Quentin Hillsman de Syracuse démissionne au milieu d’une enquête

L’entraîneur de basket-ball féminin de Syracuse, Quentin Hillsman, a démissionné lundi dans le cadre d’une enquête sur ses pratiques d’entraînement et des allégations de conduite inappropriée.

Le directeur sportif de Syracuse, John Wildhack, a déclaré dans un communiqué que Hillsman et l’université avaient convenu de se séparer « dans le meilleur intérêt de l’université, du programme et de nos étudiants-athlètes ». Le communiqué indique également que l’enquête se poursuit et que la direction intérimaire de l’équipe sera annoncée dans les prochains jours.

D’anciens joueurs et le personnel ont partagé en juin que Hillsman avait montré un comportement inapproprié, notamment des menaces verbales et des brimades contre les joueurs et des contacts physiques indésirables.

Bien qu’il y ait eu des inquiétudes concernant l’état du programme de basket-ball féminin de Syracuse lorsque 80% de la liste 2020-21 est entrée sur le portail de transfert, l’université n’a annoncé aucune enquête jusqu’à ce que The Athletic ait écrit sur les allégations contre Hillsman.

Lorsque le portail de transfert universitaire a ouvert fin mars, le basket-ball féminin de Syracuse a vu entrer 12 joueuses, choisissant de se tourner vers d’autres écoles au lieu de continuer à jouer pour Hillsman. Parmi ces joueurs figuraient Kiara Lewis, Emily Engstler et Kamilla Cardoso.

Lewis avait déjà été transféré de l’Ohio State et a mené l’Orange au classement des buteurs la saison dernière. Elle est devenue la meilleure joueuse de l’arrière-cour de Syracuse lorsque Tiana Mangakahia a reçu un diagnostic de cancer du sein en 2019.

Engstler et Cardoso ont tous deux eu des saisons en petits groupes. Engstler se préparait à devenir un leader de l’équipe, car elle aurait été la seule senior parmi les étudiants de première année et de deuxième année. Cardoso a été nommé recrue de l’année à l’ACC et a été la recrue la mieux notée de l’histoire du programme.

Aucun de ces joueurs n’a évoqué publiquement les raisons de leur départ. Mangakahia a pris la défense de son entraîneur sur Twitter, affirmant que d’anciens coéquipiers accusaient « les autres de choses qui les font mal paraître ».

Ce n’est pas la première fois que Hillsman est accusé de comportement inapproprié par un ancien joueur de Syracuse. En 2011, Lynnae Lampkins l’a accusé de l’avoir touchée et de lui avoir envoyé des SMS de manière inappropriée, et son père a déposé une plainte au titre du titre IX contre l’université pour avoir omis d’agir lorsque Lampkins a signalé l’incident en 2010. Dans ce cas, un avocat indépendant a enquêté sur ses accusations et n’a trouvé aucun preuve de harcèlement.

