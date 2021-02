Quels sont les signes astrologiques des acteurs?

Les vraies femmes au foyer des dames de Salt Lake City n’ont peut-être fait leurs débuts que cette année, mais le spectacle ne manque pas de drame.

Les stars s’affrontent-elles pour ces dames et provoquent-elles des divisions entre elles? Découvrez ce que sont leurs signes d’horoscope et ce que cela signifie pour leurs relations tumultueuses.

Lisa Barlow

Lisa Barlow est originaire de New York et vit actuellement dans l’Utah avec son mari et partenaire commercial, John Barlow.

Ils dirigent une distillerie de tequila, un restaurant et sont des «mormons actifs».

Le couple a deux fils, le piano et le joueur de basket Jack et Henry.

Sagittaire

En tant que Sagittaire née entre le 23 novembre et le 21 décembre, Lisa est extravertie et a un grand sens de l’humour.

Le Sagittaire curieux aime le plein air et embrasse le changement.

Avec une tendance à être énergique et philosophique, ce signe astrologique est ouvert d’esprit et optimiste, mais peut être trop confiant, sans tact et franc.

Ils sont aussi optimistes, amoureux de la liberté, hilarants, impartiaux, honnêtes et intellectuels.

Mary Cosby

Mary Cosby est une magnat des affaires qui a hérité de l’empire familial d’églises, de restaurants et d’autres entreprises.

Sa défunte grand-mère, Rosemary Redmon Cosby, est la fondatrice de l’église pentecôtiste Faith Temple à Salt Lake City, Utah.

Mary aurait été forcée d’épouser le deuxième mari de Rosemary et elle beau-grand-père, Mgr Robert C. Cosby, afin d’assumer la fortune d’un million de dollars de sa famille laissée par sa grand-mère après sa mort subite par crise cardiaque en 1997.

Robert a épousé Rosemary alors qu’il n’avait que 22 ans et qu’elle en avait 42.

bélier

Les Béliers sont nés entre le 21 mars et le 20 avril. Ils ont tendance à être des leaders naturels et confiants et ne se feront pas bousculer très facilement.

Un signe de feu, la planète dirigeante du Bélier est Mars et ils peuvent être têtus, compétitifs et téméraires.

Ce sont aussi des leaders passionnés, motivés et confiants qui ont une détermination admirable et implacable à leur égard.

Heather Gay

Heather Gay est copropriétaire d’un cabinet médical esthétique et co-anime également le podcast Live Love Lab.

Elle se considère «mormone» car elle joue selon ses propres règles.

Gémeaux

Les personnes nées sous le signe des Gémeaux entre le 22 mai et le 21 juin ont tendance à être charmantes et rapides d’esprit, avec une tendance à être bavardes, perspicaces et curieuses.

En tant que signe aérien, la planète dirigeante des Gémeaux est Mercure – le dieu des marchands, des voyageurs et des contes.

Marques Meredith

Créatrice de bijoux Marques Meredith se mélange déjà dans les cercles de célébrités, car elle fabrique des bibelots pour des célébrités de Rihanna à Hannah Brown.

Ses créations sont présentées dans les magasins Neiman Marcus.

Whitney Rose

Whitney Rose possède une ligne de soins naturels Iris + Beau, en plus d’être maman de cinq enfants.

Whitney, qui se considère comme une «royauté mormone», tente de mener une vie en dehors de l’Église des Saints des Derniers Jours depuis plus d’une décennie.

Balance

Nées entre le 22 septembre et le 21 octobre, les Balance ont tendance à être paisibles et intelligentes, tandis que leurs forces résident dans leur capacité à charmer.

Dirigés par Vénus, leur symbole est un ensemble d’échelles qui correspond à leurs intérêts d’équilibre, de symétrie et de perfectionnisme.

La femme Balance est intelligente, coquette, charmante et respire l’élégance et la féminité.

Jen Shah

Jen Shah est originaire de l’Utah et propriétaire de l’agence de marketing The Shah Squad.

Son mari Sharrieff Shah Sr. est l’entraîneur CB de l’Université de l’Utah.

