Qu’est-ce qu’Amazon Build It?

Il est difficile de suivre toutes les différentes choses qu’Amazon fait et le dernier est un programme Built It qui ressemble un peu à la propre version du détaillant de Kickstarter ou Indiegogo. Voici comment s’impliquer et mettre la main sur les premiers produits.

Amazon a déclaré: «Nous partagerons quelques-uns de nos concepts préférés pour de nouveaux appareils passionnants qui fonctionnent avec Alexa. Pour une durée limitée, vous pouvez précommander ceux que vous voulez pour avoir une chance de les concrétiser. »