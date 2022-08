Querelle sur le «junket» américain du chancelier tandis que le gouvernement reste silencieux sur la crise énergétique

Nadhim Zahawi est sous le feu des critiques pour s’être envolé pour les États-Unis pour un “junket” dans ses derniers jours en tant que chancelier, tandis que le public est dans l’ignorance de l’aide à faire face à la flambée des factures d’énergie.

La chancelière passe plusieurs jours outre-Atlantique pour des discussions sur la coopération dans les services financiers, le soutien à l’Ukraine et la sécurité énergétique, a indiqué le Trésor.

Mais la visite intervient alors que M. Zahawi n’a aucun pouvoir réel dans le travail qui lui a été confié par Boris Johnson début juillet, car il est presque certain d’être démis de ses fonctions celui qui remportera la course à la direction des conservateurs lundi prochain.

Liz Truss, la grande favorite, devrait nommer le secrétaire aux affaires Kwasi Kwarteng au n ° 11 – M. Zahawi devant être rétrogradé au poste de secrétaire à la santé.

Les travaillistes ont attaqué la visite alors que le public est “désespérément inquiet de l’augmentation massive des factures d’énergie” et que le gouvernement et les candidats à la direction sont silencieux.

« Nous sommes coincés avec ce gouvernement conservateur qui ne fait rien. Nous découvrons maintenant que la chancelière s’envole vers un chinwag international », a déclaré James Murray, un ministre du Trésor fantôme.

“Plutôt que de faire un autre voyage aux frais du contribuable, la chancelière devrait commencer à écouter les gens ici chez nous et à mettre en œuvre le plan entièrement financé du Labour pour geler les factures d’énergie.”

Mais le Trésor indique que M. Zahawi rencontre les chefs des banques à la Bourse de New York pour discuter du “but” des nouvelles normes pour les rapprochements de services financiers entre les États-Unis et le Royaume-Uni.

Il se rendra ensuite à Washington pour discuter du soutien à l’Ukraine face à l’assaut russe et « des perspectives économiques mondiales » avec la banque centrale américaine, le Trésor américain et les institutions financières internationales.

M. Zahawi devrait “indiquer le désir d’une coopération nucléaire civile accrue et d’un travail plus étroit entre les industries nucléaires britannique et américaine sur le développement de technologies, telles que les petits réacteurs modulaires avancés”.

Il tiendra également des discussions sur la transformation de l’économie britannique en “un pôle économique et technologique vert compétitif” et visitera une installation biopharmaceutique, a déclaré le Trésor.

Au cours du week-end, M. Zahawi a fait pression sur Mme Truss pour qu’elle renforce ses plans d’urgence du coût de la vie, affirmant que les personnes gagnant 45 000 £ auront besoin de l’aide du gouvernement.

La favorite du leadership a semé la confusion quant à ses intentions – d’abord en informant qu’elle a «exclu» l’aide pour chaque ménage, avant de revenir sur cette position.

Le chancelier sortant a averti que la crise – avec des factures annuelles moyennes fixées à 3 549 £ à partir d’octobre et prévues à 5 300 £ à partir de janvier – signifie que le prochain Premier ministre devra faire beaucoup plus.

Pendant ce temps, Victoria Prentis, ministre du ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales, a déclaré lundi à Times Radio que le gouvernement travaillait sur des plans pour aider les ménages. “C’est vrai que les gens ont besoin d’aide et je suis vraiment ici pour essayer de rassurer que le gouvernement fait des plans pour aider les gens car ils en auront besoin avec les factures d’énergie cet hiver”, a-t-elle déclaré.

Cela survient alors qu’Alistair Darling, chancelier du Labour lors de la crise de 2008, s’est joint aux appels à une action audacieuse pour éviter un « cocktail mortel » de récession et d’inflation élevée.

“Vous avez besoin de quelque chose d’important et de substantiel et vous en avez besoin maintenant, car les factures des gens vont commencer à arriver dans quelques semaines”, a-t-il déclaré à la BBC.

“Si vous ne le faites pas, vous courez les risques que j’ai décrits, que l’économie sombre dans la récession avec tout ce que cela implique.”

Mme Truss a également été avertie par un économiste de premier plan qu’elle « ferait s’effondrer les finances publiques » si elle poursuivait une énorme réduction de la TVA. Le prochain Premier ministre probable a lancé un plan visant à réduire de 5% la taxe de vente de 20% – mais Paul Johnson, directeur de l’Institute for Fiscal Studies, a accusé Mme Truss d’une vision “simpliste” que la réduction des impôts peut traiter. la chute du niveau de vie – portant le coût d’une réduction de TVA de 5% à 39 milliards de livres sterling.

“Vous ne pouvez clairement pas faire tout cela sans faire s’effondrer complètement les finances publiques”, a-t-il déclaré. Les temps.

“Ce mantra simpliste selon lequel vous réduisez les impôts et l’économie croît davantage, que vous réduisez les impôts lorsque vous avez un gros déficit et une inflation élevée, et que vous ne le faites avec aucune autre partie du plan, est assez inquiétant.”