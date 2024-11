Quentin Tarantino refuse de regarder les films « Dune » et déteste les remakes

Quentin Tarantino n’a pas vu les films « Dune » de Denis Villeneuve et n’a pas l’intention de changer cela, malgré les critiques élogieuses. Lors d’un entretien sur «Le podcast de Bret Easton Ellis» (la même interview où Tarantino a défendu « Joker : Folie à Deux »), on a demandé au cinéaste si « Dune : Part Two » était ou non le meilleur film de l’année comme beaucoup l’ont proclamé. Il n’a pas eu de réponse parce qu’il ne va pas la regarder.

« J’ai vu [David Lynch’s] « Dune » plusieurs fois. Je n’ai pas besoin de revoir cette histoire », a déclaré Tarantino à propos de son manque d’intérêt pour les adaptations de Villeneuve. « Je n’ai pas besoin de voir des vers à épices. Je n’ai pas besoin de voir un film qui prononce le mot «épice» de manière aussi dramatique.

Tarantino n’a rien contre Villeneuve, il n’est tout simplement pas intéressé à regarder une histoire qu’il connaît déjà car il a déjà investi du temps dans le matériel source original.

« C’est l’un après l’autre, tel remake et tel remake », a expliqué Tarantino. « Les gens demandent : avez-vous vu « Dune » ? Avez-vous vu « Ripley ? » Avez-vous vu « Shōgun » ? » Et je dis non, non, non, non. Il y a six ou sept livres Ripley. Si vous en refaites une, pourquoi faites-vous la même chose qu’ils ont déjà faite deux fois ? J’ai déjà vu cette histoire deux fois, et je ne l’ai pas vraiment aimé dans aucune des deux versions, donc je ne suis pas vraiment intéressé à la revoir une troisième fois. Si vous faisiez une autre histoire, ce serait suffisamment intéressant pour essayer de toute façon.

« J’ai vu « Shōgun » dans les années 80. J’ai regardé les 13 heures. Je vais bien. Je n’ai pas besoin de revoir cette histoire, je me fiche de la façon dont ils le font », a-t-il ajouté. «Je m’en fiche s’ils m’emmènent et me mettent dans le Japon ancien dans une machine à voyager dans le temps. Je m’en fiche, j’ai vu l’histoire.

Certes, peu de gens contesteraient l’affirmation de Tarantino selon laquelle Hollywood est submergé de remakes et de redémarrages, mais beaucoup diraient également qu’il passe à côté de grandes œuvres d’art en ne voyant pas « Dune » de Villeneuve. Le film a gagné de nombreux admirateurs de haut niveau lors de sa sortie en salles plus tôt cette année, dont Steven Spielberg.

« Permettez-moi de commencer par dire qu’il y a des cinéastes qui sont des bâtisseurs de mondes », a déclaré Spielberg à Villeneuve lors d’une conversation à la Guilde des réalisateurs américains en mars. « La liste n’est pas longue et nous savons qui sont beaucoup d’entre eux. En commençant par [Georges] Méliès et Disney et Kubrick, George Lucas. Ray Harryhausen que j’inclus dans cette liste. Fellini a construit ses propres mondes. Tim Burton. Évidemment Wes Anderson, Peter Jackson, James Cameron, Christopher Nolan, Ridley Scott, Guillermo del Toro. La liste est longue, mais elle n’est pas si longue, et je crois profondément et avec ferveur que vous en êtes l’un des nouveaux membres.

Spielberg a ensuite déclaré à Villeneuve que « vous avez réalisé l’un des films de science-fiction les plus brillants que j’ai jamais vu », un éloge monumental de la part du réalisateur derrière « Rencontres du troisième type » et d’autres pierres de touche de la science-fiction.

Écoutez la discussion complète de Tarantino sur «Le podcast Bret Easton Ellis» ici.