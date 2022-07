Quest 2 Pro (Project Cambria) Date de sortie et rumeurs de fonctionnalités

L’Oculus Quest 2 est un excellent casque VR, offrant des performances autonomes impressionnantes et une suite d’applications et de jeux prêts à être téléchargés et joués, mais cela ne signifie pas que Meta ne travaille pas sur la prochaine grande chose.

Alors que nous nous attendions à ce que Meta révèle le Quest 2 Pro lors de l’événement Connect 2021, ce que nous avons obtenu à la place était un teaser pour “le prochain Quest” – un casque VR premium nommé “Project Cambria”, prévu cette année.

Chez Tech Advisor, nous sommes convaincus que les fuites que nous avons constatées à propos d’une version plus puissante du Quest 2, officieusement surnommée l’Oculus Quest 2 Pro, sont en fait le projet Cambria.

Lors de l’événement, Mark Zuckerberg a clairement indiqué que « Project Cambria » est un produit haut de gamme. Alors qu’il l’appelait “le prochain Quest” et disait qu’il serait compatible avec Quest, il a souligné qu’il s’agissait d’un “un produit entièrement nouveau, avancé et haut de gamme” qui se situera “dans le haut de gamme des prix”.

Cela dit, le Zuck a déclaré que Meta prévoyait de développer la gamme de produits et de publier les développements VR les plus avancés via l’équipement haut de gamme proposé avant que ces avancées ne puissent éventuellement se répercuter sur les prix d’entrée de gamme de Quest.

Voici tout ce qu’il y a à savoir sur le prochain casque Quest Pro en ce moment, y compris la date de sortie et les rumeurs de prix, et à quoi s’attendre.

Il y a quelques noms qui sont lancés en ce qui concerne le prochain casque Meta. Certains l’appellent Quest 3, d’autres l’appellent Quest 2 Pro tandis que certains préfèrent le nom de code interne, Project Cambria. Pour être clair, ce sont tous un seul et même casque, censé offrir une expérience VR plus « pro » que le Quest standard.

En fait, les rumeurs de marque les plus récentes suggèrent que Meta est sur la bonne voie pour quelque chose d’encore plus simple ; le Meta Quest Pro.

Comme l’a remarqué le développeur Steve Moser, il y a une seule ligne de code dans l’application mobile Oculus faisant référence à un « Meta Quest Pro ». Considérant qu’il n’y a pas de casque actuel avec cette marque, et compte tenu de la technologie haut de gamme confirmée disponible sur Project Cambria, cela fait probablement référence au casque haut de gamme qui devrait sortir plus tard cette année.

Andrew Bosworth, vice-président de la réalité augmentée et virtuelle chez Meta, a déclaré : « Quest Pro, hein ? Intéressant »et a fait un clin d’œil en répondant à une question sur un modèle plus puissant du Quest 2 dans un AMA Instagram en 2021, taquinant l’idée sur laquelle Meta travaillait quelque chose derrière des portes closes.

Cela a été confirmé lors de Facebook Connect 2021 lorsque Mark Zuckerberg a révélé Project Cambria, le casque haut de gamme que beaucoup ont officieusement surnommé le Quest Pro, suggérant qu’une sortie pourrait être prévue pour 2022.

Alors que analyste Ben Lynch a suggéré que nous pourrions voir le casque de niveau Pro sortir au cours du deuxième trimestre 2022, qui s’est déroulé d’avril à juin 2022, nous savons maintenant que ce n’était pas le cas.

Son collègue analyste Ming-Chi Kuo est plus prudent sur la chronologie, prédire un “nouvel Oculus Quest” au 2H2022 – c’est-à-dire au second semestre, à partir de juillet. Cette affirmation a été réitérée dans un tweet fin juinavec des affirmations selon lesquelles le casque haut de gamme commencera la production de masse au troisième trimestre 2022 avant un lancement au cours du second semestre 2022, dans le but d’expédier environ 2 millions de casques cette année.

L’affirmation la plus spécifique provient de The Information, qui suggère que le casque haut de gamme devrait sortir en Septembre 2022citant une feuille de route interne du projet Cambria.

Combien coûtera le casque Quest Pro ?

Celui-ci est un peu plus difficile à prévoir en ce moment. La Oculus Quête 2 arrive à 299 £ / 299 $, ce qui est un prix impressionnant pour n’importe quel casque VR, sans parler de celui qui n’a pas besoin d’un PC de jeu pour fonctionner.

La version Pro, bien évidemment, coûterait plus que cela, mais on ne sait pas combien cela pourrait coûter. Mark Zuckerberg lui-même a décrit le prochain casque comme “avancé et haut de gamme” sur Facebook Connect 2021 avec des fonctionnalités telles que le suivi du visage en temps réel, suggérant un prix beaucoup plus élevé que le Quest d’entrée de gamme.

Nous nous attendons à quelque chose de proche de la barre des 699 £ / 699 $ si Meta vise une adoption sur le marché de masse, et les rumeurs confirment notre prédiction.

L’information a divulgué une feuille de route interne qui suggère que Project Cambria coûtera 799 $ aux États-Unis, ce qui, selon nous, se traduirait par 799 £ au Royaume-Uni en regardant le prix identique de 299 $ / 299 £ du Quest 2. L’analyste Ming-Chi Kuo estime également que le casque coûtera 799 $, comme indiqué dans un tweet fin juin 2022.

Bien que beaucoup plus cher que le Quest 2, les comparaisons entre Project Cambria et un Chromebook suggèrent que Meta considère cela davantage comme un « ordinateur portable pour votre visage » qu’un casque VR standard.

À quoi s’attendre du casque haut de gamme Quest Pro

Plus de puissance de traitement

Facteur de forme repensé

Contrôleurs repensés

Suivi du visage et des yeux

Système de lentille amélioré

Mark Zuckerberg nous a donné notre premier aperçu du casque VR haut de gamme, surnommé Project Cambria en interne, lors de Facebook Connect 2021. En mettant l’accent sur le mélange des mondes réel et virtuel avec la réalité mixte, le suivi du visage et des yeux et un VR haut de gamme expérience, elle s’annonce passionnante.

Bien que peu de choses aient été révélées lors du bref teaser, Zuckerberg a confirmé que le casque sera axé sur les applications de réalité mixte, avec une variété de capteurs et d’algorithmes pour reconstruire et augmenter le monde qui vous entoure, et il sera également en couleur – un grande mise à niveau du passage en noir et blanc de l’Oculus Quest 2 standard. L’analyste Ming-Chi Kuo suggère qu’il y aura jusqu’à 16 caméras sur le nouveau casque – 10 sur le casque et trois sur chacun des nouveaux contrôleurs – pour aide en cela.

Le projet Cambia arbore une optique repensée qui le rend nettement plus mince que les casques autonomes existants malgré les capteurs supplémentaires qui suivent vos yeux et l’expression de votre visage en temps réel. Bien que cela puisse sembler étrange à première vue, cela changera la donne pour les applications de réalité virtuelle sociale.

Alors que Project Cambria semble être un excellent successeur du Quest 2 pour les jeux, Mark Zuckerburg a déclaré dans un appel aux résultats du premier trimestre 2022 qu’il sera “plus axé sur les cas d’utilisation au travail et éventuellement sur le remplacement de votre ordinateur portable ou de votre configuration de travail”, plutôt que sur les jeux. .

Une vidéo de suivi publiée sur la page Facebook de Mark Zuckerberg en mai 2022 nous donne une meilleure idée de ce à quoi s’attendre – bien que le casque lui-même soit toujours caché. La courte vidéo présente le passthrough couleur haute résolution du casque et la possibilité pour le casque de déposer des objets virtuels dans le monde réel pour des expériences de réalité mixte de niveau supérieur.

Meta a également publié une vidéo de deux minutes et demie présentant la plate-forme de présence sur laquelle l’expérience augmentée est basée, et en particulier, montrant l’énorme différence entre le casque Quest 2 et Project Cambria.

C’est tout ce que nous savons officiellement, mais qu’en est-il des fuites et des rumeurs ? Il y en a eu beaucoup…

Alimentation et affichage

L’Oculus Quest 2 ne manque en aucun cas dans le département de la puissance, arborant la plate-forme Snapdragon XR2 de Qualcomm associée à 6 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de stockage, mais le surnom “ Pro ” du modèle à venir suggère que le modèle Pro sera être encore plus capable dans le département de traitement.

Le problème est que Qualcomm n’a pas encore publié de successeur au Snapdragon XR2, ce qui signifie que Meta devra peut-être concevoir son propre chipset s’il veut plus de puissance de traitement du prochain casque.

L’information affirme que le prochain casque sera à peu près aussi puissant qu’un Chromebook et qu’il exécutera le propre système d’exploitation basé sur Android de Meta, bien qu’il ne détaille pas les composants internes proposés.

Il ne sera probablement toujours pas en mesure de résister aux expériences VR alimentées par PC, mais cela contribuera à combler l’écart.

Le processeur amélioré pourrait être utilisé pour augmenter la résolution des écrans, et il pourrait y avoir une augmentation du taux de rafraîchissement « expérimental » actuel de 120 Hz à un taux de rafraîchissement plus stable de 120 Hz.

Cependant, Réclamations de Ming-Chi Kuo que le casque utilisera le même Snapdragon XR2 que le Quest 2, donc un chipset développé par Meta est loin d’être confirmé pour le moment.

L’analyste prédit également que le casque Project Cambria verra une mise à niveau des écrans LCD vers la technologie mini-LED, prédisant que nous verrons des écrans de 2,48 pouces avec une résolution plus élevée de 2160 × 2160 par œil pour des “améliorations visuelles marquées”.

Vidéos divulguées

L’utilisateur de Twitter Bastian (créditant Samulia) a publié un fil de ce qui ressemble à des tutoriels officiels pour le prochain casque Pro, et les rendus sont assez différents de l’Oculus Quest 2 standard.

Au lieu de la coque blanche du modèle standard, les rendus Quest 2 Pro semblent représenter un casque VR noir qui ressemble plus à une paire de lunettes de ski avec un bandeau ajusté.

C’est, encore une fois, plus proche de l’aperçu que Meta nous a donné du projet Cambria.

Nouveau système de lentilles

L’analyste Ming-Chi Kuo, célèbre pour ses annonces de produits Apple, a suggéré dans une note de juin 2021 aux investisseurs que Meta et Sony avaient tous deux commandé de grandes quantités de nouveaux objectifs VR pour 2022. Bien qu’aucun détail n’ait été donné sur ce que les nouveaux objectifs pourraient offrir, cela pourrait apporter des avantages au FOV.

Lors de l’événement Facebook Connect 2021, la responsable des appareils VR de Facebook, Angela Chang, a déclaré que le nouveau casque Project Cambria utiliserait “l’optique crêpe” pour replier les lumières plusieurs fois dans l’objectif. Le processus aiderait à créer des objectifs compacts, aidant à garder le casque maigre.

Kuo devient plus précis, affirmant que le nouveau casque utilisera un “2P Pancake” par rapport à l’objectif Fresnel 1P actuellement utilisé dans le Quest 2.

Suivi amélioré

Le Quest 2 fait un excellent travail de suivi des mains, mais le prochain casque semble porter cela à un autre niveau. Meta a déjà confirmé que le suivi manuel sera disponible, mais les rumeurs suggèrent qu’il y aura une pléthore de nouveaux trackers dédiés au suivi de diverses parties de votre corps.

Les rumeurs suggèrent que le casque Project Cambria sera capable de suivre vos yeux et vos expressions faciales pour une expérience d’avatar plus réaliste, avec un suivi des jambes et du torse également en cours.

Contrôleurs améliorés

Il y aura probablement des améliorations aux contrôleurs aussi. Bien que les contrôleurs actuels soient bien conçus et offrent un retour vibratoire décent, des haptiques améliorées comme celles disponibles sur les contrôleurs DualSense de la PS5 amélioreraient considérablement l’expérience globale.

Cependant, des fuites suggèrent qu’un changement plus radical pourrait être en cours. L’utilisateur de Reddit, Samulia, a publié une série d’images basse résolution de ce qui était censé être de nouveaux contrôleurs Oculus Touch fin septembre 2021.

Alors qu’un modérateur d’Oculus a minimisé la rumeur à l’époque, une image réelle de ce qui pourrait être repensé des contrôleurs Oculus Quest est apparue sur Imgur quelques jours plus tard, présentant le même design que la fuite de Reddit.

L’image divulguée semble être une capture d’écran prise dans Workplace, le concurrent de Meta Slack, suggérant que la fuite pourrait provenir de Meta lui-même – bien qu’il puisse s’agir simplement d’une autre entreprise utilisant Workplace comme centre de communication de travail à distance.

Le contrôleur en question cherche à abandonner l’anneau LED infrarouge présent sur tous les contrôleurs Oculus Touch à ce jour, avec à la place trois caméras (une à l’avant et deux sur les côtés) pour un suivi à l’envers, donnant aux contrôleurs un aspect beaucoup plus propre dans l’ensemble.

Nous avons également eu droit à un autre aperçu précoce des contrôleurs via une série de vidéos divulguées qui sont apparues sur Twitter en octobre 2021. Comme pour les rumeurs précédentes, les vidéos divulguées semblent présenter des contrôleurs qui ne comportent pas d’anneaux de suivi, et il semble qu’ils pourrait venir avec une sorte de station de charge sans fil aussi.

Étant donné qu’il existe plusieurs fuites distinctes qui pointent toutes vers un nouveau contrôleur, une refonte du contrôleur Oculus Touch semble de plus en plus probable – bien que le grain de sel habituel doive être appliqué.

Qu’aimeriez-vous voir du Meta Quest Pro ? Faites-le nous savoir sur Twitter.

Contenu connexe