Quels sont les problèmes liés à l’autorisation des expatriés de longue date de voter aux élections britanniques?

L’état budgétaire est à peu près le dernier endroit où vous pourriez vous attendre à trouver l’annonce d’un changement important de la franchise, mais c’est ce qui s’est avéré. Caché parmi les grands plans et les chiffres les plus importants du «livre rouge» de cette année, la collection de documents publiés par le Trésor, nous trouvons le paragraphe 2.41. Il déclare: «Électeurs d’outre-mer – le gouvernement fournit 2,5 millions de livres supplémentaires pour supprimer la limite empêchant les citoyens britanniques vivant à l’étranger de voter après 15 ans.»

La nouvelle ne devrait cependant pas être une énorme surprise car cette décision a été promise dans les manifestes conservateurs de 2015, 2017 et 2019, le plus récent promettant: «Nous faciliterons le vote des expatriés britanniques aux élections législatives, et se débarrasser de la limite arbitraire de 15 ans de leurs droits de vote. »

Bien que la nouvelle limite, le cas échéant, ne soit pas précisée, elle sera forcément une décision controversée, et potentiellement importante. Avant une campagne d’inscription des expatriés en 2015 et une précipitation pour se qualifier pour voter pour le référendum européen de 2016, le nombre d’expatriés votants était d’environ 35000, soit environ la moitié de la taille d’une circonscription parlementaire. Maintenant, ce nombre est passé à 233 000 personnes, soit l’équivalent d’environ quatre sièges à la Chambre des communes. Un certain nombre d’actions en justice et, peut-être, un certain intérêt partisan de la part des conservateurs ont maintenant mis le «vote pour la vie» fermement à l’ordre du jour. Les expatriés n’étaient pas du tout autorisés à voter avant 1985, date à laquelle une limite de cinq ans était appliquée, et cela a changé depuis avant de se fixer au niveau actuel au début des années 2000.