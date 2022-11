Quels sont les prénoms de bébé les plus populaires au Canada en 2022 ?

Si vous attendez un bébé et que vous essayez toujours de choisir un nom, ces nouvelles listes des 100 meilleurs pourraient vous aider à en trouver un.

BabyCenter, un site Web parental en ligne, a récemment publié son analyse annuelle des noms populaires pour les nouveau-nés au Canada.

Selon les 100 meilleures listes de BabyCenter, Noah, qui a des origines hébraïques et signifie « confort » et « repos », était le prénom masculin le plus populaire cette année.

Liam et Jackson ont changé de place cette année. Liam est arrivé au numéro 2 en reprenant la défaite de l’année dernière tandis que Jackson est tombé au troisième rang.

Lucas, qui était le quatrième nom le plus populaire au Canada l’an dernier, il a perdu deux places au sixième rang en 2022. Benjamin a glissé de trois places, passant du septième au dixième.

Luca a bondi de neuf places à la septième et James a gagné huit places à la neuvième position. Les deux prénoms sont nouveaux dans le top 10 des prénoms masculins cette année.

Samuel a grimpé le plus haut, déplaçant 45 places à la position 34. Parker a également fait un bond remarquable – en hausse de 33 places à la position 52 – et Weston a gagné 27 places à la position 63.

Selon BabyCenter, Zayn, perdant 78 places, et Nicholas, perdant 56 places, ont le plus chuté en 2022, les positionnant aux 97e et 98e places de la liste.

La liste complète des 100 noms de garçons les plus populaires est disponible sur le site Web de BabyCenter.

En ce qui concerne les noms de filles, Olivia a conquis la liste et s’est classée comme le nom le plus populaire au Canada. Olivia vient du mot latin “olivam”, qui signifie “olivier”.

Par rapport à l’année dernière, les noms ont remplacé leurs places dans la nouvelle liste. Par exemple, Amelia qui était en tête l’année dernière a glissé à la troisième place et a laissé Olivia conquérir la place pour 2022. Mais Sophia a conservé la deuxième place depuis 2021.

Emma, ​​Lily et Charlotte font partie des 10 noms les plus populaires de l’année dernière et sont restées populaires en marquant respectivement les quatrième, sixième et septième places dans la nouvelle liste.

Complétant le top 10 des noms de bébés filles en 2022, Ava a grimpé de huit places à la cinquième place, Hannah est passée de la 12e à la 8e, Nora est passée de la 15e à la neuvième et Isabella est passée de la 17e à la 10e.

Aurora avec 33 numéros grimpant à 21 et Eva avec 30 se déplaçant vers le haut étaient les noms les plus populaires qui ont le plus grimpé en flèche. Mais 35 noms dont Eleanor, Eliana, Grace et Hailey ont perdu de leur popularité cette année.

La liste complète des 100 noms de filles les plus populaires est disponible sur le site Web de BabyCenter.

QUELS SONT LES 10 MEILLEURS NOMS DE BÉBÉS DANS LE MONDE ?

Selon BabyCenter, Luca et son quasi-jumeau Lucas étaient classés parmi les prénoms masculins les plus populaires au monde. Les noms figurent parmi les 10 noms les plus populaires au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Australie et au Canada.

Bien que Noah soit le nom de bébé garçon le plus populaire au Canada, Elijah et Levi sont parmi les noms les plus populaires en Australie et aux États-Unis.

Olivia, Amelia et Sophia sont les noms de bébés filles les plus populaires à travers le monde, selon l’analyse de BabyCenter.

Helena est la première au Brésil et Inaya est un nom populaire en Inde.

L’un des thèmes qui a émergé dans la liste de cette année est celui des noms ayant des significations liées à la lumière, au soleil ou à la luminosité. En ce qui concerne ce thème, Kiara et Jiya sont dans le top 10 des noms populaires en Inde, Ravi est un bon exemple au Brésil et Nora est populaire au Canada.

Alors que certains noms ont fait plusieurs listes à travers le monde, certains n’étaient aimés que dans des pays spécifiques, comme Hannah, qui n’est dans le top 10 qu’au Canada. Zoe n’apparaît que dans le top 10 en Australie et George n’est que dans le top 10 britannique.

La liste complète des 10 prénoms de bébé les plus populaires dans le monde est disponible sur le site Web de BabyCenter.



Le reportage de cette histoire a été payé par le biais du projet Afghan Journalists in Residence financé par Meta.