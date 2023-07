Quels sont les sites les plus fiables pour acheter des billets Messi MLS ?

Si vous cherchez des billets pour voir Messi en MLS cette saison, cela pourrait être un peu délicat. Mais nous sommes là pour vous aider avec quelques suggestions sur les meilleurs endroits pour marquer des places.

Si vous êtes dans le sud de la Floride et que vous espérez voir un match à domicile, préparez-vous à ouvrir votre portefeuille. L’Inter Miami CF s’en tient aux confins confortables de son stade temporaire d’environ 20 000 places à Fort Lauderdale. Cela signifie que les sièges sont rares.

À l’heure actuelle, tenter d’acheter des billets directement auprès de l’équipe offre uniquement la possibilité d’acheter les matchs de la Coupe des ligues du 21 juillet et du 25 juillet via Ticketmaster. Pour le premier match, c’est le premier match de l’Inter Miami pour Messi. Seule une poignée de billets standard pour ce match sont disponibles, et ils commencent à 350 $. Opter pour des sièges de revente vérifiés via Ticketmaster ouvre un petit nombre de sièges supplémentaires. Mais ceux-ci, au moment de la presse, vous coûteront plus de 650 $ pour un seul siège (et ce prix n’est disponible que sur une seule liste de 2 billets, tout le reste est supérieur à 1 000 $/siège). Certains sont même répertoriés pour un chiffre absurde de 10 000 $ chaque.

La seule autre option de l’équipe elle-même est d’être placé sur une liste d’attente pour les billets de match simple 2023.

Meilleurs spots pour marquer des billets Messi MLS

Ainsi, la prochaine option est de passer au véritable marché secondaire. Mais vous voulez vous assurer que vous achetez d’une bonne source. Des sites tels que StubHub et Vivid Seats sont des marchés de revente légitimes. Les deux offrent des garanties à 100% pour des billets valides et ponctuels sur toutes les commandes, ou vous récupérez votre argent.

Voici un bref aperçu de l’état actuel du marché sur ces sites :

StubHub propose des sièges pour le 21 juillet à partir de 256 $ par billet, soit près de 100 $ d’économies par rapport à ce que vous paieriez pour la valeur nominale de Ticketmaster.

De même, un billet peut être obtenu pour ce jeu sur Vivid Seats pour aussi peu que 244 $.

Au-delà des débuts attendus de Messi, de meilleures offres peuvent être conclues. Les prochains matchs à domicile de Miami voient les prix commencer à baisser un peu. Le 25 juillet contre Atlanta en Leagues Cup coûte 226 $ sur StubHub, et le 20 août en MLS contre Charlotte peut être obtenu pour aussi peu que 210 $. Vivid est légèrement plus élevé, mais dans le même stade, à 240 $ et 213 $ pour ces deux mêmes jeux.

Les dates de septembre accueillant le Sporting KC et le Toronto FC peuvent coûter moins de 200 $. En fait, le match du 20 septembre contre Toronto coûte aussi peu que 135 $ / personne sur StubHub pour le moment. C’est une très bonne affaire compte tenu de certains des autres prix pour d’autres jeux.

Quand Messi vient dans ta ville

Si vous attendez le spectacle Messi pour visiter une ville près de chez vous, voici les perspectives.

Les billets sont généralement moins chers dans les grandes salles. Par exemple, les matchs à l’extérieur de l’Inter Miami au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta et au Soldier Field de Chicago ont des billets à partir de 144 $ (StubHub)/132 $ (Vivid) et 170 $ (StubHub)/169 $ (Vivid) respectivement.

Dans les petites salles, comme le stade Exploria d’Orlando pour le match du 24 septembre, les billets tournent autour de 200 $ sur les deux sites. Une valeur aberrante est le match du 3 septembre à LAFC, avec des billets de plus de 400 $ chacun.

Il sera intéressant de voir comment les prix réagiront si l’Inter Miami peut se rallier et participer aux éliminatoires de la Coupe MLS. De plus, que les prix retombent ou non sur Terre en 2024 sera quelque chose à surveiller.

