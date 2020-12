HOUSTON: Quentin Grimes avait 27 points et 10 rebonds, Reggie Chaney a ajouté 18 points et six rebonds et le n ° 6 Houston a surmonté l’absence de plusieurs jeux clés pour mettre en déroute Alcorn State 88-55 dimanche.

Houston (5-0) était limité à neuf joueurs en raison de COVID-19[feminine protocoles et blessures. Les Cougars ont joué sans le deuxième meilleur buteur Marcus Sasser, le joueur de l’année présaison de la Conférence américaine d’athlétisme Caleb Mills, les gardes de réserve Cameron Tyson et Ryan Elvin et le centre Caleb Broodo.

L’entraîneur de Houston Kelvin Sampson et son fils, l’entraîneur adjoint Kellen Sampson, sont revenus après avoir raté le dernier match des Cougars le 5 décembre en raison de COVID-19[feminine et les protocoles de recherche des contacts.

Jamal Shead a ajouté 10 points pour Houston. Les Cougars ont tiré 50% et avaient un avantage de 48-29 en rebond, dont 21-10 sur les planches offensives. Houston a transformé cela en un avantage de 23-8 aux points de deuxième chance.

Troymain Crosby a marqué 23 points et David Pierce III a ajouté 16 points pour Alcorn State (0-2). Les Braves ont tiré 36%, soit 5 sur 19 sur 3 points.

Les Cougars ont ouvert une avance de 20-4 sur un layup de Justin Gorham avec 8:44 à jouer en première mi-temps. Shead avait sept points pour mener Houston dans la manche d’ouverture du match.

Houston menait 35-18 derrière 10 points de Chaney.

Après qu’Alcorn a ouvert la deuxième mi-temps avec une poussée de 11-4 pour fermer à 10 sur un coup franc de Crosby à 15 minutes de la fin, les Cougars ont répondu par une course de 10-1 pour pousser l’avance à 49-30 sur un jeu à trois points par Shead avec 11:18 restant.

GRANDE IMAGE

Alcorn State: Les Braves n’avaient pas joué depuis une défaite 99-50 contre UAB le 25 novembre et leurs six derniers matchs ont été annulés. Alcorn, qui n’a jamais mené, a démarré lentement, tirant 30% avec 12 chiffres d’affaires au premier semestre. Les Braves avaient 16 pour 27 sur lancers francs.

Houston: Les Cougars ont utilisé leur physique et leur force et ont attaqué la peinture de manière cohérente. Houston avait un avantage de 42-8 aux points dans la peinture. Les Cougars avaient 16 pour 28 sur lancers francs.

SUIVANT

État d’Alcorn: à Liberty mardi.

Houston: accueille le Temple dans son premier match AAC mardi.