Quels sont les symptômes des nouvelles variantes du COVID-19 ?

Le COVID-19 est toujours présent – ​​et si vous êtes comme nous, vous aurez remarqué de plus en plus de personnes se plaignant d’être malades au cours des dernières semaines. Nous savons qu’il existe de nouvelles variantes du COVID qui circulent, mais quels sont les symptômes à surveiller ?

Les variantes FLiRT du COVID-19 au nom impertinent sont devenues dominantes à l’échelle mondiale ces dernières semaines, dépassant l’ancienne variante principale (JN.1), de sorte que l’une d’entre elles, KP.2, est désormais responsable de la plus grande proportion d’infections. C’est ce que révèlent les derniers chiffres du Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes (CDC).

Heureusement, les experts disent qu’il y a des raisons de croire que tout vaccin antérieur que vous avez reçu, ou une infection récente au COVID, pourrait encore vous offrir une certaine protection, un point de vue qui est également soutenu par des recherches récentes prometteuses. Mais nous savons que le virus SARS-CoV-2 est rusé. Même si les vaccins ont sans aucun doute modifié le cours de cette pandémie à une échelle monumentale, ils n’offrent pas une protection absolue contre l’infection.

Bien que l’hémisphère Nord se trouve désormais en dehors de la haute saison typique des virus respiratoires, le COVID-19 n’est pas le seul virus présent. Comment savoir si vous avez été infecté ?

Les symptômes de la COVID ont changé au fil du temps, tout comme notre compréhension de la façon dont cette maladie peut se présenter très différemment selon les personnes. « Lorsque le COVID est apparu pour la première fois, il était caractérisé par ces symptômes très étranges et vagues – du brouillard cérébral, une sensation d’épuisement et une perte du goût et de l’odorat », a déclaré Ziad Tukmachi, un médecin généraliste basé à Londres. L’avenir de la BBC. « Maintenant, j’ai l’impression que les symptômes sont plus proches de ceux de la grippe, où il est cliniquement très difficile de faire la distinction entre les deux. »

Le CDC La dernière mise à jour de ses conseils sur les symptômes du COVID-19 a eu lieu le 15 mars de cette année au moment de la publication. La liste des symptômes possibles reflète donc ce que nous savons sur les variantes en circulation les plus récentes. Ils comprennent:

Fièvre/frissons

Toux

Essoufflement

Fatigue

Douleurs musculaires

Mal de tête

Perte de goût ou d’odorat

Mal de gorge

Nez qui coule

Nausées Vomissements

Diarrhée

Ces deux derniers peuvent surprendre les gens, qui pourraient penser qu’ils souffrent plutôt d’une maladie de l’estomac. De même, vous pouvez présenter des symptômes si légers que vous pourriez les confondre avec un rhume ou même un rhume des foins. Les symptômes tels que la perte du goût et de l’odorat, qui étaient si caractéristiques du COVID au début, semblent désormais beaucoup moins fréquents.

Le résultat est qu’il est probablement plus difficile que jamais de savoir si vous avez réellement le COVID, et non une autre maladie, sans passer un test. Si vous présentez des symptômes de rhume ou de grippe, la chose la plus sûre à faire est de rester à la maison et de garder vos distances avec les autres. Si tu as facteurs de risque qui peut vous rendre plus susceptible de présenter des symptômes graves, le CDC vous recommande de consulter un médecin rapidement, car il existe désormais des traitements disponibles qui peuvent vous aider s’ils sont pris suffisamment tôt.

Le COVID-19 peut encore avoir des conséquences à long terme que la science s’efforce de comprendre. Même si pour la plupart d’entre nous, l’époque des masques obligatoires et des pénuries de papier toilette est probablement révolue, il est important que nous soyons attentifs à ceux de nos communautés qui sont plus vulnérables et qui n’ont peut-être pas encore pu abandonner leurs défenses de la même manière. chemin. Des précautions de base, comme rester à l’écart des autres lorsque nous sommes malades et demander un test pour vérifier ce que les symptômes pourraient signifier, peuvent aider tout le monde à continuer à traverser cette pandémie de la manière la plus sûre possible.

Le contenu de cet article n’est pas destiné à remplacer un avis médical professionnel, un diagnostic ou un traitement. Demandez toujours l’avis de prestataires de santé qualifiés pour toute question que vous pourriez avoir concernant des problèmes de santé.

Tous les articles « explicatifs » sont confirmés par vérificateurs de faits être exact au moment de la publication. Le texte, les images et les liens peuvent être modifiés, supprimés ou ajoutés ultérieurement pour maintenir les informations à jour.