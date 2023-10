Quels sont les plus gros atouts de Donald Trump et quelle est, selon lui, leur valeur ? | Actualités américaines

Donald Trump pourrait être condamné à une amende de 250 millions de dollars (201,3 millions de livres sterling) et à une interdiction de posséder des biens immobiliers à New York pendant cinq ans après qu’un juge ait statué que lui et ses associés avaient gonflé leurs actifs jusqu’à 3,6 milliards de dollars (2,9 milliards de livres sterling).

L’ancien président américain est devrait comparaître devant le tribunal aujourd’hui après la décision préalable au procès rendue la semaine dernière par le juge Arthur Engoron, rendue après qu’un procès civil ait été intenté contre lui par la procureure générale de New York, Letitia James.

Les avocats de Trump – qui cherchent à clarifier la décision préalable au procès – ont déclaré que les déclarations sur la valeur de ses actifs n’avaient jamais été invoquées par les banques, qui ne se sont jamais plaintes d’avoir été induites en erreur.

Sky News a parcouru les documents judiciaires pour montrer les principaux actifs répertoriés par Trump – et le chiffre le plus à jour des réclamations qu’il prétend valoir.

Clubs de golf et biens immobiliers associés

Valorisation totale de Trump : 1,7 milliard de dollars

Image:

Donald Trump sur son parcours de golf Turnberry en Écosse





Ce chiffre concerne 12 clubs de golf et clubs sociaux détenus ou loués par Trump, y compris son précieux domaine de Mar-a-Lago.

Ces clubs, dont dix aux États-Unis et deux en Écosse, représentent de loin le plus grand pourcentage de la valeur nette de Trump.

Le procureur a déclaré qu’il regroupait leurs chiffres lors de la liste de ses actifs afin de « dissimuler » tout changement significatif dans la valeur des clubs individuels.

Il a évalué les clubs à leur plus haut niveau en 2018, affirmant qu’ils valaient près de 2,4 milliards de dollars.

Domaine de Mar-a-Lago

celui de Trump valorisation : 739 millions de dollars (pas de date précise)

L’ancien président utilise cet immense domaine de Floride comme résidence personnelle.

Image:

Mar-a-Lago





C’est également là que le ministère de la Justice a déclaré avoir trouvé boîtes de documents contenant des informations classifiéesqui aboutira à un essai l’année prochaine.

Mar-a-Lago a également été à l’avant-garde de cette affaire, puisque le tribunal a jugé que Trump avait surévalué le club de Palm Beach jusqu’à 2 300 % et que sa valeur réelle était plus proche de 75 millions de dollars.

Tour Trump

Valorisation de Trump : 806,7 millions de dollars

Image:

Trump Tower à New York





Trump est propriétaire de l’espace commercial dans le bâtiment emblématique de 58 étages.

C’est le siège de la Trump Organization depuis son ouverture en 1983 et c’est un pilier pour Trump lui-même et certains membres de sa famille.

Mme James a déclaré que la Trump Organization avait utilisé des tactiques telles que gonfler les chiffres des revenus et ajouter des chiffres favorables à ses projections afin d’atteindre des valorisations aussi élevées.

Appartement triplex dans la Trump Tower

Valorisation de Trump : 131 millions de dollars

C’est sa valorisation du penthouse de trois étages en 2021 – mais en 2015 et 2016, il l’avait à 327 millions de dollars.

Le procureur a qualifié cette évaluation d’« absurde » et le tribunal a jugé que Trump avait atteint ce chiffre en prétendant que la propriété était trois fois plus grande que sa taille réelle.

40, rue Wall

Valorisation de Trump : 663,6 millions de dollars

Le bâtiment de 72 étages a été achevé en 1930 et acheté par la Trump Organization 25 ans plus tard.

La société a affirmé que la tour coûtait environ 796,4 millions de dollars en 2016 – une valorisation qui, selon Mme James, aurait pu être gonflée jusqu’à 473,9 millions de dollars.

Avenue du parc Trump

Valorisation de Trump : 135,8 millions de dollars (2020)

Image:

Avenue du parc Trump





Le bâtiment situé près de Central Park abrite plus de 120 appartements de luxe.

Les valorisations de Trump, qui variaient entre 90,9 et 350 millions de dollars entre 2011 et 2021, ne concernaient que les espaces commerciaux et les unités résidentielles invendues qu’il possède.

Mme James a déclaré que les valeurs des unités résidentielles invendues étaient « fausses et trompeuses » car elles ignoraient les restrictions légales qui feraient baisser la valeur des propriétés.

Trump a donné aux unités une valorisation de 50 millions de dollars en 2012, mais, en raison des réglementations sur les prix des loyers que Mme James a déclaré avoir omis de prendre en compte, elles étaient en réalité censées être évaluées collectivement à seulement 750 000 dollars.

Sept sources

Valorisation de Trump : entre 261 et 291 millions de dollars (2011-2014)

Il a acheté ce domaine, composé de deux grandes maisons, d’un terrain non bâti et de quelques autres bâtiments, en 1995 pour un total de 7,5 millions de dollars.

Le domaine s’étend sur 212 acres répartis dans les villes de Bedford, North Castle et New Castle à New York.

Mme James s’est concentrée sur les valorisations de Trump entre 2011 et 2014 car à partir de 2015, il a déplacé le patrimoine dans la catégorie « autres actifs » – sur laquelle nous reviendrons plus tard.

Quant aux valorisations de 2011 à 2014, le procureur général a déclaré qu’elles contrastaient fortement avec la valorisation d’une banque de 30 millions de dollars en 2006.

Cela a été imputé au fait que la Trump Organization a pris en compte les ventes futures des demeures qu’elle envisageait de construire. « Toutes ces valeurs étaient une fiction », a-t-elle conclu.

1290 Avenue des Amériques et 555 Californie

Valorisation de Trump : 645 millions de dollars

Trump détient une participation de 30 % dans le 1290 Avenue of Americas – un gratte-ciel de deux millions de pieds carrés situé dans le centre de Manhattan – et le 555 California, un immeuble de 52 étages à San Francisco qui abrite de nombreux locataires de premier plan.

Les 70 % restants appartiennent au Vornado Realty Trust, qui n’est pas dirigé par Trump.

Le procureur général a déclaré que Trump avait calculé la valeur de ses actions sans tenir compte de « la nature » de l’accord, ce qui rendait les chiffres « faux et trompeurs ».

Les « autres actifs »

Les « autres actifs » sont une catégorie que Trump a utilisée dans toutes ses déclarations, dans laquelle il inclut parfois plus d’une douzaine de propriétés et d’actifs différents.

Les actifs de cette catégorie comprennent, selon les années : des avions, une société de gestion, des prêts aux membres de la famille Trump et diverses maisons à Palm Beach, en Floride, à Beverly Hills, en Californie et sur l’île de Saint-Martin.

Mme James a déclaré que Trump avait utilisé les « autres actifs » de la même manière que sa catégorie « clubs de golf et biens immobiliers associés » – en regroupant de nombreux éléments et en présentant un chiffre total afin qu’il n’ait pas besoin de divulguer la valeur de chaque actif individuellement.

Elle a déclaré que le Triplex et le Seven Springs avaient été ajoutés à cette catégorie par intermittence dans le but de « dissimuler » leur perte de valeur.

Entre les déclarations de Trump de 2014 et 2015, par exemple, la catégorie « autres actifs » aurait augmenté en valeur de 219,6 millions de dollars après que la propriété Seven Springs y ait été regroupée.

Le document judiciaire ne partageait la valeur globale donnée pour les « autres actifs » pour aucune année.