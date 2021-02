NEW YORK (AP) – L’enquête fédérale sur l’argent silencieux payé pour dissimuler les prétendues affaires extraconjugales de l’ancien président Donald Trump n’a pas été relancée, même s’il n’a plus le bouclier juridique de la présidence, a appris l’Associated Press.

La sortie de Trump de la Maison Blanche le mois dernier a suscité des spéculations selon lesquelles les procureurs américains pourraient relancer l’enquête qui a envoyé son ancien avocat, Michael Cohen, en prison. Trump lui-même avait été publiquement impliqué par les procureurs comme complice des crimes de financement de campagne de Cohen lors de sa candidature en 2016.

Mais plusieurs personnes impliquées dans l’affaire affirment que le bureau du procureur américain à Manhattan n’a rien fait de tel, et il est peu probable qu’il le fasse à l’avenir.

L’avocat d’un témoin clé a qualifié l’enquête de «morte», ajoutant que les procureurs ont même rendu certaines preuves qu’ils avaient collectées – une indication probable que personne d’autre ne sera inculpé. L’avocat a parlé sous couvert d’anonymat car les procureurs n’ont pas discuté publiquement de l’affaire.

Un actuel et un ancien responsable des forces de l’ordre ont déclaré à l’AP que des facteurs autres que l’immunité présidentielle avaient empêché Trump d’être inculpé pour son rôle dans l’achat du silence de Karen McDougal et de l’actrice porno Stormy Daniels, qui ont déclaré avoir eu des relations extraconjugales avec lui.

Le départ de Trump n’a pas modifié cette équation, ont déclaré les responsables, qui n’étaient pas autorisés à discuter de délibérations internes et se sont exprimés sous couvert d’anonymat.

Cohen, qui s’est présenté comme un témoin potentiel potentiel contre son ancien patron, a déclaré à l’AP qu’il n’avait pas entendu parler du bureau du procureur américain à Manhattan depuis la fin de 2018, lorsqu’il avait été condamné à trois ans de prison pour avoir organisé les paiements.

Le bureau du procureur américain a refusé de commenter. Un message demandant un commentaire a été envoyé à l’avocat de Trump; son équipe juridique se prépare pour le début de son deuxième procès en destitution.

Trump a déclaré que les paiements à Daniels et McDougal étaient une affaire privée et ne constituaient pas des violations du financement de la campagne.

Les procureurs fédéraux ont tristement qualifié Trump d ‘«individu-1» en accusant Cohen de contourner les règles de contribution à la campagne en organisant des paiements à six chiffres à Daniels et McDougal, un ancien modèle de Playboy, pour les garder silencieux sur des affaires vieilles de plusieurs années que Trump a constamment nié.

L’enquête a révélé des preuves que Trump lui-même était au courant des paiements, malgré ses affirmations publiques initiales selon lesquelles il ne savait rien à leur sujet, y compris un enregistrement dans lequel il peut être entendu parler à Cohen des efforts pour acheter le silence continu de McDougal.

Les procureurs ont déclaré que «l’individu-1» avait ordonné à Cohen d’effectuer les paiements, qui, selon eux, auraient dû être soumis aux lois sur le financement de la campagne parce qu’ils avaient été faits dans le but d’aider Trump à remporter les élections.

Les avocats de Trump ont soutenu au cours de sa présidence qu’il était à l’abri de poursuites pendant son mandat, soulevant des questions sur sa dénonciation juridique après son mandat – et même sur la perspective de se pardonner de manière préventive.

Mais les procureurs ont nourri d’autres préoccupations, en particulier sur la fiabilité de Cohen en tant que témoin, a déclaré l’ancien responsable de l’application de la loi, ajoutant qu’il était «peu probable que de nouveaux témoins émergent». Dans le cadre de la même affaire, Cohen a également été accusé d’avoir menti au Congrès au sujet d’un projet Trump en Russie.

À l’époque, les procureurs de Manhattan ont déclaré dans des documents judiciaires que Cohen avait été «franc et crédible», mais ont ajouté qu’il «avait refusé à plusieurs reprises de fournir des informations complètes sur la portée de tout autre comportement criminel dans lequel il aurait pu s’engager ou avoir connaissance.

Les procureurs pensaient également qu’il était loin d’être clair que Trump puisse être condamné pour un crime de financement de campagne, même si un jury croyait les allégations de Cohen selon lesquelles il aurait dirigé les paiements silencieux.

Les poursuites pour le financement des campagnes sont pleines de défis, comme en témoigne une affaire similaire concernant des paiements discrets à une femme que le gouvernement a amenés – et finalement abandonné – contre l’ancien sénateur américain John Edwards, un démocrate.

L’avocat de Daniels, Clark Brewster, a refusé de dire quand elle a parlé pour la dernière fois avec des procureurs fédéraux à Manhattan, mais a déclaré cette semaine qu’il n’était au courant d’aucun nouveau mouvement dans l’affaire.

Trump fait toujours face à un champ de mines d’autres problèmes juridiques potentiels en plus de l’ouverture de son deuxième procès en destitution la semaine prochaine, y compris des enquêtes sur ses pratiques commerciales par le procureur du district de Manhattan et le procureur général de New York.

L’enquête du procureur de Manhattan comprend un aperçu des gains de 2016 en argent silencieux. Cohen a déclaré que Trump avait donné son feu vert à un paiement de 130 000 dollars à Daniels avant les élections et lui avait ensuite remboursé le paiement avec de «faux frais juridiques».

L’AP a rapporté le mois dernier que le bureau du procureur du district de Manhattan avait récemment interrogé Cohen pendant des heures, l’interrogeant sur les relations commerciales de Trump.

«Trump s’est depuis impliqué dans des formes de criminalité plus dramatiques – et potentiellement plus faciles à prouver -», a déclaré Elie Honig, analyste juridique et ancien procureur fédéral à Manhattan.

Les procureurs fédéraux à New York ont ​​pour la première fois révélé qu’ils avaient clos leur enquête sur les paiements discrets de Cohen en juillet 2019, alors que les agences de presse, y compris AP, avaient poussé à ouvrir les mandats de perquisition liés au raid du FBI dans le bureau et la chambre d’hôtel de Cohen.

Cela ne les empêchait pas de le rouvrir, cependant, et les spéculations vivaient sur le fait qu’il pourrait être relancé.

Au lieu de cela, les procureurs sont passés à autre chose. Plusieurs personnes affectées à l’affaire ont également quitté le bureau du procureur américain – des départs qui auraient pu être retardés s’ils étaient en train de regarder une affaire pénale contre un ancien président.

Les rédacteurs de l’Associated Press Eric Tucker à Washington et Michael R. Sisak à New York ont ​​contribué à ce rapport.