Querelle de famille: un homme de Vernon doit 23 000 $ à sa mère après un conflit de propriété «malheureux»

Un artiste du métal de Vernon a été condamné à payer 23 000 $ à sa mère après l’avoir poursuivie en justice pour la propriété qu’ils partagent depuis les années 1990.

Dans un jugement de la Cour suprême de la Colombie-Britannique publié le mercredi 8 février, le juge Gary Weatherill a statué en faveur de la mère dans le « malheureux conflit familial », ordonnant à Corey James Tyler Fuhr, 50 ans, de payer la somme et de quitter la propriété.

Fuhr a fait valoir que sa mère, Carol Simpson Taylor, 73 ans, détenait une participation de moitié dans la propriété de cinq acres en fiducie pour lui. Et ce malgré le fait qu’il avait volontairement renoncé à son intérêt dans la propriété du chemin MacDonald en 2015.

Taylor a demandé des dommages-intérêts pour intrusion, loyer impayé et autres fautes.

Les parents de Taylor ont acheté la propriété agricole en 1957 et, à leur mort à la fin des années 1990, la propriété a été transmise à Taylor et à son frère, l’oncle de Fuhr.

En 1997, Fuhr a commencé à rénover une ancienne grange de la propriété en son atelier de sculpture sur métal. En 1999, Taylor a emménagé dans la petite ferme de ses parents sur la propriété et Fuhr a emménagé dans une maison mobile sur la propriété avec sa conjointe de fait Stephanie Scott.

En 2001, Fuhr et Scott ont acheté la moitié de la propriété de son oncle pour un peu plus de 114 000 $, soit la moitié de la valeur marchande de la propriété à l’époque. En 2009, Fuhr et Scott avaient remboursé leur hypothèque.

Taylor avait commencé à cultiver de l’ail et des baies, ce qui réduisait considérablement ses impôts fonciers et ses factures d’eau, car cela donnait à la propriété le statut de ferme.

Fuhr a ensuite construit une suite sur la propriété où lui et Scott résidaient et a installé une fosse septique. Le jugement note qu’il n’avait pas de permis pour l’un ou l’autre.

En 2013, Fuhr a subi des blessures graves lors d’un accident de VTT. Après l’accident, Fuhr a commencé à boire excessivement et n’a pas payé ses impôts sur le revenu, devant plus de 62 000 $ à l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Taylor a entendu parler de la dette et a demandé un prêt pour payer l’ARC, mais cela ne pouvait se produire que si la propriété était enregistrée uniquement à son nom.

En 2015, Scott est décédé d’un cancer. Fuhr était “émotionnellement bouleversé” et buvait “des quantités excessives d’alcool”. Avec la mort de Scott, Fuhr et Taylor possédaient chacun une moitié égale de la propriété. La sœur de Fuhr – qui vivait dans une maison de loisirs sur la propriété au moment de la mort de Scott – a déclaré que Fuhr était en état d’ébriété la plupart des nuits, ce qui se manifestait par un «comportement bruyant, agressif et effrayant» qui la traumatisait elle-même et Taylor.

Le 18 août 2015, Fuhr a transféré sa moitié d’intérêt dans la propriété à sa mère dans un accord qui lui permettait de continuer à vivre dans la propriété tant qu’il lui payait 400 $ par mois pour l’aider à payer les intérêts sur le prêt.

Fuhr a rencontré sa femme actuelle en 2017, et les deux vivent sur la propriété depuis l’été 2019.

En 2018, Fuhr a cessé de payer les 400 $ par mois, prenant pour position que sa mère détenait sa moitié d’intérêt dans la propriété en fiducie pour lui. Il a retenu les services d’un avocat et a intenté une action en justice le 18 juin de la même année.

À ce stade, “les parties sont devenues hostiles l’une envers l’autre”, note Weatherill dans son jugement, ajoutant qu’à plusieurs reprises, la police a été appelée sur la propriété.

Taylor a ensuite délivré à son fils un avis d’expulsion et l’affaire a été portée devant la Direction de la location résidentielle, qui a déterminé qu’elle n’avait pas compétence en la matière.

C’est à cette époque que Fuhr a construit une barricade de huit pieds de haut et de 250 pieds de long avec de vieux contreplaqués et des portes de garage, séparant son espace de vie de celui de sa mère et lui bloquant l’accès aux deux tiers arrière de la propriété.

En 2019, Taylor était au bout du rouleau, son fils n’effectuant pas les paiements de 400 $, et elle a coupé l’alimentation de sa suite et de son studio, pour lui faire installer un système d’alimentation hors réseau à partir de batteries et d’onduleurs.

Dans sa demande reconventionnelle, Taylor a déclaré qu’elle voulait que son fils soit expulsé de la propriété parce que leur relation s’était “totalement détériorée”.

Dans sa décision, Weatherill a trouvé que le témoignage de Fuhr était « flou, défensif et accusateur… en contre-interrogatoire, il a fréquemment répondu par des explications inutiles et haineuses ».

“En revanche, l’accusée a témoigné de manière directe et impartiale”, a écrit Weatherill.

« Lorsque leurs preuves sont en conflit, j’accepte la preuve du défendeur par rapport à celle du demandeur. Plus précisément, j’accepte la preuve du défendeur selon laquelle le demandeur a eu des problèmes de consommation excessive d’alcool pendant de nombreuses années et que son comportement erratique et enfantin est probablement le reflet de sa consommation d’alcool. »

La décision note que Fuhr s’est déchaîné en 2018, détruisant quelque 2 000 bulbes d’ail, ce qui a entraîné la perte de son statut de ferme et l’augmentation de ses impôts fonciers et de ses coûts d’eau.

“Le demandeur a été son propre pire ennemi”, a déclaré Weatherill.

Weatherill a décidé que Taylor était le propriétaire légal de la propriété et a ordonné à Fuhr de lui payer 23 000 $, de démanteler la barricade et de quitter la propriété dans les 60 jours.

Brendan Shykora

