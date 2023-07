Quels sont les trois présidents américains qui sont morts le 4 juillet ?

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Mardi, les États-Unis célèbrent 247 ans d’indépendance de la domination coloniale britannique, la fin de la guerre d’indépendance et le jour où une superpuissance mondiale est née.

Des millions d’Américains se préparent pour leurs rassemblements du 4 juillet, au cours desquels ils profiteront de feux d’artifice, de défilés, de pique-niques et de barbecues avec leurs proches.

Pour marquer le coup, retour sur l’histoire du 4 juillet et sur les hommes qui l’ont rendu possible.

L’Amérique a perdu ses deuxième et troisième présidents le même jour

Trois présidents américains sont décédés le 4 juillet, tous des pères fondateurs et deux le même jour : le 4 juillet 1826, jour du 50e anniversaire de la fondation du pays.

Les dernières années de Thomas Jefferson ont été criblées de problèmes de santé et de dettes. Le troisième président est mort chez lui en Virginie, à l’âge de 83 ans, entouré de sa famille.

Le même jour, John Adams, qui avait succédé à George Washington et orchestré la déclaration d’indépendance, est également décédé chez lui à Quincy, Massachusetts, à l’âge de 85 ans.

Tragiquement, Adams s’est consolé avec les derniers mots « Thomas Jefferson survit », l’homme d’État ignorait heureusement que son ami et collègue bâtisseur de la nation avait lui-même expiré quelques heures plus tôt.

Ces hommes seront rejoints par le cinquième président, James Monroe, décédé le 4 juillet 1831.

L’héritage d’Adams a survécu, cependant. Le fils de John, John Quincy Adams, a été le sixième président.

La Boston Tea Party et un combat pour la liberté

L’indépendance américaine était le produit d’années de relations détériorées avec la Grande-Bretagne, alors que les citoyens des treize colonies américaines devenaient de plus en plus frustrés par le régime parlementaire d’outre-Atlantique et la notion de « taxation sans représentation ».

Le mécontentement a commencé à se développer en 1763, alors que la Chambre des communes introduisait des mesures pour augmenter les revenus de ses sujets impériaux, le Stamp Act de 1765 et les Townshend Acts de 1767 suscitant une colère particulière de l’autre côté de l’étang.

Les choses ont atteint leur paroxysme avec le Boston Tea Party en 1773, lorsqu’un groupe de protestation politique connu sous le nom de Sons of Liberty s’est déguisé en Amérindien et a déversé dans le port une cargaison entière de feuilles de thé britanniques importées par la Compagnie des Indes orientales. La manifestation était à la fois une satire joyeuse de l’obsession du pouvoir au pouvoir pour sa boisson nationale et un appel aux armes contre la décadence et le droit à l’empire.

La sanglante guerre d’indépendance éclata pour de bon deux ans plus tard.

(Bibliothèque du Congrès/Wikimedia Commons)

La signature de la déclaration d’indépendance

Un an après le début de la guerre d’indépendance américaine, les délégués des treize colonies se sont réunis pour rédiger une déclaration déclarant officiellement leur souveraineté depuis Londres.

Connue sous le nom de Second Congrès continental, la réunion a vu les dirigeants se réunir à la Pennsylvanian State House à Philadelphie pour signer un document qui renonçait à la fois au contrôle impérial britannique et introduisait une nouvelle nation : les États-Unis d’Amérique.

Rédigé par le Comité des Cinq – John Adams, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Roger Sherman et Robert Livingston – le document établissait les droits « inaliénables » des citoyens, observant que « tous les hommes sont créés égaux » et consacrant le droit de chacun à « la vie, la liberté et la poursuite du bonheur ».

Le projet fut soumis au Congrès le 28 juin 1776, voté le 2 juillet et formellement ratifié le 4 juillet, une date célébrée depuis par les patriotes américains.

Parmi les hommes d’État les plus célèbres à avoir signé la déclaration figuraient John Hancock, dont le nom est toujours synonyme de signature, ainsi qu’Adams et Jefferson, tous deux alors futurs présidents en attente.

Benjamin Franklin : polymathe des Lumières

Alors que les pères fondateurs étaient tous des hommes de grande vision, aucun ne l’était plus que Benjamin Franklin.

Plus tard célébré comme « le premier Américain », Franklin a incarné l’éthique de travail puritaine du 18ème siècle, servant de militant politique, diplomate, ambassadeur en France, directeur général des Postes et éditeur de journaux tout en trouvant le temps de se lancer dans la franc-maçonnerie, la musique, les échecs et expérimentation scientifique. C’est à ce titre ultime qu’on se souvient le mieux de lui en dehors de la sphère politique aujourd’hui.

Franklin a expérimenté l’électricité pour la première fois en 1746 et a réussi à piéger la foudre en faisant voler un cerf-volant dans une tempête depuis une colline de Philadelphie en 1752, établissant à la fois le principe du stockage par batterie et le paratonnerre.

Les autres inventions de Franklin comprenaient des lunettes bifocales, une cuisinière à revêtement métallique et une sonde urinaire flexible. Vraiment un homme remarquable.

La maîtresse pas si secrète de Thomas Jefferson

Bien que salué comme l’auteur de l’indépendance, Jefferson n’était pas un saint.

Le troisième président des États-Unis entretenait des esclaves, dont Sally Hemings (1773-1835), une servante métisse qui avait six enfants. On pense généralement que Jefferson a engendré ces enfants, après la mort de sa femme Martha en 1782.

Une étude ADN en 1998 a établi un lien génétique direct entre le politicien vénéré et Eston Hemings, le plus jeune fils de Sally.

(Getty Images)

Hemings a vécu et travaillé dans la plantation Monticello de Jefferson à Charlottesville, en Virginie, et a voyagé avec lui à Paris, où leur relation aurait été consommée pour la première fois.

L’affaire était controversée à l’époque et utilisée pour discréditer Jefferson par le journaliste politique James T Callender, bien que le président lui-même ne l’ait jamais confirmée ou niée.

Les quatre adolescents survivants de Hemings ont été libérés de l’esclavage à la mort de Jefferson, comme stipulé dans son testament, tout comme Sally elle-même. Elle a vécu les neuf dernières années de sa vie en tant que femme libre, résidant près de Monticello avec ses deux fils jusqu’à sa mort.