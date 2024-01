Quels sont les sites olympiques de Paris 2024 ?

De la cérémonie d’ouverture inédite et inédite au beach-volley sous la Tour Eiffel, en passant par le surf à Tahiti, Paris 2024 sera des Jeux pas comme les autres.

Avec une histoire remontant à l’époque romaine, la Ville Lumière regorge de monuments emblématiques et nombre d’entre eux figureront parmi les sites de Paris 2024.

Alors pour vous mettre en appétit, parcourons les lieux extraordinaires qui accueilleront les Jeux :

Aquatiques

Les cinq disciplines aquatiques différentes seront réparties sur trois sites. Le futuriste Arène de Paris La Défensemieux connu pour être le domicile de l’équipe de rugby Racing 92, sera transformé en complexe aquatique pour accueillir la natation ainsi que les finales de water-polo.

Puis, vers Saint Denis et le Stade de France, le nouveau Centre Aquatique de Paris sera le rendez-vous des préliminaires de plongée, de natation artistique et de water-polo.

Et enfin, mais non des moindres, le Pont d’Iénaqui regarde la Tour Eiffel, sera le meilleur siège de la maison pour assister au marathon de natation.

Tir à l’arc

Dans le 7ème arrondissement de Paris, Les Invalides est le cœur militaire de la ville, abritant le Musée de l’Armée, ainsi que le tombeau de Napoléon Bonaparte. C’est ici que se déroulera le tir à l’arc, sur l’Esplanade des Invalides face à l’Hôtel des Invalides.

Athlétisme

Le Stade de France est devenu l’un des stades les plus emblématiques au monde au cours des 25 années écoulées depuis sa construction pour la Coupe du monde de football 1998. Il a accueilli les Championnats du monde d’athlétisme, les Coupes du monde de rugby et accueillera désormais l’athlétisme à Paris.

Pendant ce temps, le marathon débutera au Hôtel de Villedirection l’est jusqu’à Versailles avant que le parcours ne ramène les coureurs aux Invalides.

La marche sportive aura lieu au Pont d’Iéna près de la Tour Eiffel.

Badminton

Le tout nouveau Arènes de la Porte de la Chapelleau nord de la ville, a été construit spécifiquement pour les Jeux et le site éco-conçu accueillera la compétition de badminton.

Basket-ball

La compétition olympique de basket-ball mettra en vedette certains des athlètes les plus célèbres du monde, la compétition préliminaire devant avoir lieu en dehors de Paris, à Lille. Stade Pierre Mauroytandis que la finale se tiendra ensuite à Arène de Bercy.

Pendant ce temps, la passionnante compétition 3×3 aura lieu à Place de la Concordeau bout des Champs-Élysées, à l’ombre du monument de l’Obélisk.

Boxe

La compétition de boxe se déroulera sur deux sites. Les tours préliminaires et les quarts de finale auront lieu au Arène Paris Nord, un centre de congrès proche de l’aéroport Charles de Gaulle. L’attention se portera alors sur Roland Garros pour les finales.

Rupture

Seul nouveau sport à Paris 2024, le break fera ses débuts aux Jeux dans un lieu emblématique puisqu’il se déroulera à Place de la Concordecomme le basket 3×3.

Canoë

Le sprint en canoë et le slalom en canoë auront lieu à environ 30 km du centre-ville, au Stade nautique olympique national sur l’Île de loisirs de Vaires-Torcy, à proximité de l’aéroport Charles de Gaulle.

Vélo

Quatre sites différents accueilleront les épreuves cyclistes de Paris 2024, à commencer par Place de la Concordequi sera le lieu où se dirigera vers le BMX freestyle.

La course sur route débutera et se terminera au Trocadéro juste en face de la Seine depuis la Tour Eiffel, tandis que le contre-la-montre débutera à Les Invalidesdirection l’est jusqu’au bois de Vincennes avant de revenir au pont Alexandre III.

Les trois autres disciplines cyclistes seront un peu en dehors de la ville vers Saint Quentin-en-Yvelines. Le Vélodrome y a accueilli à deux reprises les Championnats du monde de cyclisme sur piste et accueillera le cyclisme sur piste, tandis que les courses de BMX se dérouleront à côté, au stade BMX. Et la colline Élancourt, située tout près, accueillera les épreuves de vélo de montagne.

Équestre

La compétition équestre se déroulera dans un autre lieu emblématique comme le Palais de Versailles fournit la toile de fond. L’ancienne résidence royale se trouve à environ 20 km à l’ouest de la ville et constitue l’une des attractions touristiques les plus populaires au monde.

Escrime

Le Grand Palais, situé sur les Champs-Élysées, a été construit pour l’Exposition universelle de Paris de 1900. Il est en cours de rénovation et accueillera les compétitions d’escrime, après avoir accueilli les Championnats du monde d’escrime en 2010.

Hockey sur gazon

L’histoire sera écrite au Stade Yves du Manoir à Colombes, qui sera le seul site accueillant pour la deuxième fois une épreuve olympique. C’est ici, en 1924, que se déroulèrent la cérémonie d’ouverture et l’athlétisme, tandis qu’un siècle plus tard, ce sera le hockey sur gazon qui se dirigera vers le stade au nord de la ville.

Football

La compétition de football de Paris 2024 se déroulera dans toute la France et la finale aura lieu au Parc des Princes, domicile du Paris Saint-Germain. D’autres jeux seront joués dans Marseille, Lyon, Bordeaux, Saint-Étienne, Nantes et Nice.

Le golf

Six ans après avoir accueilli la Ryder Cup, la première fois que la compétition avait lieu en France, Le Golf National sera le lieu du golf à Paris. Elle est située à Guyancourt, à proximité de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Gymnastique

La gymnastique à Paris se déroulera dans deux lieux, avec le Arènes de la Porte de la Chapelle utilisé pour la gymnastique rythmique.

Les épreuves de gymnastique artistique et de trampoline auront lieu au Arène de Bercy.

Handball

Les compétitions de handball de Paris 2024 débuteront dans l’un des sites les plus polyvalents, les matchs préliminaires se déroulant au Paris Expo Porte de Versailles. Ensuite, la finale se dirigera vers l’est, à Lille et au Stade Pierre Mauroy.

Judo

Alors que le Grand Palais est en rénovation pour les Jeux, le Grand Palais Éphémère a été inauguré en 2021. Il a déjà accueilli la 10e édition du forum des ingénieurs et architectes du bois et accueillera à Paris le judo.

Pentathlon moderne

Le pentathlon moderne peut retracer son histoire jusqu’au baron Pierre de Coubertin, fondateur des Jeux Olympiques modernes. A Paris, les compétitions d’escrime auront lieu au Arène Paris Nord, tandis que les disciplines restantes seront toutes en Versailles.

Aviron

Comme pour les deux disciplines du canoë, l’aviron à Paris 2024 se déroulera au Stade nautique olympique national à l’Île de loisirs de Vaires-Torcy.

Rugby à sept

Outre l’athlétisme et la cérémonie de clôture, l’autre sport qui sera accueilli au Stade de France ce sera le rugby à sept. Un an après avoir accueilli le match d’ouverture et la finale de la Coupe du Monde de Rugby, certains des grands noms du ballon ovale seront de retour à Saint Denis.

Voile

Pour la voile olympique, l’attention se dirige vers le sud Marseille. La ville célèbre pour son Vieux Port et pour avoir été le décor du Comte de Monte-Cristo verra les marins s’affronter en Méditerranée.

Tournage

Situé à quelques heures de Paris, le Centre national de tir à Châteauroux sera le lieu du tournage en 2024.

Faire de la planche à roulettes

C’est de retour à Place de la Concorde pour le skateboard, trois ans après que Sky Brown soit devenu le plus jeune médaillé olympique de l’équipe GB.

Escalade sportive

Les grimpeurs sportifs se dirigeront au nord-est de Paris vers la commune de Le Bourget où cinq murs d’escalade seront utilisés, deux pour l’échauffement et trois murs extérieurs pour la compétition.

Surfant

Le site le plus exotique de tous les Jeux sera sans conteste la pratique du surf, qui se dirige jusqu’à l’océan Pacifique et les îles polynésiennes françaises de Tahiti. Teahupo’ooù se déroule la compétition, est une étape régulière du World Surf League Championship Tour.

Tennis de table

Le tennis de table à Paris est un autre sport pratiqué au Paris Expo Porte de Versailles.

Taekwondo

C’est le retour au Grand Palais pour le taekwondo, ce sport occupant le site plus tard au cours des Jeux, après qu’il aura été dédié dès le début à l’escrime.

Tennis

Autre lieu emblématique du tennis, qui se jouera sur les courts en terre battue rouge de Roland Garros. Célèbres pour accueillir l’Open de France chaque année, les spécialistes de la terre battue chercheront à ajouter des médailles olympiques à la gloire du Grand Chelem.

Triathlon

Retour au centre-ville pour le triathlon, qui consiste à nager sur la Seine, suivi d’itinéraires vélo et course à pied qui longent les Champs-Élysées avant de finir sur le Pont Alexandre III.

Volley-ball

La compétition de volley-ball en sera une autre à Paris Expo Porte de Versailles, tandis que le beach-volley est peut-être le plus frappant de tous les sites. Le Stade de la Tour Eiffel est situé sous le monument le plus visité au monde, offrant un cadre à couper le souffle à la compétition.

Musculation

Le dernier des quatre sports organisés à Paris Expo Porte de Versailles dans le 15ème arrondissement, c’est l’haltérophilie.

Lutte

Enfin et surtout, la lutte rejoindra le judo dans le Grand Palais Éphémère.

Cérémonies

Paris 2024 s’apprête à bouleverser les règles en matière de cérémonie d’ouverture. Plutôt que de se limiter à un stade, le projet est de déplacer la cérémonie au cœur de la ville, avec le défilé des athlètes se déroulant sur la Seine, en passant devant des lieux emblématiques comme Notre Dame et le Louvre. Quatre-vingts écrans géants seront répartis autour de la capitale pour permettre à chacun d’apprécier le spectacle, dont la finale se déroulera au Trocadéro devant un mini stade de 30 000 personnes. La cérémonie de clôture reprendra un format plus traditionnel au Stade de France.

