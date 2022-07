Quels sont les symptômes des sous-variantes BA.4 et BA.5 d’Omicron ?

En juin, les Centers for Disease Control and Prevention ont signalé que les sous-variantes d’Omicron BA.4 et BA.5 étaient devenues dominantes aux États-Unis. L’agence a révisé cette déclaration le 5 juillet pour indiquer que BA.5 représentait plus de la moitié des nouveaux cas aux États-Unis. le pays.

Les experts ont déclaré qu’en général, ces sous-variantes ne présentent pas de symptômes nettement différents des versions antérieures d’Omicron. Les personnes infectées par BA.4 et BA.5 peuvent développer une toux, un écoulement nasal, des maux de gorge, de la fatigue, des maux de tête et des douleurs musculaires. Cependant, ils sont moins susceptibles de perdre leurs sens du goût et de l’odorat, ou d’être essoufflés, par rapport aux personnes infectées par Delta ou d’autres variantes du coronavirus, a déclaré le Dr Peter Chin-Hong, spécialiste des maladies infectieuses au Université de Californie, San Francisco.

Le Dr Joseph Khabbaza, médecin des soins pulmonaires et intensifs à la Cleveland Clinic, a déclaré que les gens ont tendance à ressentir des symptômes des voies respiratoires supérieures «des cordes vocales au bout du nez». Pour l’anecdote, a-t-il dit, il a vu plus de patients souffrant de congestion douloureuse des sinus et de maux de gorge sévères qui ont été testés positifs pour Covid-19 alors que BA.4 et BA.5 circulaient. Certains d’entre eux pensaient qu’ils avaient une angine streptococcique parce qu’ils souffraient tellement, a-t-il dit.