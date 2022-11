Quels sont les symptômes du long COVID ?

Lorsque sa famille de trois personnes a attrapé le COVID-19 en décembre dernier, Kim Ashbourne s’en est sortie avec un cas bénin tandis que son mari et son fils d’âge scolaire souffraient des symptômes classiques.

Elle n’aurait pas pu deviner à l’époque qu’elle serait aux prises avec des symptômes post-COVID près d’un an plus tard – des symptômes si graves qu’elle n’est pas retournée au travail, ni à la plupart de ses activités pré-COVID préférées.

“J’étais une maman et une randonneuse relativement active, et j’étais à l’école et je travaillais”, a déclaré Ashbourne à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique mercredi. “Et j’ai dû tout laisser tomber.”

Selon les données de Statistique Canada, environ 14,8 % des patients atteints de COVID-19 souffrent de symptômes au moins trois mois après une infection – une condition connue sous le nom de COVID long.

Ces symptômes peuvent s’estomper en quelques mois ou persister pendant des années après une infection, et peuvent même disparaître, pour réapparaître plus tard. Ils peuvent survenir à la fois chez les personnes non vaccinées et chez les personnes vaccinées contre le COVID-19, comme Thompson et sa famille.

Bien qu’il soit difficile pour quiconque de dire quelles sont les perspectives à 20, 10 ou même cinq ans pour les personnes qui souffrent d’un long COVID, les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis rapportent que la plupart des symptômes des patients s’améliorent lentement avec le temps. Les chercheurs et les professionnels de la santé ont maintenant eu deux ans pour répertorier les symptômes les plus courants. Et la liste est longue – plus de 100 symptômes, selon Santé Canada.

Les symptômes les plus courants sont la fatigue, les problèmes de mémoire, les troubles du sommeil, l’essoufflement, l’anxiété et la dépression, la douleur et l’inconfort généralisés, la difficulté à penser ou à se concentrer et le trouble de stress post-traumatique, bien que certains patients souffrent d’autres troubles neurologiques, vasculaires, pulmonaires et cardiaques. complications.

Ashbourne vérifie bon nombre de ces cases. Quelques semaines après avoir récupéré de son infection initiale, elle a commencé à souffrir de fatigue intense, de troubles de la mémoire, d’un manque de concentration et de difficultés à marcher. Ses jambes devenaient engourdies et picotaient, et l’un de ses pieds traînait. À la fin de son premier jour de retour au travail après l’infection initiale au COVID-19, elle ne pouvait plus lever les bras.

“J’ai parlé à quelques médecins différents au début parce que nous ne savions vraiment rien du long COVID à ce moment-là”, a-t-elle déclaré. “J’avais peur d’avoir un accident vasculaire cérébral ou quelque chose comme ça.”

Finalement, on lui a diagnostiqué un long COVID, un malaise post-effort et un trouble neurologique fonctionnel induit par le COVID, un trouble du système nerveux qui peut affecter la capacité des patients à bouger, avaler, voir et entendre. Elle a perdu la capacité de travailler, de parcourir les collines et les forêts de l’île de Vancouver et d’être le parent qu’elle voulait être. Une petite promenade dans son quartier pouvait déclencher deux ou trois jours de fatigue intense. Elle a également lutté contre la dépression et le sentiment d’isolement.

“Il y a certainement eu du chagrin de ne pas pouvoir conserver la vie que j’avais et il y a du stress”, a déclaré Ashbourne. “C’est aussi très difficile parce que vous devenez socialement isolé (à cause) du niveau de fatigue, de mon incapacité à être mobile, de diverses raisons. Je passais beaucoup plus de temps seul qu’auparavant.”

Bien qu’il se sente isolé, Ashbourne n’est pas seul. Pour les patients qui souffrent des cas les plus graves, effectuer des activités quotidiennes que la plupart des gens tiennent pour acquises – comme aller au travail, socialiser, faire de l’exercice et faire des tâches ménagères – devient très difficile, voire impossible.

Le Dr Mark Bayley le sait trop bien. Le Dr Bayley est directeur médical du Toronto Rehabilitation Institute et médecin principal de la longue clinique de réadaptation COVID de l’institut. Il fait partie d’une équipe multidisciplinaire qui aide les patients à se remettre d’une longue COVID en utilisant une approche basée sur les symptômes.

“Nous savons que chacun a une présentation différente de ses symptômes individuels et de ses problèmes individuels, mais l’effet net de ces symptômes sur beaucoup d’entre eux est qu’ils ne peuvent pas faire leurs activités habituelles”, a déclaré Bayley à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique jeudi.

Il a dit qu’une partie de la raison pour laquelle il y a tant de symptômes documentés est que, chez certains patients souffrant d’un long COVID, le virus semble exacerber des conditions préexistantes ou sous-jacentes qui n’ont peut-être pas causé de problèmes aux patients avant qu’ils ne soient infectés.

“C’est le défi auquel nous sommes confrontés, est-ce que nous savons que cela peut aggraver les choses à coup sûr”, a-t-il déclaré.

“Par exemple, nous savons que les personnes qui souffraient de dépression ou d’anxiété préexistantes ont été aggravées par le COVID, et il y a une raison physiologique à cela. Nous savons que l’inflammation peut interférer avec la capacité de votre cerveau à libérer des substances chimiques qui sont importantes pour votre humeur, et pour le calme et l’anxiété.”

Il n’y a pas de remède unique pour le long COVID. Alors Bayley et ses collègues – y compris des ergothérapeutes, des physiothérapeutes, des cardiologues, des psychothérapeutes et d’autres spécialistes – travaillent avec les patients pour les aider à minimiser et à surmonter leurs symptômes uniques.

C’est quelque chose sur quoi Ashbourne travaille avec sa propre équipe de spécialistes à la Island Health Post COVID-19 Recovery Clinic à Victoria, en Colombie-Britannique. Avec l’aide d’un physiothérapeute, d’un ergothérapeute, de personnel infirmier, de travailleurs sociaux et d’un médecin clinicien, elle commence à maîtriser ses symptômes. Elle ne sait pas quel est le plafond de son rétablissement ni quand elle l’atteindra, mais elle a suffisamment d’espoir pour continuer à y travailler.

“C’est définitivement un pronostic à long terme pour moi et pour beaucoup de gens, cela ne fait aucun doute”, a-t-elle déclaré. “Cela pourrait se résoudre dans trois semaines, ou dans trois mois ou trois ans. Je vois une amélioration, c’est certain.”

À Sudbury, en Ontario, l’infirmière Stacy Thompson mène une bataille similaire, mais avec son propre ensemble unique de symptômes post-COVID. Comme Ashbourne, Thompson, son mari et leurs deux enfants ont été infectés par le COVID-19 en décembre dernier. Alors que sa famille souffrait de symptômes bénins, Thompson a été hospitalisée pendant quatre jours avec un essoufflement grave et des irrégularités du rythme cardiaque.

Quelques semaines après avoir été testée positive au COVID-19, Thompson était devenue si faible qu’elle ne pouvait pas marcher sans s’appuyer sur les murs et les meubles. Elle a commencé à ressentir des douleurs thoraciques après un effort léger. Elle a perdu son appétit, sa force et sa capacité d’équilibre. Elle est devenue essoufflée facilement et a développé une faiblesse et un engourdissement du côté gauche. Elle souffrait de brouillard cérébral, de dépression et de pensées suicidaires.

“Vers la période de Noël, j’avais un engourdissement du côté gauche et une faiblesse”, a-t-elle déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique jeudi. “Mais j’étais dans un tel brouillard cérébral que je n’ai pas compris que j’aurais dû aller à l’hôpital pour m’assurer que je n’avais pas d’accident vasculaire cérébral.”

Les médecins de Thompson ont effectué une batterie de tests au cours de plusieurs mois. Ils lui ont finalement diagnostiqué une longue COVID, ainsi qu’une dépression induite par la COVID, des lésions nerveuses du côté gauche et un syndrome de tachycardie orthostatique posturale (POTS), une affection qui provoque une augmentation anormale de la fréquence cardiaque lorsque les patients passent de la position allongée à la position assise ou debout.

Comme Ashbourne et tant d’autres patients COVID de longue date, Thompson a perdu la capacité de travailler, d’effectuer des tâches ménagères et de profiter de nombreuses activités qu’elle avait pratiquées avant son infection au COVID-19.

“Tout était difficile”, a-t-elle déclaré. “J’ai eu beaucoup de mal à l’idée de ne pas pouvoir aller travailler et de ne pas pouvoir jouer avec mes enfants et de ne pas pouvoir faire ce que vous faites normalement en une journée.”

Heureusement, ses séances de rééducation hebdomadaires avec des cardiologues, kinésithérapeutes et psychothérapeutes commencent à porter leurs fruits. Thompson est capable de contrôler sa dépression et le POTS avec des médicaments, et dit que ses symptômes cognitifs et sa fatigue s’améliorent.

Elle envisage même de retourner travailler comme infirmière autorisée à Horizon Santé-Nord.

“J’espère que je pourrai revenir dans la nouvelle année avec un minimum de restrictions”, a-t-elle déclaré. “Les lésions nerveuses de ma jambe et de mon bras sont probablement permanentes, mais il y a une chance qu’elles s’améliorent.”

Thompson et Ashbourne ne sont que deux des quelque 1,4 million de Canadiens qui ont souffert de symptômes post-COVID. Mais leurs expériences montrent comment, malgré toute la diversité de ces symptômes, tant de patients atteints de longue durée de COVID sont confrontés aux mêmes défis pour mener une vie active et épanouie.

“Je suis heureux de partager mon histoire si cela aide quelqu’un d’autre”, a déclaré Thompson. “Parce que je me sentais très seul à travers ça, mais plus vous lisez à ce sujet et entendez les histoires, ça vous fait juste vous sentir moins seul.”