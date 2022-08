Quels sont les risques des HELOC et des prêts sur valeur domiciliaire ?

Pour de nombreux propriétaires, emprunter sur le Équité dans ta maison est une option attrayante maintenant, grâce à la flambée des valeurs de la maison au cours des deux dernières années. Mais avant de contracter un prêt sur valeur domiciliaire ou une marge de crédit sur valeur domiciliaire, vous devez être certain de comprendre les risques associés aux prêts sur valeur domiciliaire.

Lisez la suite pour savoir quels sont les risques financiers spécifiques lorsqu’il s’agit de HELOC et les prêts sur valeur domiciliaire et comment vous pouvez les éviter.

Comment fonctionne un prêt hypothécaire?



Les prêts sur valeur domiciliaire vous permettent d’emprunter de l’argent sur la valeur nette que vous avez accumulée dans votre maison et vous fournissent une somme forfaitaire en espèces à un taux d’intérêt fixe. Les HELOC sont également des prêts participatifs, mais ils fonctionnent comme une ligne de crédit renouvelable, ce qui signifie que vous pouvez retirer votre argent en plusieurs versements et que votre taux d’intérêt est variable, de sorte que vos paiements mensuels changeront.

Les prêts participatifs sont utiles et peuvent être des moyens rentables d’accéder à des liquidités à des taux d’intérêt inférieurs à ceux d’autres types de prêts, tels que les prêts personnels ou les cartes de crédit. Par exemple, la valeur nette du logement et les taux HELOC sont tous deux inférieurs à 7% en ce moment, tandis que les prêts personnels ont un taux d’intérêt moyen de 10,7%, selon Bankrate, le site sœur de CNET. Mais ils s’accompagnent de risques majeurs, tels que la saisie immobilière, que les autres types de financement n’impliquent pas. La plupart des propriétaires utilisent les prêts sur valeur nette de leur maison pour les dépenses importantes de la vie telles que les rénovations domiciliaires et pour consolider d’autres types de dettes. Tant que vous avez accumulé au moins 15 % à 20 % de la valeur nette de votre maison, les prêteurs vous permettront généralement d’emprunter jusqu’à 85 % de la valeur nette de votre maison.

Quels sont les risques des prêts immobiliers ?

Vous pouvez perdre votre maison.

Le plus gros inconvénient de tout type de prêt sur valeur domiciliaire est que vous devez utiliser votre maison pour garantir le prêt. Lorsque vous utilisez votre maison comme garantie pour garantir un prêt, la banque ou le prêteur peut prendre possession de votre maison pour se rembourser si vous manquez des paiements ou si vous ne parvenez pas à rembourser votre prêt participatif pour une raison quelconque.

“Vous mettez votre maison en garantie à la fois d’un prêt sur valeur domiciliaire et d’un HELOC, ce qui signifie que si vous n’effectuez pas de paiements sur l’un ou l’autre, vous pourriez perdre votre maison par forclusion”, déclare Robert Heck, vice-président des hypothèques chez Morty, un marché hypothécaire en ligne.

Pour la plupart des gens, la perte de leur maison est une conséquence beaucoup plus importante qu’une baisse pointage de créditc’est pourquoi il est essentiel d’examiner attentivement si vous pouvez gérer le remboursement d’un prêt immobilier sur une longue période.

Les taux d’intérêt variables peuvent casser votre budget.

Avec les HELOC, un inconvénient à considérer est qu’ils ont des variables taux d’intérêt, ce qui signifie que vous n’aurez pas de paiements mensuels réguliers. Ce que vous devez payer chaque mois augmentera ou diminuera en fonction des tendances générales des taux d’intérêt. Tarifs HELOC sont touchés par le taux préférentiel, qui est actuellement de 5,5 %. Le taux préférentiel est le taux d’intérêt utilisé par les banques pour déterminer les taux de prêt, ainsi que la politique économique fixée par la Réserve fédérale. Jusqu’à présent cette année, la Fed a relevé les taux d’intérêt à quatre reprises et envisage de continuer à élever leur.

Cela signifie qu’il est probable que vos paiements HELOC augmenteront dans un proche avenir dans notre environnement économique actuel. Il est donc essentiel de s’assurer que votre revenu peut facilement s’adapter aux fluctuations de vos paiements mensuels.

Les prêts sur valeur domiciliaire, en revanche, ont des taux d’intérêt fixes. Dans un environnement de hausse des taux d’intérêt, comme celui que nous connaissons aujourd’hui, cela peut s’avérer bénéfique pour les propriétaires qui n’auront pas à s’inquiéter de l’augmentation de leurs taux – et donc de leurs paiements.

Vous ferez des mensualités plus élevées si votre taux augmente.

Si les taux d’intérêt restent élevés ou augmentent, soyez prêt à continuer à effectuer des paiements mensuels plus élevés au fil du temps avec un HELOC. Avec des experts prédisant une récession potentielle À l’horizon, il est important de considérer la sécurité de votre emploi et le montant de votre coussin d’épargne d’urgence si des événements majeurs de la vie se produisent, comme une mise à pied. La plupart des experts financiers recommandent de conserver au moins trois à six mois de frais de subsistance dans un fonds d’urgence si possible.

Assurez-vous que vous pouvez vous permettre de continuer à effectuer des paiements sur votre première hypothèque ainsi que sur votre prêt participatif (plus communément appelé deuxième hypothèque), si des changements devaient survenir dans votre situation financière.

Avec un prêt sur valeur domiciliaire, cependant, vous n’avez jamais à vous soucier de l’augmentation de vos paiements mensuels, car ces prêts ont un taux d’intérêt fixe qui ne change pas. Actuellement, le taux d’intérêt moyen pour un prêt sur valeur domiciliaire de 30 000 $ oscille autour de 7 % et les HELOC sont à 6,5 %, selon Bankrate.

Une augmentation de la dette peut réduire votre pointage de crédit.

Un HELOC est une ligne de crédit renouvelable qui fonctionne comme un carte de créditdonc le maintien d’un équilibre élevé au fil du temps peut réduire votre pointage de crédit. Bien que l’un des avantages d’un HELOC soit que vous ne pouvez effectuer que des paiements d’intérêts pendant la période de tirage initiale, une fois que votre période de remboursement commence, vos paiements mensuels augmenteront car vous commencerez également à rembourser le principal.

Assurez-vous que vous pouvez gérer une telle augmentation confortablement dans votre budget. Utilisation Calculateur HELOC de Bankrate ou calculateur de prêt sur valeur domiciliaire pour déterminer si votre budget mensuel peut supporter un deuxième versement hypothécaire. Effectuer des paiements réguliers et ponctuels pour votre HELOC peut également avoir un impact positif sur votre pointage de crédit.

La baisse de la valeur des maisons peut limiter votre prêt.

Après deux ans de appréciation record de la valeur de la maisonles prix des maisons aux États-Unis sont, en moyenne, en hausse de 42 % depuis le début de la pandémie. C’est bien, jusqu’à ce qu’un récession ou tout autre événement économique cataclysmique fait chuter à nouveau la valeur des maisons, auquel cas emprunter sur la valeur nette de votre maison pourrait se retourner contre vous.

Lorsque le solde impayé de votre prêt finit par être supérieur à la valeur de votre maison, votre prêteur a la possibilité de geler ou de réduire votre marge de crédit puisque votre maison ne peut plus servir à garantir le prêt. Avoir un solde de prêt plus important que ce que vaut votre maison est connu sous le nom de capitaux propres négatifs, ou lorsque vous êtes « à l’envers » sur votre prêt hypothécaire.

Comment se protéger des risques des prêts sur valeur domiciliaire

Si les taux d’intérêt continuent d’augmenter, ce à quoi les experts s’attendent, une option consiste à convertir un HELOC en un HELOC à taux fixe ou un prêt sur valeur domiciliaire afin que vous puissiez fixer votre taux d’intérêt et assurer la cohérence de vos paiements.

En général, il est prudent de consulter un conseiller financier lorsque vous prenez des décisions financières importantes telles que la souscription d’un prêt sur votre maison. Les professionnels de la finance peuvent vous aider à déterminer si un tel prêt convient à vos objectifs financiers à long terme.

Quoi qu’il en soit, il est crucial de modéliser différentes versions de votre budget pour vous assurer que vous pouvez vous permettre vos paiements mensuels même si votre situation financière change. Déterminez le montant maximal du prêt que vous pouvez couvrir en cas d’augmentation des taux d’intérêt ou d’événement de la vie comme une perte d’emploi afin que vous puissiez continuer à effectuer des paiements sans interruption, quels que soient les facteurs macro et microéconomiques.

Comme toujours, gardez une trace de votre crédit et inscrivez-vous pour un rapport de solvabilité hebdomadaire gratuit pour vous assurer que votre pointage de crédit reste sain, car vous aurez probablement un solde pendant des années avec un prêt sur valeur domiciliaire.

La ligne du bas

Les prêts sur valeur domiciliaire et les HELOC comportent le risque de perdre votre maison si vous manquez plusieurs paiements. En période d’incertitude économique et alors que la Fed est sur le point de continuer à augmenter les taux, il est essentiel de vous assurer que votre budget mensuel peut gérer les fluctuations de votre deuxième versement hypothécaire si vos versements augmentent. En tant que propriétaire, vous devez peser le pour et le contre de la garantie d’un prêt avec votre propriété. Et comme pour tout prêt, il est toujours judicieux de magasiner auprès de plusieurs prêteurs et de comparer les taux et les frais pour vous assurer de bénéficier des conditions les plus favorables disponibles.