Qu’en est-il des prêts étudiants, de l’eau ou des sans-abri? L’indignation fait suite au rapport qu’un programme F-35 de 1,7 billion de dollars est désormais considéré comme un échec

Un aveu tacite de l’US Air Force que le F-35 a échoué à sa mission principale a déclenché une vague d’indignation de la part des Américains qui pensent que le budget gargantuesque du chasseur furtif aurait pu être mieux dépensé pour d’autres choses.

La frustration suscitée par le jet furtif de cinquième génération de Lockheed Martin a inondé Twitter mercredi, après que le magazine Forbes ait publié un article sur la façon dont l’USAF a commandé une étude sur un nouveau chasseur moins cher et plus léger «Un aveu tacite que le F-35 a échoué.»

«Nous aurions pu utiliser cet argent pour annuler les prêts étudiants de chaque personne en Amérique, » déploré le chien de garde libéral Public Citizen, indiquant le coût estimé à 1,7 billion de dollars du programme F-35.

Pour ce genre d’argent, «Nous aurions pu remplacer complètement l’infrastructure de l’eau américaine», a déclaré le défenseur de l’environnement Erin Brockovich.

«C’est suffisant pour héberger 28 fois tous les sans-abri aux États-Unis», tweeté Robert Reich, secrétaire du Travail dans l’administration Clinton.

Dans le cas du F-35, c’est comme si l’erreur de coût irrécupérable était (littéralement) transformée en arme dans le gâchis qui continue de donner. https://t.co/JUXf9d9F6g – Bret Weinstein (@BretWeinstein) 24 février 2021

Militant démocrate Charlotte Clymer a utilisé le problème du F-35 pour faire valoir que le coronavirus proposé par le président Joe Biden pour 1,9 billion de dollars «Paquet de secours» serait de l’argent mieux dépensé.

D’autres, comme Spencer Ackerman, journaliste du Daily Beast, plaisanté que l’avion n’est pas vraiment un échec depuis «Il transfère avec succès des centaines de milliards de dollars de votre argent aux entrepreneurs de la défense.»

Le Congrès a approuvé l’achat de 93 des combattants, pour environ 100 millions de dollars en moyenne, dans le projet de loi de financement 2021 du Pentagone.

L’indignation de mercredi a été déclenchée par l’histoire de Forbes publiée la veille. L’auteur David Axe a évoqué un article d’Air Force Magazine de la semaine dernière qui était resté largement inaperçu jusqu’à présent. Il a annoncé une étude d’aviation tactique commandée par le chef d’état-major de l’USAF, le général Charles Q.Brown Jr, à la recherche d’un «Conception de feuille propre» de quelque chose qu’il a appelé un « Quatrième et demi / cinquième génération moins » avion.

Brown a comparé le F-35 à un « Haut de gamme » voiture de sport, une Ferrari conduit uniquement le dimanche. Les moteurs de l’avion sont apparemment « Échouer un peu plus vite dans certains domaines » en raison d’une utilisation intensive, il veut donc « Modérer combien nous utilisons ces avions. »

«Nous ne voulons pas épuiser la capacité maintenant et souhaiterions l’avoir plus tard», a-t-il déclaré. Admettant que les solutions qu’il propose ne seront pas populaires, il a déclaré que c’était le seul moyen de « Accélérer le changement » dans l’armée de l’air.

«J’ai un diplôme d’ingénieur; tout est question de chiffres et de faits » Brown est cité par l’Air Force Magazine, qui a ajouté qu’il avait dit au personnel chargé de l’étude, « Ne me donnez pas d’émotion, apportez-moi les faits. »

Ce qu’il veut c’est «Quelque chose de nouveau et de différent» qui a les capacités du F-16 vieillissant « Mais y parvient plus rapidement, grâce à notre approche numérique, » Brown est cité comme disant.

Le F-35 Joint Strike Fighter était censé être ce « quelque chose » tout au long. Lockheed Martin avait initialement promis une plate-forme unique qui pourrait remplacer tous les autres avions en service aux États-Unis, avec des pièces partagées rendant la production moins chère et la maintenance plus facile. Au lieu de cela, le F-35 a fini par se diviser en trois variantes distinctes, qui connaissent toutes des problèmes de performances chroniques – et un prix à faire même rougir le Pentagone.

Année après année, les inspecteurs militaires américains ont rassemblé des listes interminables des défauts et des problèmes du F-35, mais le programme disposait d’installations dans de nombreux États, avec tant d’emplois en jeu, que les législateurs étaient réticents à l’annuler. L’échec n’était pas une option – du moins jusqu’à ce que Brown arrive.

