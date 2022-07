Quels sont les plus gros flops de transfert de tous les temps ?

Certains joueurs sont historiques pour leur désignation comme l’un des plus gros flops de transfert de tous les temps.

D’une manière générale, c’est un jugement assez sévère. Les joueurs ne décident pas de leurs frais de transfert lorsque les clubs les échangent. En fait, il peut arriver qu’un joueur ne soit pas celui qui force un mouvement. Il en va de même dans l’autre sens, cependant. Parfois, les joueurs forcent leur sortie et rapportent des frais de transfert inférieurs. Ce faisant, leurs critiques peuvent être moindres avec le recul.

Dans tous les cas, les transferts font partie du jeu moderne. Certains joueurs augmentent les frais moyens, entraînant des coûts exorbitants pour les joueurs par rapport aux générations précédentes.

Parfois, ces frais de transfert dépassent largement la production de la nouvelle équipe. Qu’il s’agisse d’objectifs, d’un manque d’efficacité ou simplement d’un manque d’intégration, certains joueurs ne s’entraînent pas. Et, avec la similitude des transferts à l’époque moderne, il y a des flops de transfert chaque année dans chaque ligue à travers le monde.

Les plus gros flops de transfert de tous les temps

En tenant compte à la fois du coût et de la performance avec la nouvelle équipe, nous voulons connaître vos opinions. Qui est le plus gros flop de transfert de tous les temps ?

Si vous me demandez, fan de Barcelone, vous avez le choix entre plusieurs options. Personnellement, j’attribue cela à Philippe Coutinho au Camp Nou en 2018 pour un peu moins de 150 millions de dollars. Encore une fois, ce n’est pas entièrement la faute de Coutinho. Les blessures et les attentes extrêmement élevées placent le Brésilien sous le microscope. De plus, il est difficile de comparer Coutinho à Neymar ou Kylian Mbappé, les seuls joueurs à avoir des frais de transfert plus élevés.

Il y a probablement quelques facteurs que vous devez prendre en compte lorsque vous choisissez votre sélection pour le plus gros flop de transfert de tous les temps. Votre équipe favorite en fait partie. Cependant, vous pouvez également choisir en fonction des frais de transfert eux-mêmes. Par exemple, les frais de transfert fous de Neymar à Barcelone valent-ils vraiment ce que l’on voit au club parisien ? Probablement pas, mais il n’y a pas que les performances sur le terrain qui entrent en compte pour les transferts.

Alors, utilisez la section des commentaires ci-dessous pour nous faire part de votre sélection pour le plus gros flop.

PHOTO : Xavier Bonilla/NurPhoto via Getty Images