Quels sont les prénoms de bébé les plus populaires au Canada ?

Vous cherchez de l’inspiration pour un prénom de bébé ? Une liste récente des 20 meilleurs prénoms de bébé en 2022 peut vous aider dans votre recherche.

Statistique Canada a publié sa liste des prénoms de bébé les plus populaires au Canada et Olivia était encore une fois le prénom de fille le plus populaire.

Olivia occupe la première place depuis sept ans et se bat avec Emma pour la première place depuis 2003.

Olivia a été utilisée 1 804 fois en 2022 tandis qu’Emma, ​​qui s’est classée deuxième, a été utilisée 1 550 fois, selon la base de données.

Voici les noms classés de la troisième à la dixième place : Charlotte, Amelia, Sophia, Chloé, Mia, Ava, Lily et Mila.

Sophia a légèrement augmenté, à la cinquième place, par rapport à son classement de sixième en 2021. Ava, qui s’était classée cinquième en 2021, a chuté à la huitième place.

Le plus gros bond a été celui de Wren, qui s’est classé 83e par rapport à un classement précédent de 114e, entrant ainsi dans le top 100 pour la première fois jamais enregistrée.

Quant aux prénoms masculins les plus populaires, Noah occupe la première place en 2022 pour la deuxième année consécutive. Il fait partie du top 10 depuis 18 ans, selon les données.

Noah a été utilisé 2 198 fois, tandis que Liam, qui s’est classé deuxième au classement général, a été utilisé 1 902 fois.

Les noms classés du troisième au dixième chez les garçons sont William, Leo, Theodore, Oliver, Benjamin, Thomas, Lucas et Jack.

Benjamin a légèrement chuté de la cinquième à la septième place, tandis qu’Oliver a grimpé de quatre places, de la 10e à la sixième.

La plus grande progression pour les noms de garçons a été celle de Léon, qui s’est classé 86e par rapport à sa précédente place de 118e, entrant ainsi dans le top 100 pour la première fois aux côtés de Luka, Léon, Jules, Milo et Weston.

Selon StatCan, la variété des prénoms a augmenté de 31 % au cours des 30 dernières années, passant de près de 34 000 en 1992 à plus de 43 000 en 2022.

Les prénoms uniques, définis comme moins de cinq enfants portant le même nom, représentaient 86 % des prénoms de bébé en 2022.

Pour consulter la liste complète des 20 prénoms de bébé les plus populaires ou pour rechercher un nom spécifique, visitez l’Observatoire des prénoms de bébé.