Dans l’imaginaire populaire, Amazon est un grand et immense magasin tenu par Jeff Bezos, un homme souriant à la tête rasée de près qui est, parfois, la personne la plus riche du monde. Vous commandez et Amazon livre.

Parce que c’est un grand magasin énorme qui veut être plus grand et plus grand, vous pouvez également diffuser des émissions de télévision et acheter des gadgets personnels de marque Amazon et des appareils de sécurité à domicile de marque Amazon. Vous pouvez également y commander des produits d’épicerie. C’est une version de l’histoire qu’Amazon raconte sur elle-même, aux clients, depuis le tout début, et qui a fait un énorme succès.

Mais derrière le succès d’Amazon, il y a aussi un gars nommé Andy Jassy, ​​dont la plupart des clients de l’entreprise n’avaient jamais entendu parler avant mercredi, lorsque M. Bezos a annoncé qu’il lui succéderait en tant que PDG.

Dans un lettre aux employés, M. Bezos a exprimé sa «pleine confiance» en son successeur, laissant non dit ce que M. Jassy a fait au cours de la dernière décennie, car les employés le savaient sûrement. On lui attribue la création et la croissance d’Amazon Web Services (AWS), la division de cloud computing d’Amazon, pour devenir le plus grand fournisseur de ce type au monde. Vous, le client Amazon, avez peu de raisons de le savoir, car AWS n’est pas pour vous.