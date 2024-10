Quentin Tarantino donne un coup de pouce à Folie à Deux

Quentin Tarantino ne fera peut-être plus Le critique de cinéma comme son 10e et dernier film, mais l’auteur hollywoodien en est devenu un lorsqu’il a salué la comédie musicale anti-héros de Todd Phillips Joker : Folie à Deux lors d’une apparition en podcast.

« J’ai vraiment, vraiment aimé ça, vraiment. Beaucoup. Énormément, et je suis allé le voir en espérant être impressionné par la réalisation du film. « Mais je pensais que ce serait un exercice intellectuel indépendant qui, en fin de compte, ne fonctionnerait pas comme un film, mais que je l’apprécierais pour ce qu’il est », a déclaré Tarantino. Le podcast de Bret Easton Ellis mardi.

Peu importe, la vedette de Joaquin Phoenix et Lady Gaga a obtenu un D Cinemascore lors de sa sortie début octobre, puis a été bombardée au box-office pour entraîner de lourdes pertes pour Warner Bros. Tarantino ne semble pas être d’accord avec ses collègues critiques de cinéma, semble-t-il.

« Et je suis juste assez nihiliste pour apprécier un film qui ne fonctionne pas vraiment comme un film. Dans une certaine mesure, cela ressemble à un gros gâchis géant. Et je n’ai pas trouvé que c’était un exercice intellectuel. Je me suis vraiment laissé prendre par ça. J’ai beaucoup aimé les séquences musicales. J’ai vraiment été pris. Je pensais que plus les chansons étaient banales, mieux elles étaient », a-t-il déclaré en parlant d’une récente projection au multiplexe pour le Joker suite.

Tarantino a été particulièrement impressionné par le réalisateur Phillips en tant qu’insurgé d’Hollywood. «Il leur dit à tous. Il dit va te faire foutre au public du cinéma. Il dit va te faire foutre à Hollywood. Il dit « f-toi » à tous ceux qui possèdent des actions chez DC et Warner Brothers. […] Et Todd Phillips est le Joker. Un film de Joker, d’accord, c’est ce que c’est. C’est le Joker », a-t-il déclaré au podcast.

La note de Tarantino pour Joker : Folie à Deux va à l’encontre du mauvais bouche à oreille généré par le mât hollywoodien avant sa récente sortie au box-office. C’est après que la suite polarisante et classée R de Phillips ait eu sa première mondiale au Festival du film de Venise.