent véritablement utiles, le déploiement limité à seulement certains iPhones, iPads et Macs plus tard cette année (modèles iPhone 15 Pro ou ultérieurs, et Mac et iPad équipés de puces de la série M), cela signifie qu’il ne sera pas utilisé par tout le monde. Nous espérons commencer à comprendre ce que ces fonctionnalités seront réellement capables de faire.

Que fera Apple Intelligence ?

Pomme/Tharon Green/CNET

Apple Intelligence est présentée comme « l’IA pour le reste d’entre nous ». L’idée est qu’Apple Intelligence est intégrée à votre iPhone, iPad et Mac pour vous aider à écrire, à faire avancer les choses et à vous exprimer. Il s’appuie sur le contexte personnel de vos appareils Apple pour formuler des recommandations et génère des résultats plus spécifiques à vous. Apple présente la fonctionnalité IA comme établissant une toute nouvelle norme en matière de confidentialité dans l’IA.

Lisa Eadicicco de CNET, dans son article sur Apple Intelligence, affirme que comprendre le contexte personnel lors de la fourniture de réponses et de l’exécution de tâches est une partie importante de l’approche d’Apple avec Apple Intelligence.

« Apple semble utiliser cette tactique pour distinguer ses propres efforts en matière d’IA de ceux annoncés précédemment par ses concurrents », a écrit Eadicicco. « À titre d’exemple, la société a expliqué comment Apple Intelligence peut comprendre plusieurs facteurs tels que le trafic, votre emploi du temps et vos contacts pour vous aider à comprendre si vous pouvez vous rendre à un événement à l’heure. »

Sur quels appareils Apple Intelligence fonctionnera-t-il ?

James Martin/CNET

Pour le moment, Apple Intelligence est disponible en version bêta sur la série iPhone 16, l’iPhone 15 Pro ou l’iPhone 15 Pro Max, ainsi que sur tout iPad ou Mac doté d’une puce M1 et versions ultérieures, avec Siri et la langue de l’appareil définie sur l’anglais américain.

Cet automne, Apple Intelligence sera publié publiquement dans le cadre d’iOS 18, iPadOS 18 et MacOS Sequoia.

Voici une liste des appareils Apple actuels qui pourront exécuter Apple Intelligence :

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max

iPhone 15 Pro et 15 Pro Max

iPad Air avec une puce M1 ou M2

iPad Pro avec une puce M1, M2 ou M4

MacBook Air avec une puce M1, M2 ou M3

MacBook Pro avec une puce M1, M2 ou M3

Mac Mini avec une puce M1 ou M2

Mac Studio avec une puce M1 ou M2

iMac avec une puce M1 ou M3

Mac Pro avec une puce M2

Quand Apple Intelligence est-elle disponible ?

L’ensemble initial de fonctionnalités utilisant les fonctionnalités d’Apple Intelligence sera disponible en version bêta en octobre dans le cadre d’iOS 18.1, iPadOS 18.1 et MacOS Sequoia 15.1. Gurman affirme qu’Apple Intelligence sera abandonné le 28 octobre. Des fonctionnalités supplémentaires seront disponibles « dans les mois à venir », a déclaré Apple.

Actuellement, vous pouvez utiliser Apple Intelligence sur un iPhone, iPad ou Mac compatible exécutant la version bêta publique pour iOS 18.1, iPadOS 18.1 et MacOS Sequoia 15.1, respectivement, avec Siri et la langue de l’appareil définie sur l’anglais américain.

Où Apple Intelligence sera-t-elle disponible ?

Au lancement, il sera disponible aux États-Unis. Plus précisément, Apple indique qu’Apple Intelligence fonctionnera sur les modèles d’iPhone, iPad ou Mac compatibles avec Siri et la langue de l’appareil définie sur l’anglais américain. La prise en charge de langues supplémentaires arrivera en 2025.

Apple Intelligence utilise-t-il ChatGPT ?

Apple/Capture d’écran par CNET

Non. Apple Intelligence fonctionne sur les appareils (iPhone, iPad ou Mac) et sur les serveurs Apple alimentés par silicium dans le cloud, qu’Apple appelle Private Cloud Compute. Cela dépend de vos invites et de vos questions quant à savoir si Apple Intelligence est traitée sur l’appareil ou dans le cloud. Apple Intelligence n’est pas ChatGPT et ne fonctionne pas non plus sur le service bien connu d’OpenAI.

Cependant, Apple Intelligence prend en charge des services d’IA tiers supplémentaires, ChatGPT étant le premier annoncé. L’accès ChatGPT sera intégré à Siri et aux outils d’écriture sur iOS 18, iPadOS 18 et MacOS Sequoia, permettant aux propriétaires d’appareils Apple d’y accéder sans passer d’un outil à l’autre.

De quels outils disposera Apple Intelligence ?

Voici le menu contextuel des outils d’écriture Apple Intelligence. Pour y accéder, mettez le texte en surbrillance et appuyez sur le Outils d’écriture bouton. James Martin/CNET

Les capacités d’Apple Intelligence se répartissent en trois catégories : écriture, images et Siri. Des outils d’écriture seront disponibles partout où vous écrivez. Apple Intelligence sera capable de relire votre texte, de réécrire différentes versions en ajustant le ton et la formulation, et de résumer le texte sélectionné d’un simple toucher.

Les outils d’image pourront créer des images originales basées sur les invites de la nouvelle application Image Playground. Vous pourrez transformer une esquisse en une image associée qui complète vos notes grâce à Image Wand, alimenté par Apple Intelligence. Vous pourrez également générer des Genmoji personnalisés et uniques avec Apple Intelligence directement depuis votre clavier. Apple indique que vous aurez même la possibilité de choisir quelqu’un dans votre bibliothèque de photos et de créer un Genmoji qui lui ressemble.

Dans l’application Photos, vous pourrez créer un film souvenir personnalisé basé sur la description que vous fournissez.

Apple Intelligence va procéder à une refonte géante de Siri. Siri aura un nouveau design, une compréhension du langage plus riche et la possibilité de taper sur Siri au lieu de dicter. La voix et la réponse de Siri sembleront plus naturelles et plus conversationnelles. Apple Intelligence donne à Siri une connaissance du contexte personnel et la possibilité d’agir dans et entre plusieurs applications, ainsi qu’une connaissance des produits sur les fonctionnalités et les paramètres de vos appareils. Apple affirme que Siri sera en mesure de vous aider comme jamais auparavant.

Combien coûte Apple Intelligence ?

Apple ne facture pas Apple Intelligence et n’a pas annoncé son intention de le faire.