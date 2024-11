Quentin Tarantino n’a aucun intérêt à regarder « Dune » ou « Shogun »

Quentin Tarantino n’a apparemment aucun intérêt à regarder le film de Denis Villeneuve Dune films.

L’acteur oscarisé a récemment été interrogé sur Le podcast de Bret Easton Ellis s’il considérait Dune : deuxième partie l’un des meilleurs films de l’année, tant il a été salué par la critique. Cependant, il n’a pas pu répondre à la question car il n’a pas regardé les films et n’a pas l’intention de le faire.

« J’ai vu [David Lynch’s] Dune plusieurs fois. Je n’ai pas besoin de revoir cette histoire », a avoué Tarantino. « Je n’ai pas besoin de voir des vers à épices. Je n’ai pas besoin de voir un film qui prononce le mot «épice» de manière aussi dramatique.

L’opinion de Tarantino n’a rien à voir avec Villeneuve personnellement, il en a juste marre des remakes hollywoodiens et veut regarder des films avec du matériel original.

« C’est l’un après l’autre de ce remake et de ce remake », dit le Il était une fois à Hollywood Le cinéaste a expliqué. « Les gens demandent : as-tu vu Dune? As-tu vu Ripley? As-tu vu Shogun? Et je dis non, non, non, non. Il y a six ou sept livres Ripley. Si vous en refaites une, pourquoi faites-vous la même chose qu’ils ont déjà faite deux fois ? J’ai déjà vu cette histoire deux fois, et je ne l’ai pas vraiment aimé dans aucune des deux versions, donc je ne suis pas vraiment intéressé à la revoir une troisième fois. Si vous faisiez une autre histoire, ce serait suffisamment intéressant pour essayer de toute façon.

Il a poursuivi : « J’ai vu Shogun dans les années 80. J’ai regardé les 13 heures. Je vais bien. Je n’ai pas besoin de revoir cette histoire, je me fiche de la façon dont ils le font. Je m’en fiche s’ils m’emmènent et me mettent dans le Japon ancien dans une machine à voyager dans le temps. Je m’en fiche, j’ai vu l’histoire.

Mais il semble que Tarantino aille à l’encontre du statu quo, puisqu’il a également partagé sur le podcast qu’il avait apprécié un autre film cette année : celui de Todd Phillips. Joker : Folie à Deux. Cependant, le Joker la suite a été un désastre au box-office et parmi les critiques.

« J’ai vraiment, vraiment aimé ça, vraiment. Beaucoup. Énormément, et je suis allé le voir en espérant être impressionné par la réalisation du film. Mais je pensais que ce serait un exercice intellectuel indépendant qui, en fin de compte, ne fonctionnerait pas comme un film, mais que je l’apprécierais pour ce qu’il est », a-t-il déclaré à propos du film. « Et je suis juste assez nihiliste pour apprécier un film qui ne fonctionne pas vraiment comme un film. Dans une certaine mesure, cela ressemble à un gros gâchis géant. Et je n’ai pas trouvé que c’était un exercice intellectuel. Je me suis vraiment laissé prendre par ça. J’ai beaucoup aimé les séquences musicales. Je me suis vraiment laissé prendre. Je pensais que plus les chansons étaient banales, meilleures elles étaient.