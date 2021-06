Quentin Tarantino transforme son film le plus récent en un tourne-page pulpeux

Le premier roman de Quentin Tarantino est, pour reprendre une phrase de son œuvre, une boisson savoureuse. Il s’agit de sa novélisation de son propre film de 2019 « Il était une fois… à Hollywood » (le titre du livre omet les points de suspension). Il a été publié sous la forme d’un livre de poche grand public des années 1970, le genre de livre que vous aviez l’habitude de trouver en train de tourner dans un rack de pharmacie.

Il a un slogan rétro-collant: « Hollywood 1969 … Vous auriez dû être là! » S’il n’était pas aussi dodu, à 400 pages, vous pourriez le glisser dans la poche arrière de votre velours côtelé évasé. Tarantino n’essaie pas de jouer ici ce qu’un autre romancier/scénariste, Terry Southern, aimait appeler le Quality Lit Game. Il n’est pas là pour nous impressionner par la complexité de ses phrases ou la nuance de ses idées psychologiques. Il est ici pour raconter une histoire, à la manière d’Elmore Leonard à prendre ou à laisser, et pour faire de la place en cours de route pour parler de certaines des choses qui l’intéressent : vieux films, camaraderie masculine, vengeance et rédemption, musique et stylé. Il comprend : la culture pop est ce que l’Amérique a au lieu de la mythologie. Il a été mordu tôt par cette notion, et il est resté mordu.

Le roman est lâche. Si c’était mieux écrit, ce serait pire. C’est un livre de poche grand public qui pue les livres de poche grand public. Dans ma mémoire, c’est l’odeur de l’huile de coco et des acariens et du Mercurochrome. « Il était une fois à Hollywood » suit les mêmes pistes que le film. Certains dialogues sont similaires, à peu près mot pour mot. Mais le roman s’écarte du film de façon petite et grande. La fin du film Grand Guignol, par exemple, qui culmine avec l’acteur vieillissant Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) incendiant un membre de la famille Manson avec un lance-flammes, est supprimée, au début du roman, en quelques phrases. Les meurtres rendent Rick, que l’on découvre bipolaire, célèbre. Il détestait les hippies de toute façon. Maintenant, il devient « un héros folklorique de la « majorité silencieuse » de Nixon » et un habitué de « The Tonight Show Starring Johnny Carson ». Pourtant, de sa carrière d’acteur, il se souvient de chaque faux pas, de chaque mortification, de chaque affront. De nouvelles scènes de la famille Manson sont cachées. Tarantino plonge si profondément dans la carrière musicale autrefois prometteuse de Manson que vous aurez peut-être l’impression de lire un ancien numéro de Rolling Stone ou du magazine Mojo. Il considère les danses « ooga-booga » de Charlie.

Il ajoute une longue scène sinistre et cinématographique dans laquelle Pussycat (Margaret Qualley dans le film) entre dans une maison étrange, enlève ses vêtements, insère une ampoule rouge dans sa bouche pour que ses lèvres « s’enroulent autour de la bobine de métal argenté » et monte vers la chambre d’un couple de personnes âgées endormies. Une fois là-haut, Pussycat visse l’ampoule rouge dans une lampe, l’allume et saute en hurlant dans le lit du couple, leur faisant peur. Les Mansons ont qualifié ce genre de sorties « bénignes » de « ramper effrayant ».

« Il était une fois à Hollywood » est, au fond, le roman de Cliff Booth. Booth (Brad Pitt dans le film) est le gofer et cascadeur de Dalton. Son histoire est remplie. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, apprend-on, il a tué plus de Japonais que tout autre soldat américain et a remporté la Médaille de la vaillance à deux reprises. Il est rempli de conseils machos, qu’il dispense avec désinvolture. Si vous voulez savoir ce que c’est que de tuer un homme, sans réellement tuer un homme, Booth dit à Dalton, attrapez un cochon par derrière et enfoncez-lui un couteau dans la gorge. Ensuite, tenez-vous bien jusqu’à ce qu’il meure. C’est aussi proche que possible légalement. Pourtant, Booth a un côté sensible. C’est un obsédé du cinéma. Beaucoup de ses opinions ressemblent à celles de Tarantino. Il y a de bons écrits ici sur le jeu d’acteur, sur les films étrangers, sur les films de série B, sur les premières scènes de sexe des films et sur les réalisateurs d’action télévisée. Booth est un fan de l’acteur Alan Ladd, par exemple, parce que : « Quand Ladd s’est mis en colère dans un film, il n’a pas acte furieux. Il a juste eu mal, comme un vrai gars. En ce qui concerne Cliff, Alan Ladd était le seul gars dans les films qui savait se coiffer, porter un chapeau ou fumer une cigarette.

Certaines de ces opinions ressemblent peut-être trop à celles de Tarantino : « Une fois que Fellini a décidé la vie était un cirque, Cliff a dit arrivés. » Il existe une liste des films préférés de Cliff Akira Kurosawa. À propos de la cinématographie du film suédois de 1967 « Je suis curieux (jaune) » : « Cliff voulait lécher l’écran. » On découvre comment Dalton et Booth sont devenus amis. Booth l’a sauvé d’un incendie sur le plateau en lui disant : « Rick, tu te tiens dans une flaque d’eau. Tombez simplement. Nous apprenons comment Booth a obtenu son pit-bull, une star du film. On lui a donné le chien, un champion de combat, pour rembourser une dette. Booth accompagne certains des combats. Dans le film, Booth refuse de laisser le chien manger jusqu’à ce qu’il prenne la première bouchée de son propre dîner : des macaronis au fromage dans une boîte. À propos de ce plat, Tarantino écrit : « Les instructions disent d’ajouter du lait et du beurre, mais Cliff pense que si vous pouvez vous permettre d’ajouter du lait et du beurre, vous pouvez vous permettre de manger autre chose. Oh, et Booth a tué sa femme. Dans le film, ce point de l’intrigue est laissé en suspens et a fait l’objet de nombreux débats. Tarantino, heureusement, ne se soucie pas si vous trouvez Cliff aimable. La scène du meurtre est absurde dans ses excès, bien sûr. Tarantino laisse rarement un meurtre se perdre. La violence est le fart sur lequel ses skis roulent. Il sait remplir le rectangle de l’écran — ou une page dans un roman pulp. Le couple est sur un bateau. Fatigué d’être rabaissé, Booth tire impulsivement sur sa femme en bikini avec un fusil à harpon, ce qui la déchire essentiellement en deux. Il le regrette aussitôt. Il tient les deux parties d’elle ensemble pendant sept heures pendant qu’ils racontent avec amour toute leur relation. Lorsque les garde-côtes arrivent et tentent de la déplacer, elle se désagrège et meurt. Si j’avais envie à ce moment-là qu’elle – sa moitié supérieure, c’est-à-dire – hisse lentement une énorme arme de poing et tire sur Cliff incrédule dans son front de bronze, eh bien, c’est un roman différent. Dans « Il était une fois à Hollywood », Tarantino fait paraître facile de raconter une histoire qui tourne les pages, ce qui est le truc le plus difficile de tous.