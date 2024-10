Quels sont les plus grandes villes, villages et cantons du comté de Warren ?

La série Just Askin’ d’Enquirer vise à répondre aux questions auxquelles personne ne semble avoir de réponse, pas même Google..

Aujourd’hui, nous connaissons le comté de Warren comme le foyer de Île des Roisle Ouvert de Cincinnati tournoi de tennis professionnel et le Festival de la Renaissance de l’Ohio.

Le comté a été créé en 1803 lorsque l’Ohio est devenu un État pour la première fois. C’est nommé en l’honneur d’un général de division pendant la Révolution américaine. Mais l’histoire du comté remonte encore plus loin.

Pré-colonisation, Fort Ancienun site de terrassement et une réserve naturelle vieux de 2 000 ans, a été construit par les peuples autochtones à des fins cérémonielles. C’est l’une des principales attractions du comté de Warren et détient le titre de parc d’État le plus ancien de l’Ohio.

Le comté de Warren compte désormais plus de 235 300 habitants, ce qui en fait le 10e plus grand des 88 comtés de l’Ohio. Voici une répartition de la population de ses villes, villages et cantons sur la base des résultats du recensement de 2020.

Villes du comté de Warren

Il y a neuf villes dans le comté de Warren. Une petite partie de Middletown se trouve dans le comté de Warren, mais la plupart des 50 987 habitants de la ville vivent dans le comté de Butler. Il en va de même pour Monroe, dont la population totale est de 15 412 habitants.

Une communauté doit compter au moins 5 000 habitants pour être constituée en ville dans l’Ohio. Les villes fonctionnent sous un gouvernement de type municipal avec un conseil municipal élu.

Maçon, 34 792 personnes. Liban, 20 841 personnes. Pays d’amour, 13 311 personnes. Springboro, 19 062 personnes. Franklin, 11 690 personnes. Sud Liban, 6 384 personnes. Carlisle, 5 504 personnes.

Villages du comté de Warren.

Le comté de Warren compte sept villages. Comme les villes, les villages fonctionnent sous l’autorité d’un gouvernement municipal avec un conseil élu, mais comptent moins de 5 000 habitants.

Waynesville, 2 669 personnes. Demain, 2 049 personnes. Maineville, 1 405. Harveysburg, 554 personnes. Corvin, 484 personnes. Butlerville, 155 personnes. Agréable Plaine, 129 personnes.

Cantons du comté de Warren

Le comté de Warren compte 11 cantons. Contrairement aux villes et aux villages, les townships ne sont pas des gouvernements de type municipal et n’ont donc pas autant de responsabilités. Au strict minimum, les cantons doivent assurer l’entretien et la réparation des routes et des égouts du canton. Les cantons comptent trois élus, appelés conseil d’administration.

canton de Deerfield, 40 525 personnes. canton de Clearcreek, 36 288 personnes. canton de Franklin, 31 676 personnes. Canton de Hamilton, 30 587 personnes. Canton de Turtlecreek, 17 644 personnes. Canton de Wayne, 8 658 personnes. Canton d’Union, 6 251 personnes. Canton de Salem, 5 215 personnes. Canton de Harlan, 4 929 personnes. Canton de Washington, 2 752 personnes. Canton de Massie, 1 195 personnes.

