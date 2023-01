Quels sont vos objectifs de lecture pour 2023 ?

Au moins l’un d’entre nous à la revue de livre est en train de renverser la résolution d’une année précédente.

Est-ce l’année où j’ai enfin terminé “Ducks, Newburyport” ?! — MJ Franklin, éditeur de prévisualisation

Lorsque vous vous fixez des objectifs réalistes, il est utile de vous connaître (et de connaître vos angles morts).

Mon objectif majeur pour 2023 est de m’admettre que je ne finirai jamais “Finnegans Wake” et ça me va. Mais c’est OK si je le fais aussi ! Au-delà de ça, je veux surmonter mon bloc de science-fiction : c’est l’année où je vais lire les livres qui, selon les gens, vont changer d’avis et ma vie — Ursula K. LeGuin, Octavia E. Butler, Thea Lim — et je crois qu’ils le feront. Et je veux lire à mon fils son premier “Moomintroll”. — Sadie Stein, rédactrice en chef

Plutôt que d’aller en profondeur, certains d’entre nous jettent un large filet avec nos choix.

En 2017, j’ai acheté un exemplaire dédicacé de “The Last Report on the Miracles at Little No Horse” de Louise Erdrich chez Birchbark Books lorsque j’étais à Minneapolis. Après avoir commencé le livre et l’avoir perdu dans une pile – puis dans des boîtes en mouvement – je jure de le terminer d’ici la fin du premier trimestre 2023. En attendant, je lis une pile de ces pratiques d’Oxford University Press “A Very Short des livres d’introduction sur divers sujets; le volume de cette semaine concerne le Congrès américain, en partie pour le contexte avec le drame du président de la Chambre et en partie parce que je crains que la plupart de mes connaissances de base sur le fonctionnement de la branche législative ne viennent de Schoolhouse Rock ! et une vague classe gouvernementale enseignée par un entraîneur de football de lycée indifférent dans la campagne de l’Indiana. Je lis aussi l’annuel « World Almanac and Book of Facts », que mon père avait l’habitude de faire chaque année – achetez-en un exemplaire en janvier et lisez-le d’un bout à l’autre en petits morceaux au cours des prochains mois. (Oui, il était une machine imparable “Jeopardy!”.) — JD Biersdorfer, rédacteur en chef

Plusieurs d’entre nous prévoient de passer l’année avec les classiques.

Habituellement, mes objectifs en matière de lecture sont simplement d’en faire plus : plus de livres, plus rapidement, plus souvent. Je peux être un lecteur pointilleux – “discipliné”, disons-le – mais ce n’est pas un obstacle, car l’offre de littérature intéressante que je n’ai pas consultée est à peu près infinie. « Anna Karénine » ? J’ai adoré. “Guerre et Paix”? Je ne l’ai jamais ramassé. Mon travail m’assure de lire beaucoup de nouveaux titres, alors j’aime consacrer mes loisirs à lire des ouvrages plus anciens, qu’il s’agisse de classiques ou simplement de livres qui m’ont dépassé pour la première fois. L’année dernière, cela signifiait que je me suis enfin attaqué au « 2666 » de Roberto Bolaño ; cette année, “Mon Ántonia” et “Pnin” sont tous deux en haut de ma liste sans raison particulière, sauf qu’ils sont sur l’étagère, faisant signe. — Gregory Cowles, rédacteur en chef Avant la pandémie, j’avais l’habitude de me rendre à ma bibliothèque locale un dimanche sur deux et de passer environ une heure dans les endroits les plus poussiéreux des piles, où je choisissais un livre que je n’avais jamais lu – et souvent dont je n’avais jamais entendu parler ! Je passais deux semaines luxueuses avec n’importe quel livre que j’empruntais, toujours un titre plus ancien, et je m’attardais sur chaque page. C’était un excellent antidote à la façon dont je lis habituellement, et je veux recommencer. — Tina Jordan, rédactrice en chef adjointe

Certains d’entre nous espèrent que la lecture deviendra une affaire de famille.

Lorsque ma fille de 14 ans a mis un roman de Simone de Beauvoir (dont je n’avais jamais entendu parler) sur sa liste de Noël, j’ai pris cela comme un signe capital : clairement, nous étions maintenant prêts en tant que famille à choisir les livres que nous pouvions lisez et amusez-vous ensemble, adultes et enfants — un club de lecture pour nous quatre. (Hélas, nous ne semblons pas encore avoir atteint ce point en ce qui concerne les films.) Le premier pour nous est “All Quiet on the Western Front” d’Erich Maria Remarque – un choix certes sombre (bien que sans doute en accord avec notre guerre remplie nouvelles). Nous avons parlé de regarder la nouvelle adaptation cinématographique allemande par la suite, mais nous constaterons peut-être que nous n’avons pas le ventre pour plus d’une tournée à travers le carnage de la Première Guerre mondiale. Pour notre prochain choix, nous pensons à quelque chose d’un peu plus léger – une lame de fond se prépare pour “Wuthering Heights”. — Emily Eakin, rédactrice en chef

D’autres sont moins optimistes.

Depuis 2019, j’ai lu au moins deux livres de manière récréative par mois comme preuve totalement non scientifique que je reste un maître sur mon téléphone. Comme je n’ai jamais pratiqué la relecture, j’aimerais commencer à intégrer des titres que j’ai déjà lus dans ma routine mensuelle. J’ai déclaré à ma famille que je commencerai ce mois-ci avec l’autobiographie de Luis Buñuel (que j’ai lue pour la dernière fois en 2017). Cette annonce a été accueillie par “Génial” et deux hochements de tête désengagés. —Matt Dorfman, directeur artistique

Et certains objectifs ne concernent pas du tout strictement les livres.