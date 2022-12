Quentin Seggebruch est l’élève du mois de Dixon High School en octobre – Shaw Local

Quentin Seggebruch est un senior de 18 ans de Dixon. Ses parents sont Brent et Susan Seggebruch. Ses frères et sœurs sont Spencer, Sydney et Madison.

Quelle classe trouvez-vous vraiment intéressante ?

Cette année, j’aime beaucoup mon cours de PDG de la WACC, car nous apprenons réellement des propriétaires d’entreprises locales prospères et voyons le fonctionnement interne de leurs entreprises. C’est comme avoir une excursion éducative tous les jours.

Quels sont vos projets de carrière et post-diplôme ?

Je prévois de fréquenter une université de quatre ans – dans un endroit, espérons-le, plus chaud – où je pourrai me spécialiser dans quelque chose lié aux affaires.

Quelles sont vos deux activités préférées ?

Je joue au baseball au printemps pour le lycée et quand je ne fais pas ça, je travaille chez Walmart comme caissier et pousseur de chariot. J’aime les deux, mais Walmart paie et pas le baseball.

Veuillez partager un moment, un événement de groupe ou une activité à l’école qui a été significatif.

Gagner le titre régional l’an dernier au baseball et le retour en bus à la maison était très amusant et un souvenir que je n’oublierai jamais, surtout quand le chapeau d’un de mes coéquipiers s’est envolé par la fenêtre.

Quel est votre espoir pour l’avenir ?

J’espère réussir, et je ne sais pas, probablement me présenter à la présidence ou quelque chose comme ça en 2040.

