Qu’est-ce qu’Amazon Prime ? Coût, avantages et essai gratuit expliqués

Pour tirer le meilleur parti d’Amazon, vous souhaiterez souscrire à un abonnement Prime, en particulier si vous souhaitez accéder à des ventes flash pendant des périodes telles que le Black Friday.

Le service d’abonnement a commencé comme un moyen d’obtenir une livraison gratuite et illimitée le lendemain, mais il est rapidement devenu un service numérique complet, englobant la vidéo, la musique, les livres, le stockage en nuage et bien plus encore. Amazon s’associe également de temps en temps avec d’autres entreprises, offrant des choses telles que Deliveroo Plus gratuit.

Voici tout ce que vous devez savoir sur Amazon Prime.

Comment obtenir Amazon Prime gratuitement – Essai de 30 jours

Amazon propose un essai gratuit de 30 jours sur presque tous ses services Prime (sauf Prime Student, où l’essai gratuit dure six mois !). Cela vous facturera automatiquement une fois les 30 jours écoulés, alors assurez-vous d’annuler Amazon Prime si vous ne voulez pas payer.

Selon qui vous êtes et ce que vous recherchez, plusieurs essais gratuits sont disponibles.

En savoir plus dans notre guide complet sur la façon d’obtenir gratuitement Amazon Prime. Nous avons également un article séparé sur la façon de s’inscrire à Amazon Prime.

Meilleures offres Amazon en ce moment

Nous suivons toutes les meilleures offres Amazon ci-dessous:

Top 10 des offres Amazon Apple AirPods 3 1 De : Amazone Était : 189 £ À présent:

159 £

(30 € de réduction) Les AirPods 3 offrent de meilleures performances de batterie, une conception mise à jour et une prise en charge de l’audio spatial et de l’égaliseur adaptatif. Économisez 30 £ sur Amazon. Microsoft 365 Famille + Norton 360 Deluxe (15 mois) 2 De : Amazone Était : 183,99 £ À présent:

59,99 £

(124 £ de réduction) Ce pack a déjà été vu, mais plus de 120 £ de réduction constituent toujours une excellente réduction que vous pouvez obtenir sans compte Prime. Cette offre groupée Microsoft 365 pour la famille avec Norton 360 Deluxe comprend 3 mois supplémentaires (généralement 12 mois). Fitbit Versa 2 3 De : Amazone Était : 149,99 £ À présent:

102,99 €

(47 £ de réduction) Le Fitbit Versa 2 a 47 £ de réduction sur Amazone. Il est également beaucoup plus abordable que le Fitbit Versa 3 légèrement amélioré. Vérifiez les couleurs pour différents prix. Samsung Galaxy Tab S7 FE (Wi-Fi, 64 Go) 4 De : Amazone Était : 519 £ À présent:

409,97 £

(21% de réduction) Si vous ne voulez pas de connectivité cellulaire, le modèle Wi-Fi de la Tab S7 FE reste une tablette extrêmement performante — et à moins de 410 £, c’est un vol. Samsung Galaxy A52s (6 Go + 128 Go) 5 De : Amazone Était : 409 £ À présent:

284 £

(125 £ de réduction) Le milieu de gamme vedette de Samsung pour 2021 – les Galaxy A52 améliorés – comprend un écran AMOLED 120 Hz, 5G, une batterie 4500 mAh à charge rapide de 25 W, une résistance à l’eau et à la poussière IP67 et une caméra arrière quadruple. Xiaomi Redmi Note 10 (4 Go/128 Go) 6 De : Amazone Était : 209 £ À présent:

159 £

(24 % de réduction) Économisez 50 £ sur le Redmi Note 10 5G, qui a obtenu 4/5 étoiles dans notre avis d’expert.

Combien coûte Amazon Prime ?

Amazon Prime est disponible avec quelques modèles d’abonnement différents. La meilleure valeur est la somme initiale de 95 £/139 $ pour l’année, ce qui équivaut à environ 7,91 £/11,58 $ par mois. N’oubliez pas de profiter de la Essai gratuit de 30 jours d’abord, à condition que vous ne vous soyez pas abonné auparavant.

Vous pouvez également obtenir Amazon Prime avec un abonnement mensuel, mais cela coûte plus cher par an. C’est 8,99 £/14,99 $ par moissoit 107,88 £/179,88 $ par an.

Le coût de l’abonnement d’Amazon au Royaume-Uni a augmenté en septembre – il était à l’origine de 7,99 £ par mois et de 79,99 £ par an.

La dernière option est destinée à ceux qui souhaitent s’abonner au service Prime Video sans le reste des avantages fournis avec le package Prime complet.

Prime Video uniquement

Prime Video coûte à lui seul 5,99 £ / 8,99 $ par mois, mais nous hésiterions à le recommander lorsque l’option annuelle coûte presque le même prix et vous offre toutes les fonctionnalités supplémentaires.

Le plan Prime Video uniquement est au premier plan sur le Site web d’Amazon, mais vous devrez creuser un peu plus aux États-Unis. Notre site soeur TechHive vous montre comment.

Premier pour les étudiants

Amazon a également un site dédié Premier étudiant planifier. Cela revient à la moitié du prix de l’Amazon Prime habituel, à 4,49 £ / 7,49 $ par mois ou 47,49 £ / 69 $ par an.

Après avoir validé votre statut d’étudiant (via une adresse email éducation), vous bénéficiez des mêmes avantages que l’abonnement classique. De plus, un essai gratuit impressionnant de six mois est proposé.

Pour en savoir plus, consultez notre guide séparé sur Amazon Prime Student.

Aide gouvernementale qualifiée (États-Unis uniquement)

Si vous êtes basé aux États-Unis, il existe une autre option. Tous les bénéficiaires de l’EBT et de Medicaid peuvent obtenir un Abonnement Prime pour 6,99 $ par mois après un essai gratuit de 30 jours.

Ce prix n’expire pas, mais vous devrez revérifier votre statut tous les 12 mois.

Qu’est-ce que vous obtenez avec Amazon Prime ? Avantages expliqués

Si vous vous demandez toujours ce que vous obtenez avec Amazon Prime et si cela en vaut la peine, examinons ses avantages pour vous aider à décider. Amazon Prime Video et Prime Music sont peut-être quelques services que vous connaissez déjà, mais il y en a bien d’autres…

Livraison Amazon Prime

La principale caractéristique d’Amazon Prime est la livraison. Vous aurez illimité livraison en un jour sans frais supplémentaires pour des millions d’articles éligibles. Certaines adresses sont disponibles avec une livraison le jour même, et mieux encore, il y a aussi Prime Now, qui promet une livraison dans les deux heures ou moins dans certaines zones. Ce dernier a maintenant été intégré au service principal d’Amazon.

Amazon propose également une remise promotionnelle de 1 £ pour remercier les clients qui ont choisi le

livraison sans précipitation.

Livraisons Deliveroo gratuites (Royaume-Uni)

Les abonnés Prime peuvent également bénéficier d’un an de Deliveroo Plus gratuit au Royaume-Uni. Le service premium de Deliveroo offre une livraison illimitée gratuite, à condition que votre commande soit supérieure à 25 £ au lieu du tarif mensuel habituel de 3,49 £. Intégrés au coût de Prime, les clients Deliveroo Plus économisent près de 42 £ par an.

Rendez-vous sur Amazon pour associez votre compte Deliveroo maintenant. L’avantage remplace le service de livraison malheureux Amazon Restaurants d’Amazon, qu’Amazon a retiré en 2019.

Livraison en voiture ou en garage (États-Unis)

Les membres Prime aux États-Unis peuvent faire livrer leurs courses et leurs marchandises directement dans leur voiture. Si vous vous demandez comment cela fonctionne, vous devrez utiliser l’application Amazon Key pour connecter votre voiture à Amazon, ce qui vous permet d’utiliser la livraison en voiture en option lors de votre paiement. Gardez à l’esprit que l’application ne fonctionne qu’avec sélectionner les voitures « connectées », c’est-à-dire les voitures avec une connexion Internet.

L’avantage a été temporairement suspendu en raison de la pandémie, mais Amazon l’a modifié pour que vos commandes soient livrées à votre garage à la place.

La livraison en garage fonctionne avec l’application MyQ. Si vous n’avez pas de garage intelligent, vous pouvez acheter séparément un ouvre-porte de garage intelligent, ce qui permet au livreur d’accéder temporairement à votre garage. Les disques sont minutieusement contrôlés et il leur est demandé de ne pas pénétrer au-delà de cinq pieds dans votre garage. En savoir plus sur la livraison en garage d’Amazon.

Premier accès anticipé

Les membres Prime ont accès à de nombreuses offres 30 minutes avant le reste de leurs clients, ce qui peut parfois faire la différence entre faire une bonne affaire et passer complètement à côté.

Offres Amazon Prime Day

Prime Day est similaire au Black Friday où des milliers de produits sont réduits mais uniquement pour les membres Prime. Consultez notre guide complet sur Prime Day.

Amazon frais

Depuis juillet 2020, Amazon Fresh est gratuit pour toute personne ayant un abonnement Prime au Royaume-Uni. Il offre aux clients une livraison rapide le jour même des produits, ainsi que de la viande, des fruits de mer, des collations et d’autres produits essentiels avec une valeur de commande minimale de 15 £. Le service a été élargi pour inclure Morrison’s et Co-op, selon l’endroit où vous habitez.

Vous pouvez également bénéficier d’une livraison gratuite en deux heures pour les commandes supérieures à 40 £. Vérifiez si Amazon Fresh est disponible dans votre code postal.

Le service a remplacé Amazon Pantry qui était la réponse originale du détaillant aux achats d’épicerie en ligne. Amazon a arrêté Pantry au Royaume-Uni en juin 2020.

En mai 2021, Amazon a également intégré Prime Now au service, permettant aux clients d’accéder à la livraison le jour même à partir d’épiceries locales en moins d’une heure.

Carte Visa Amazon Prime Rewards (États-Unis)

Les membres Prime aux États-Unis peuvent également obtenir 5 % lors de leurs achats sur Whole Foods Market en utilisant le Carte Visa Amazon Prime Rewards. Sans Prime, la carte redonne 3% aux clients.

Livraison gratuite sur ordonnance en deux jours (États-Unis)

Les clients américains peuvent également commander des ordonnances via Amazon Prime et bénéficiez d’une livraison gratuite en deux jours ainsi que de réductions allant jusqu’à 80 %. Vous obtenez également une carte de membre que vous pouvez utiliser dans plus de 60 000 pharmacies. Gardez à l’esprit que le service n’est pas une forme d’assurance et ne peut être combiné avec votre assurance existante.

Amazon Prime Musique

Est également inclus Premier Musiquequi propose une vaste sélection de chansons (plus de deux millions) disponibles en streaming.

Cependant, si vous souhaitez accéder à la bibliothèque complète de 90 millions de chansons, la réponse d’Amazon à Spotify est Amazon Music Illimité. Cela a un coût d’abonnement séparé de 9,99 £ / 9,99 $ par mois, mais est réduit à 8,99 £ / 8,99 $ avec Prime.

Amazon Prime Vidéo

Le concurrent d’Amazon sur Netflix s’appelle Amazon Première vidéo, et vous y trouverez des milliers de films et d’émissions de télévision, dont certains exclusifs, à diffuser. Mieux encore, vous pouvez les télécharger pour les regarder hors ligne.

Nous avons sélectionné nos films préférés sur Amazon Prime ici.

Prime Video vous permet désormais également de voir 20 matchs exclusifs de Premier League par saison sans frais supplémentaires pour ses abonnés, ce qui indique qu’Amazon se prépare à proposer encore plus de contenu exclusif pour attirer de nouveaux utilisateurs.

Chaînes Amazon

Les membres Prime ont également accès aux chaînes Amazon, qui proposent 40 chaînes de télévision à un petit coût supplémentaire. Nous avons un guide complet des chaînes Amazon ici.

Premier jeu

Les joueurs peuvent obtenir des avantages supplémentaires grâce à Premier jeu (anciennement connu sous le nom de Twitch Prime). Il comprend des jeux gratuits chaque mois et une visualisation sans publicité sur Twitch lui-même.

Bibliothèque de prêt du propriétaire Kindle et Prime Reading

Les membres Prime peuvent emprunter un livre par mois au Bibliothèque de prêt du propriétaire Kindle sans frais supplémentaires, ainsi qu’un livre de la Kindle d’abord sélectionne.

Vous pourrez également télécharger et lire des livres, des bandes dessinées et des magazines de la bibliothèque de plus de 1 000 titres disponibles gratuitement avec Prime Reading.

Les livres empruntés à la bibliothèque de prêt ne peuvent être lus que sur un appareil Kindle, mais les titres de Prime Reading sont accessibles depuis n’importe quel appareil. Consultez notre guide complet de Prime Reading.

Amazon Prime Photos

Prime Photos vous permet de télécharger et de stocker un nombre illimité de photos en pleine résolution et 5 Go de vidéo dans le cloud pour les garder en sécurité et accessibles depuis n’importe quel appareil. C’est une alternative valable au stockage de vos photos sur Google Photos si vous avez besoin de plus de stockage.

Ménage Amazon

Certains de ces avantages ne sont pas limités à une seule personne non plus. Avec Ménage Amazonvous pouvez partager des fonctionnalités avec un autre membre adulte de votre foyer.

Famille Amazone

Vous pouvez également rejoindre Famille Amazone, qui, en plus de tous les avantages Prime, vous permet de bénéficier de 20 % de réduction sur les abonnements aux couches ainsi que d’autres offres et réductions exclusives. Vous devrez fournir quelques détails sur vous et votre famille pour être admissible, et une seule adhésion est disponible par foyer.

Essayez avant d’acheter

Essayez avant d’acheter (anciennement connu sous le nom de Prime Garde-robe) permet aux clients d’essayer des vêtements, des chaussures, des montres et des accessoires sélectionnés avant d’acheter. Vous disposez de 7 jours pour essayer les articles et seuls les articles que vous conservez vous sont facturés. Voici comment cela fonctionne.