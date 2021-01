Dirigé par l’Arabie saoudite, un groupe de pays arabes a rompu une fracture diplomatique avec le Qatar en juin 2017, accusant le Qatar de soutenir des groupes terroristes. Les pays – dont les Émirats arabes unis, l’Égypte et Bahreïn – ont coupé les liaisons terrestres, maritimes et aériennes et imposé un blocus économique au Qatar. La fracture a été la plus grave depuis des décennies entre les monarchies du golfe Persique et les efforts compliqués des États-Unis pour unir les alliés arabes contre le groupe militant État islamique et contre l’Iran, le principal opposant régional de l’administration Trump.