Quels sont les symptômes du VRS ?

Partout au Canada, les cas de virus respiratoire syncytial (VRS) sont en hausse, particulièrement chez les enfants.

Le VRS est un virus très courant qui provoque des infections des voies respiratoires d’un individu, selon le Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses, une organisation basée à Winnipeg.

Les médecins ont sonné l’alarme sur l’augmentation des cas aux États-Unis, et les autorités au nord de la frontière constatent également une augmentation des cas. L’Agence de la santé publique du Canada a déclaré dans son dernier rapport sur la détection des virus respiratoires qu’il y a eu une augmentation constante des cas positifs Cas de VRS depuis début septembre.

Le rapport, qui fournit des données pour la semaine se terminant le 15 octobre, indique que le nombre de cas est « supérieur aux niveaux attendus pour cette période de l’année » et que jusqu’à présent, il y a eu 486 cas détectés et un taux de positivité de 3,5 %.

La hausse la plus forte a été au Québec, où les taux de positivité hebdomadaires ont oscillé autour de 13 % et indiquent que la province est au milieu d’une importante saison de VRS alors qu’elle n’aurait normalement pas encore commencé, selon des informations de La Presse canadienne.

Les parents ont fait part de leurs inquiétudes à CTVNews.ca concernant la propagation du virus, affirmant qu’ils s’inquiétaient de la vulnérabilité de leurs enfants avec des restrictions sanitaires réduites dans les écoles.



Et l’augmentation des cas de VRS à une époque où les hôpitaux du pays sont confrontés à une pression importante, les fermetures des urgences et les pénuries de personnel ajoutent une couche supplémentaire de stress aux parents inquiets.

De plus, certains hôpitaux signalent un afflux important d’admissions liées au VRS. Le personnel du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO), un hôpital pédiatrique basé à Ottawa, a déclaré lors d’une conférence de presse mercredi que les admissions au VRS pour octobre sont actuellement 10 fois plus élevées que la moyenne historique pré-pandémique, qui n’est que de trois cas.

« Ce que nous voyons actuellement en termes de VRS au CHEO reflète également ce qui se passe en Ontario et au sud de la frontière. Nous constatons une augmentation significative du nombre de cas de VRS et une augmentation significative des hospitalisations pour le VRS », a déclaré le Dr Chuck Hui, chef des maladies infectieuses, de l’immunologie et des allergies au CHEO, lors de la conférence de presse.

Alors, qu’est-ce que le VRS et quel type d’impact peut-il avoir sur le corps ? Voici ce que vous devez savoir.

QU’EST-CE QUE LE VRS ?

Selon le National Collaborating Center for Infectious Diseases, le VRS est un virus courant dans les voies respiratoires et se caractérise par un ARN simple brin.

Il y a des éclosions annuelles de la maladie qui cause des infections des voies respiratoires, généralement de la fin de l’automne au début du printemps, selon le bulletin d’information de l’ASPC sur la maladie. Le VRS est également la cause la plus fréquente d’infections des voies respiratoires inférieures chez les jeunes enfants dans le monde, déclare l’ASPC.

“Comme avec tous les virus respiratoires, ils affectent de manière disproportionnée les enfants, et en particulier les enfants de moins de deux ans”, a déclaré Hui.

QUELS SONT LES SYMPTÔMES DU VRS ?

Selon le Centre de collaboration nationale, les personnes infectées par le VRS présentent des symptômes environ quatre à six jours après avoir été infectées.



Une personne présentera généralement des symptômes semblables à ceux du rhume, notamment un nez qui coule, de la toux, des éternuements, de la fièvre et une respiration sifflante, ainsi qu’une diminution de l’appétit, indique le Centre sur son site Web.

Pour des symptômes particuliers chez les bébés, un nourrisson peut sembler trop irritable et moins actif, et avoir des difficultés respiratoires, ajoute-t-il.

COMMENT LE VRS EST-IL TRANSMIS ?

Le VRS se transmet par contact direct avec des «sécrétions infectieuses» via des objets ou des aérosols à grosses particules, selon le Centre de collaboration nationale.

Cela signifie que lorsque quelqu’un tousse ou éternue et que des gouttelettes de virus pénètrent dans le corps par les yeux, le nez ou la bouche, le VRS peut se propager. Il peut également se propager en touchant une surface sur laquelle se trouvent des gouttelettes de VRS, puis en touchant le visage, car le virus VRS peut survivre pendant des heures sur des surfaces, selon le centre.

Les gens sont généralement les plus contagieux au cours de la première semaine après une infection, mais ceux dont le système immunitaire est plus faible ou les bébés peuvent rester contagieux pendant des semaines, prévient le centre.

Quels résultats de santé peuvent survenir après avoir contracté le VRS ?

Alors que de nombreuses infections à VRS entraînent de « simples rhumes » bénins, le virus peut également avoir des conséquences graves, notamment une bronchiolite ou une pneumonie pouvant entraîner une hospitalisation, en particulier chez les enfants de moins de deux ans, selon l’ASPC.

Toute condition de santé sous-jacente comme une naissance prématurée, une maladie pulmonaire chronique ou une cardiopathie congénitale pourrait rendre une personne plus susceptible de développer des conséquences graves si elle est infectée par le VRS, a-t-il déclaré.

Selon le Centre de collaboration nationale, le type d’infection que le VRS peut produire va des infections des voies respiratoires inférieures aux infections supérieures.

“Les infections à VRS commencent généralement par une maladie des voies respiratoires supérieures qui a tendance à évoluer vers une maladie des voies respiratoires inférieures dans 50 % des cas”, déclare le centre sur son site Web.



Et la plupart des infections disparaissent d’elles-mêmes en une à deux semaines. Cependant, les nourrissons et les personnes âgées de plus de 65 ans sont les plus à risque d’infection plus grave et, dans certains cas, une infection de l’oreille peut également survenir, explique le centre.

“Le VRS peut également aggraver des problèmes de santé chroniques comme l’asthme ou les maladies cardiaques et pulmonaires, comme une personne peut subir des crises d’asthme à la suite d’une infection par le VRS”, indique-t-il.

La plupart du temps, les gens sont assez résistants au VRS, mais peuvent nécessiter une hospitalisation pour soutenir leur respiration, ou peuvent avoir besoin de liquides, a déclaré Hui lors de la conférence de presse du CHEO.

EXISTE-T-IL UN VACCIN, ET COMMENT PUIS-JE TRAITER LE VIRUS ?

L’Agence de la santé publique du Canada indique sur son site Web qu’il n’existe actuellement aucun traitement ou vaccin spécifique contre le VRS.

Cependant, les chercheurs travaillent à développer des vaccins et des traitements antiviraux, selon le National Collaborating Center for Infectious Disease.

“Nous espérons avoir un vaccin dans un avenir assez proche”, a déclaré Hui. Un «ensemble complet» d’approches peut être utilisé pour traiter le VRS, notamment se faire vacciner contre la grippe, se faire vacciner contre le COVID-19 et rester à la maison en cas de maladie, a-t-il ajouté.

Les bureaux de santé publique recommandent le port de masques dans les espaces intérieurs, car cela peut aider à prévenir et à réduire tous les types de virus, y compris le VRS, a déclaré Hui.

Des soins hospitaliers sont nécessaires si les personnes âgées ou les nourrissons de moins de six mois ont des difficultés à respirer ou sont déshydratés, et si de l’oxygène est nécessaire.

Se laver les mains souvent, nettoyer les points de contact et les surfaces fréquents, couvrir la toux et les éternuements et éviter les contacts étroits contribuera à freiner la propagation du virus, déclare le centre sur son site Web.

“On peut prendre des mesures pour soulager les symptômes associés aux infections à VRS, comme gérer la fièvre et la douleur avec des antipyrétiques et des analgésiques en vente libre, comme l’acétaminophène ou l’ibuprofène”, déclare le centre sur son site Web. Cependant, ne donnez pas d’aspirine aux enfants, ajoute-t-il.

Les inquiétudes concernant une pénurie actuelle de Tylenol pour enfants et d’analgésiques en général pendant la flambée des cas de VRS inquiètent également les parents.

Le Dr Donald Vinh, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université McGill de Montréal, a déclaré lundi à CTVNews.ca que le VRS est très contagieux d’une manière similaire au COVID-19 et à d’autres virus respiratoires.

“Nous assistons à un retour à ce qu’il était avant la pandémie avec ces virus respiratoires, sauf qu’il ne s’agit pas seulement de ces virus respiratoires d’avant la pandémie – ajoutés au mélange, il y a maintenant aussi le COVID”, a-t-il déclaré.