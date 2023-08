Qu’en est-il du Pendjab, nord-est : la Cour suprême remet en question la bifurcation de J&K

Le Jammu-et-Cachemire n’est pas unique en son genre et le Pendjab et le Nord-Est ont été confrontés à des situations similaires, a souligné hier la Cour suprême, remettant en question la nécessité d’une bifurcation de l’État frontalier en août 2019.

Le juge en chef de l’Inde, DY Chandrachud, s’est également demandé comment garantir que le pouvoir de diviser un État ne serait pas « utilisé à mauvais escient » une fois concédé au gouvernement central – un point qui a conduit à une discussion sur les raisons pour lesquelles la question de la bifurcation n’aurait pas pu avoir lieu. été réglé par le Parlement.

Au cours du douzième jour de l’audition d’un ensemble de pétitions contestant la suppression de l’article 370, le Centre avait fait valoir que le Jammu-et-Cachemire était unique en son genre.

« Si le Gujarat ou le Madhya Pradesh devaient être divisés, alors les paramètres seraient différents », a déclaré le solliciteur général Tushar Mehta.

Le juge SK Kaul, qui faisait partie de la formation constitutionnelle de cinq juges dirigée par le juge Chandrachud, a souligné que le pays compte de nombreux États dotés de frontières.

Lorsque M. Mehta a répondu que tous les pays voisins ne sont « pas amicaux » et qu’il est nécessaire d’intégrer le Jammu-et-Cachemire compte tenu de son histoire et de sa situation actuelle – « jets de pierres, grèves, morts et attaques terroristes » — le juge en chef pesé.

« Une fois que vous accordez ce pouvoir à l’Union concernant chaque État indien, comment pouvez-vous garantir que le type d’abus qu’ils ont appréhendé — ce pouvoir ne sera pas utilisé à mauvais escient ? » il a dit.

« Ce n’est pas une situation unique », a ajouté le juge Kaul. « Nous avons vu la frontière nord du Pendjab – des temps très difficiles. De même, certains États du nord-est… Demain, s’il y a un scénario où chacun de ces États est confronté à ce problème… », a-t-il ajouté.

« Le Parlement a-t-il le pouvoir de convertir un État indien existant en territoire de l’Union ? » a interrogé le juge en chef Chandrachud.

Le tribunal a également déclaré que même si le rôle de l’Assemblée constituante n’avait qu’un rôle de recommandation concernant l’article 370 – qui confère au Jammu-et-Cachemire son statut spécial – cela ne signifie pas qu’il peut être annulé par le président indien. Lors d’une audience précédente, le tribunal avait déclaré que le gouvernement devra justifier la procédure qu’il a adoptée pour supprimer l’article 370, car il ne peut pas supposer que « la fin justifie les moyens ».