Quels sont les symptômes chez les adultes et les enfants?

LA variante Delta Covid vue pour la première fois en Inde est désormais dominante au Royaume-Uni.

Un retard de la levée du verrouillage en Angleterre est sur les cartes, laissant des millions de personnes se demander pourquoi.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Une nouvelle variante du coronavirus (photo) inquiète au Royaume-Uni Crédit : Alamy

Avec un programme de vaccination aussi couronné de succès, pourquoi une nouvelle variante de Covid constituerait-elle une menace ?

La bonne nouvelle est que les vaccins contribueront grandement à réduire l’impact de la variante Delta.

Les personnes entièrement vaccinées peuvent toujours attraper Covid, mais elles ont un niveau de protection décent contre la maladie causée par la variante Delta.

Mais ceux qui n’ont reçu qu’une seule dose du vaccin n’ont qu’une protection d’environ 33 % contre Delta – bien que le risque de maladie grave ou d’hospitalisation soit considérablement réduit.

Et ceux qui n’ont pas de jab – la grande majorité des moins de 30 ans – n’ont aucune immunité contre cela.

Les craintes que davantage de cas ne conduisent à des hospitalisations, faisant pression sur le NHS, ainsi que des cas de longue durée de Covid amènent Boris Johnson à retarder la Journée de la liberté du 21 juin.

Alors que savons-nous de la variante Delta ?

Quels sont les symptômes?

Il n’y a aucune preuve que les symptômes de B.1.617.2 soient différents de ceux d’origine, y compris une nouvelle toux persistante, une température élevée et une perte du goût et de l’odorat.

Les personnes qui ont reçu une ou deux doses d’un vaccin ont été averties qu’elles pourraient présenter très peu ou pas de symptômes, car le vaccin semble rendre l’infection plus bénigne.

Il existe maintenant des preuves que Delta provoque une maladie plus grave, selon PHE, doublant le taux d’hospitalisation.

Les chiffres pour l’Angleterre ont montré un « risque d’hospitalisation considérablement accru » pour les personnes atteintes de la variante Delta, de 161%.

Les gens étaient également 67 % plus susceptibles de participer aux A&E.

Les statistiques pour l’Écosse – qui a connu une augmentation du nombre de cas entraînés par la variante Delta – montrent une image similaire.

Les experts disent que les parents devraient rechercher les symptômes suivants chez leurs enfants:

Fatigue Mal de crâne Fièvre Maux de gorge/nez qui coule Perte d’appétit

Les adultes voient des symptômes différents de l’ensemble Covid classique. Au lieu de cela, les experts signalent des maux de tête, des maux de gorge et un écoulement nasal chez les moins de 40 ans.

Les plus de 40 ans ont plus souvent des maux de tête, un écoulement nasal et des éternuements.

Qui est le plus touché ?

Les cas concernent principalement des personnes plus jeunes qui ne sont pas vaccinées.

Les personnes hospitalisées sont également plus jeunes que les vagues précédentes, ce qui signifie qu’elles ont « moins besoin de soins intensifs ».

C’est rassurant, mais cela justifie de frapper tous les moins de 30 ans avant que le verrouillage ne se lève plus fort.

Le professeur Andrew Pollard, de l’Oxford Vaccine Group qui a dirigé les essais du vaccin AstraZeneca, a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: « Si vous n’êtes pas vacciné, le virus finira par trouver les personnes non vaccinées dans la population.

« Et bien sûr, si vous avez plus de 50 ans et que vous n’êtes pas vacciné, vous courez un risque beaucoup plus élevé de maladie grave. »

Les experts ont déclaré que « les communautés urbaines, ethniques et défavorisées pourraient souffrir de manière disproportionnée » du delta.

L’adoption du jab a été la plus faible parmi les minorités ethniques, et le coronavirus se propage plus rapidement dans les zones les plus pauvres et les plus surpeuplées.

Combien y a-t-il de cas ?

Les dernières données de Public Health England (PHE), le 18 juin, indiquent qu’il y a eu jusqu’à présent 76 000 cas causés par Delta.

Il est apparu pour la première fois au Royaume-Uni à la mi-avril.

Les infections ont augmenté de 80% depuis la dernière mise à jour de PHE une semaine auparavant.

Delta représente désormais 99% des nouveaux cas au Royaume-Uni, a révélé PHE.

Cela signifie que le virus muté à propagation rapide a dépassé la souche Kent qui a contraint l’Angleterre au troisième verrouillage national en janvier.

Les cartes ont montré à quelle vitesse la variante s’est propagée à travers l’Angleterre en quelques semaines.

L’Organisation mondiale de la santé a appelé la variante indienne « Delta »

Où sont les cas les plus élevés ?

Depuis l’émergence de Delta, ce sont les régions qui ont le plus souffert.

Ce sont Bolton, Blackburn avec Darwen et Bedford.

Mais la souche s’est depuis propagée davantage, affectant des pans du Grand Manchester et du Lancashire.

Après la région du Nord-Ouest, Londres a été la plus durement touchée – mais pas avec des cas aussi élevés.

Bien que la plupart des régions d’Angleterre aient désormais la variante Delta comme virus dominant – avec des cartes choquantes montrant à quelle vitesse il s’est propagé.

Les cartes du Wellcome Sanger Institute montrent le changement radical de la situation au cours des dernières semaines.

Ce graphique montre comment le Nord-Ouest a eu le plus de cas de Covid causés par Delta. Les données des jours les plus récents peuvent être inférieures car l’analyse est en cours Crédit : Santé publique Angleterre

Pourquoi la variante Delta est-elle un problème ?

On pense que la souche est jusqu’à 80 % plus transmissible que la souche Alpha (Kent).

La variante Alpha a remis l’Angleterre dans un troisième verrouillage national car elle s’est propagée beaucoup plus rapidement que la souche d’origine de Wuhan, en Chine.

Il semble que le temps de doublement des cas soit inférieur à une semaine, ce qui est aussi mauvais qu’avant Noël, selon un éminent expert.

Par conséquent, la variante Delta menace les libertés, même si le Royaume-Uni a un programme de vaccination réussi.

L’évaluation de PHE sur la dangerosité de la variante Delta est

Il pourrait infecter les personnes non vaccinées – actuellement un quart de la population – ou les personnes vulnérables qui n’ont pas pu obtenir le vaccin ou pour lesquelles le vaccin ne fonctionne pas.

La souche a également la capacité d’esquiver une certaine immunité contre les vaccins.

Cela contribue à ce qu’il puisse se propager plus rapidement, car il peut infecter les gens même s’ils ont peut-être reçu un jab.

Les vaccins fonctionneront-ils contre ?

Oui, mais ils sont légèrement affaiblis par rapport à cela.

Les données de PHE ont révélé qu’une dose du vaccin Pfizer ou AstraZeneca était efficace à 33% contre la maladie Covid de la variante indienne.

Cela se compare à 50 pour cent contre la souche Kent, qui dominait au Royaume-Uni depuis plusieurs mois.

Deux doses du jab Pfizer ont donné une protection de 88 pour cent, tandis que deux doses du jab AstraZeneca ont donné une protection de 60 pour cent contre la souche indienne.

Mais contre la souche Kent, deux doses de jabs sont respectivement efficaces à 93% et 66%.

Efficacité des deux vaccins les plus utilisés au Royaume-Uni contre les variants

Il y a une confiance générale que les vaccins devraient fonctionner contre la variante indienne. Sur la photo: James Forster de Hexham reçoit son jab, le 13 mai Crédit : Getty

L’évaluation des risques de PHE sur la capacité de la variante indienne à affaiblir l’efficacité du vaccin était devenue « élevée » à la lumière des données.

Mais le secrétaire à la Santé Matt Hancock a qualifié les résultats de « révolutionnaires ».

Il a déclaré que « nous pouvons maintenant être sûrs » que plus d’un Britannique entièrement piqué sur trois bénéficie d’une « protection significative » contre la variante indienne.

Les scientifiques ont déclaré que le message clé était qu’il était impératif que les gens reçoivent deux doses du vaccin lorsqu’ils sont invités à se protéger contre la variante indienne.

Le professeur Ravi Gupta, membre du groupe Nervtag conseillant le gouvernement, a déclaré « une dose unique n’est pas particulièrement protectrice » contre la variante indienne.

Les verrouillages locaux seront-ils utilisés ?

Il n’était pas prévu de revenir à l’approche régionale à plusieurs niveaux de l’année dernière concernant les restrictions sur les coronavirus, a déclaré cette semaine le secrétaire aux Communautés, Robert Jenrick.

Cependant, le Premier ministre a déclaré le 13 mai: « Il y a peut-être des choses que nous devons faire localement et nous n’hésiterons pas à les faire si c’est le conseil que nous recevons. »

Déjà des millions de personnes ont été invitées à être plus prudentes.

Six millions de personnes – un dixième de la population du Royaume-Uni – dans le Grand Manchester et le Lancashire ont été invitées à « minimiser » les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur des zones, qui ont été frappées par un pic de cas.

L’Écosse a ensuite interdit les voyages depuis le Grand Manchester, avec plus de zones – Birmingham, Blackpool, Cheshire East, Cheshire West et Chester, Liverpool City Region et Warrington – ayant reçu l’ordre de ne pas quitter leur zone.

En vertu des nouvelles règles, les gens sont invités à se réunir à l’extérieur plutôt qu’à la maison et à se tenir à deux mètres de ceux qui se trouvent à l’extérieur de leur foyer.

Que fait-on pour ralentir la propagation?

Des mesures ciblées ont été utilisées dans des zones où la variante Delta se propage à un rythme inquiétant.

Cela comprend des tests de pointe et des campagnes pour encourager les gens à se faire vacciner de toute urgence s’ils sont éligibles, avec la mise en place de nouveaux centres de vaccination.

L’ensemble de mesures a contribué à renverser la vapeur à Bolton, qui était le premier hotspot de variante indienne du pays.

Après une explosion de cas, l’épidémie est désormais sous contrôle et constate désormais une baisse constante des nouvelles infections.

Pendant ce temps, l’écart entre le premier et le deuxième jab sera réduit à huit semaines par rapport aux douze d’origine.

Ceci afin de garantir aux plus vulnérables la protection la plus complète possible dès que possible pour éviter les hospitalisations.

Le Premier ministre a déclaré: « Nous accélérerons les deuxièmes doses restantes, en particulier pour les personnes cliniquement vulnérables, dans tout le pays, à seulement huit semaines après le premier rendez-vous.

« Et si vous faites partie de ce groupe, le NHS vous contactera. Nous donnerons également la priorité aux premiers jabs pour toute personne éligible qui ne s’est pas encore manifestée. »

On craint que les verrouillages locaux ne soient utilisés dans des endroits comme Bolton, où des tests de surtension ont lieu Crédit : © Phil Taylor

Quelles sont les autres variantes indiennes ?

Il existe en fait trois variantes originaires d’Inde qui ont émergé au Royaume-Uni vers la mi-avril.

Il s’agit de B.1.617, B.1.617.2 et B.1.617.3.

Les première et troisième variantes sont uniquement répertoriées comme « en cours d’enquête », plutôt que comme « inquiétante » comme B.1.617.2.

Bien qu’il ait été démontré qu’ils ont des « mutations d’échappement », ils n’ont pas augmenté dans les cas très rapidement.