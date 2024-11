Quentin Tarantino ne veut pas regarder « Dune » de Denis Villeneuve

Quentin Tarantino ne se soucie pas de Lisan al Gaib.

Plus précisément, le Pulp Fiction Le cinéaste a récemment déclaré qu’il n’était pas intéressé à regarder le film de son collègue Denis Villeneuve Dune adaptations, car il les considère comme symptomatiques de la dépendance excessive d’Hollywood à l’égard du remixage d’anciennes IP (généralement dans le but d’atténuer les risques et de maximiser les profits).

« J’ai vu [David Lynch’s original adaptation of] « Dune » plusieurs fois », a-t-il déclaré à Bret Easton Ellis (Psycho américain) sur son podcast éponyme. « Je n’ai pas besoin de revoir cette histoire. Je n’ai pas besoin de voir des vers à épices. Je n’ai pas besoin de voir un film qui prononce le mot «épice» de manière aussi dramatique.

L’acteur oscarisé a poursuivi en énumérant d’autres titres qu’il a ignorés parce que leur matériel s’inspire de terrains battus.

« C’est l’un après l’autre, ce remake et ce remake », a-t-il déclaré. « Les gens demandent : « Avez-vous vu « Dune ? » « Avez-vous vu « Ripley ? » « Avez-vous vu « Shōgun ? » Et je me dis : « Non, non, non, non. » Il y a six ou sept livres de Ripley : si vous en refaites un, pourquoi faites-vous le même qu’ils ont déjà fait deux fois ? J’ai déjà vu cette histoire deux fois, et je ne l’ai pas vraiment aimé dans aucune des deux versions, donc je ne suis pas vraiment intéressé à la revoir une troisième fois. Si vous faisiez une autre histoire, ce serait suffisamment intéressant pour essayer de toute façon.

Certes, Tarantino n’est pas le seul professionnel de l’industrie ou cinéphile à déplorer le flux constant de remakes, de redémarrages et de réimaginations qui ont orné les grands écrans et les petits écrans au cours des deux dernières années. Parmi les remakes à venir qui ont fait la une des journaux, citons celui de Luca Guadagnino. Psycho américainWarner Bros. Harry Potter série et Emerald Fennell Les Hauts de Hurlevent.

Cependant, Dune : deuxième partie a reçu un incroyable succès critique et commercial et semble être un prétendant majeur aux Oscars l’année prochaine. L’épopée de science-fiction, basée sur le roman fondateur de Frank Herbert, met en garde contre les dangers de l’extrémisme religieux, de l’impérialisme et du désastre climatique dans un conte inspiré de la culture MENA. Avec Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Austin Butler, Rebecca Ferguson, Javier Bardem et bien d’autres, le film a été salué par Steven Spielberg, qui l’a qualifié de « l’une des photos de science-fiction les plus brillantes » qu’il ait vues et a salué Villeneuve. pour être un bâtisseur du monde.

De son côté, le Prisonniers Helmer prendra place derrière la caméra le plus tôt possible pour filmer Troisième partie, qui tirera de la suite d’Herbert, Dune : Messie. La série préquelle de Max s’ajoute au vers de Sandworm Dune : Prophétiedont la première est prévue le 17 novembre.