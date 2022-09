Quels USMNTers basés en MLS vont à la Coupe du monde?

La course d’étirement de la saison MLS porte en elle son propre sentiment d’urgence. Qui fera les playoffs ? Qui restera à la maison ? Quelles personnes peuvent terminer des saisons exceptionnelles en beauté ? Cette fois-ci, il y a une énorme tournure ajoutée avec la Coupe du monde 2022 qui se profile à l’horizon.

Donc, dans l’état actuel des choses, il y a environ une douzaine de joueurs qui font face au stress supplémentaire d’essayer de faire partie de la liste de l’équipe nationale masculine des États-Unis pour la Coupe du monde. Certains sont installés depuis un certain temps déjà ; d’autres se battent encore pour se frayer un chemin sur la liste.

Alors qu’une grande partie de l’équipe sera composée de stars européennes comme Christian Pulisic, Weston McKennie et Sergino Dest, environ un tiers de l’équipe de 26 hommes proviendra de la MLS. Avec la fenêtre internationale qui vient de se terminer offrant des points de données pas nécessairement jolis, le jockey pour les positions dans l’équipe est toujours en cours dans certains cas.

Walker Zimmermann | Défenseur central | Nashville SC

Zimmerman est à peu près aussi solide qu’une serrure. Il a été un contributeur régulier et un partant constant depuis octobre 2021, date à laquelle il a été initialement exclu de l’équipe. Son tacle, sa domination dans les airs, sa capacité sur coups de pied arrêtés et ses passes régulières – malgré le match du Japon – font de lui une certitude d’être au Qatar.

Jésus Ferreira | Transférer | FC Dallas

Ferreira a connu une saison exceptionnelle avec le FC Dallas, marquant 18 buts et cinq passes décisives. Les buts au niveau international ont été plus difficiles à atteindre – quatre de ses sept buts sont survenus en un match contre les vairons de la Grenade – mais sa volonté d’initier la presse et la mobilité est appréciée par le manager Gregg Berhalter, ce qui signifie qu’il passera le fin de l’automne au Moyen-Orient.

Kellyn Acosta | Milieu de terrain | LAFC

Même avec une liste de 26 joueurs, la polyvalence est un attribut précieux, et Acosta fait l’affaire là-bas, remplissant soit le poste de milieu de terrain, soit l’une des places n ° 8. Il est également capable d’effectuer des livraisons précises sur coups de pied arrêtés, ce qui pourrait être un élément clé pour les États-Unis s’ils veulent se qualifier pour les huitièmes de finale.

Aaron Long | Défenseur central | Red Bulls de New York

Long n’a pas impressionné par ses performances lors des deux derniers matches amicaux, mais avec des blessures frappant plusieurs autres défenseurs centraux, le défenseur des Red Bulls semble presque certain de partir. Les États-Unis étant susceptibles d’utiliser une ligne haute contre leurs adversaires, la capacité de Long à couvrir l’espace derrière est très appréciée par Berhalter.

DeAndré Yedlin | Arrière droit | InterMiami CF

Dans une équipe qui privilégie fortement les jeunes, Yedlin est l’un des rares joueurs encore présents à avoir une expérience de la Coupe du monde. Sa capacité à couvrir l’un ou l’autre poste d’arrière latéral est également précieuse, bien qu’il soit probablement exclusivement un arrière droit dans cette équipe. La récente blessure de Reggie Cannon profite à Yedlin.

Jordan Morris | Ailier | Sounders de Seattle

Morris n’a pas tout à fait atteint les sommets qu’il a atteints avant sa blessure au genou en février 2021 lorsqu’il était prêté à Swansea City, mais il a marqué sept buts et quatre passes décisives pour Seattle cette saison, et il donne aux États-Unis une option de vitesse. hors du banc qui est absolument nécessaire étant donné que Timothy Weah est le seul autre brûleur sur la liste.

Paul Arriola | Ailier | FC Dallas

Arriola a été exceptionnel cette saison pour Dallas, avec neuf buts en carrière et six passes décisives. Étant donné que le produit final est depuis longtemps un problème pour le natif de Chula Vista, en Californie, il s’agit d’un développement important qui va de pair avec son rythme de travail indéniable. Mais l’ailier est probablement la position la plus profonde de la liste, ce qui signifie qu’il pourrait tout simplement manquer.

Sean Johnson | Gardien | FC de New York

Johnson n’a rien fait de mal pour se mettre hors course pour une place en Coupe du monde. Sa performance lors d’un match amical de juin contre l’Uruguay a montré qu’il pouvait jouer à ce niveau, mais avec Zack Steffen et Matt Turner en lice pour la place de n ° 1, et Ethan Horvath jouant régulièrement pour Luton Town, Johnson pourrait être l’intrus.

